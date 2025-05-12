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Чернышенко рассказал о подготовке к началу приемной кампании в вузы - РИА Новости, 12.05.2025
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11:01 12.05.2025 (обновлено: 11:03 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/vuzy-2016443479.html
Чернышенко рассказал о подготовке к началу приемной кампании в вузы
Чернышенко рассказал о подготовке к началу приемной кампании в вузы - РИА Новости, 12.05.2025
Чернышенко рассказал о подготовке к началу приемной кампании в вузы
Идет подготовка к началу приемной кампании в российские вузы, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T11:01:00+03:00
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общество
россия
дмитрий чернышенко
михаил мишустин
образование - общество
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Идет подготовка к началу приемной кампании в российские вузы, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Сейчас мы активно готовимся к началу новой приемной кампании, работа идет в штатном режиме, все ваши поручения держим на контроле", - сказал Чернышенко в ходе совещания с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Вице-премьер добавил, что формируется единая бесшовная система образования, которая должна обеспечить качественный переход из школы в колледжи и вузы. "Она, в том числе, обеспечит приток молодых специалистов, получивших среднее профессиональное образование", - заключил Чернышенко.
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общество, россия, дмитрий чернышенко, михаил мишустин, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Дмитрий Чернышенко, Михаил Мишустин, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
Чернышенко рассказал о подготовке к началу приемной кампании в вузы

Чернышенко сообщил Мишустину о подготовке к началу приемной кампании в вузы

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Идет подготовка к началу приемной кампании в российские вузы, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«
"Сейчас мы активно готовимся к началу новой приемной кампании, работа идет в штатном режиме, все ваши поручения держим на контроле", - сказал Чернышенко в ходе совещания с председателем правительства Михаилом Мишустиным.
Вице-премьер добавил, что формируется единая бесшовная система образования, которая должна обеспечить качественный переход из школы в колледжи и вузы.
"Она, в том числе, обеспечит приток молодых специалистов, получивших среднее профессиональное образование", - заключил Чернышенко.
Перед началом экзамена - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Российские вузы объявили дополнительный прием на бюджетные места
19 августа 2024, 10:28
 
ОбществоРоссияДмитрий ЧернышенкоМихаил МишустинОбразование - ОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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