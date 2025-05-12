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Чернышенко рассказал о подготовке к началу приемной кампании в вузы
Чернышенко рассказал о подготовке к началу приемной кампании в вузы - РИА Новости, 12.05.2025
Чернышенко рассказал о подготовке к началу приемной кампании в вузы
Идет подготовка к началу приемной кампании в российские вузы, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T11:01:00+03:00
2025-05-12T11:01:00+03:00
2025-05-12T11:03:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Идет подготовка к началу приемной кампании в российские вузы, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Сейчас мы активно готовимся к началу новой приемной кампании, работа идет в штатном режиме, все ваши поручения держим на контроле", - сказал Чернышенко в ходе совещания с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Вице-премьер добавил, что формируется единая бесшовная система образования, которая должна обеспечить качественный переход из школы в колледжи и вузы. "Она, в том числе, обеспечит приток молодых специалистов, получивших среднее профессиональное образование", - заключил Чернышенко.
https://ria.ru/20240819/vuzy-1966997001.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Чернышенко рассказал о подготовке к началу приемной кампании в вузы
Чернышенко сообщил Мишустину о подготовке к началу приемной кампании в вузы