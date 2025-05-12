https://ria.ru/20250512/vitaminy-2016407569.html

Врач дала рекомендации по выбору витаминов

Врач дала рекомендации по выбору витаминов - РИА Новости, 12.05.2025

Врач дала рекомендации по выбору витаминов

При выборе витаминов следует отдавать предпочтение не только зарубежным производителям, но и отечественным, все они проходят обязательную регистрацию и... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T03:37:00+03:00

2025-05-12T03:37:00+03:00

2025-05-12T03:37:00+03:00

общество

российская академия наук

здоровье - общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. При выборе витаминов следует отдавать предпочтение не только зарубежным производителям, но и отечественным, все они проходят обязательную регистрацию и проверку, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, проректор по учебной работе Пироговского Университета Ольга Милушкина. "При выборе витаминов не стоит отдавать предпочтение только зарубежным производителям, так как отечественная продукция также может быть высокого качества. Важно отметить, что все лекарственные препараты, поступающие в аптечную сеть, проходят обязательную регистрацию и проверку на соответствие заявленному содержанию витаминов и лекарственных средств", - отметила Милушкина. Она добавила, что регуляторная база в этой области сильно развита, это гарантирует качество и безопасность продукции. "В регуляторной системе вывода лекарственных средств в аптечную сеть сегодня предусмотрены строгие проверки на наличие вредных и токсичных веществ, а также радиации. Поэтому не стоит разделять препараты по производителю", - отметила врач. Если лекарство назначено врачом, это говорит о его качестве и способности обеспечить потребности организма, в том числе и вылечить, подчеркнула специалист. "В последнее время часто говорят о том, что витамины и медицинские препараты отечественного производства сильнее и лучше", - добавила Милушкина.

https://ria.ru/20250409/produkt-2010140829.html

https://ria.ru/20250509/vrach-2015898664.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, российская академия наук, здоровье - общество