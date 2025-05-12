https://ria.ru/20250512/vuzy-2016443479.html

Чернышенко рассказал о подготовке к началу приемной кампании в вузы

Чернышенко рассказал о подготовке к началу приемной кампании в вузы - РИА Новости, 12.05.2025

Чернышенко рассказал о подготовке к началу приемной кампании в вузы

Идет подготовка к началу приемной кампании в российские вузы, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T11:01:00+03:00

2025-05-12T11:01:00+03:00

2025-05-12T11:03:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Идет подготовка к началу приемной кампании в российские вузы, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Сейчас мы активно готовимся к началу новой приемной кампании, работа идет в штатном режиме, все ваши поручения держим на контроле", - сказал Чернышенко в ходе совещания с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Вице-премьер добавил, что формируется единая бесшовная система образования, которая должна обеспечить качественный переход из школы в колледжи и вузы. "Она, в том числе, обеспечит приток молодых специалистов, получивших среднее профессиональное образование", - заключил Чернышенко.

https://ria.ru/20240819/vuzy-1966997001.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование