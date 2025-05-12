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Врач дала рекомендации по выбору витаминов - РИА Новости, 12.05.2025
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03:37 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/vitaminy-2016407569.html
Врач дала рекомендации по выбору витаминов
Врач дала рекомендации по выбору витаминов - РИА Новости, 12.05.2025
Врач дала рекомендации по выбору витаминов
При выборе витаминов следует отдавать предпочтение не только зарубежным производителям, но и отечественным, все они проходят обязательную регистрацию и... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T03:37:00+03:00
2025-05-12T03:37:00+03:00
общество
российская академия наук
здоровье - общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. При выборе витаминов следует отдавать предпочтение не только зарубежным производителям, но и отечественным, все они проходят обязательную регистрацию и проверку, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, проректор по учебной работе Пироговского Университета Ольга Милушкина. "При выборе витаминов не стоит отдавать предпочтение только зарубежным производителям, так как отечественная продукция также может быть высокого качества. Важно отметить, что все лекарственные препараты, поступающие в аптечную сеть, проходят обязательную регистрацию и проверку на соответствие заявленному содержанию витаминов и лекарственных средств", - отметила Милушкина. Она добавила, что регуляторная база в этой области сильно развита, это гарантирует качество и безопасность продукции. "В регуляторной системе вывода лекарственных средств в аптечную сеть сегодня предусмотрены строгие проверки на наличие вредных и токсичных веществ, а также радиации. Поэтому не стоит разделять препараты по производителю", - отметила врач. Если лекарство назначено врачом, это говорит о его качестве и способности обеспечить потребности организма, в том числе и вылечить, подчеркнула специалист. "В последнее время часто говорят о том, что витамины и медицинские препараты отечественного производства сильнее и лучше", - добавила Милушкина.
https://ria.ru/20250409/produkt-2010140829.html
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общество, российская академия наук, здоровье - общество
Общество, Российская академия наук, Здоровье - Общество
Врач дала рекомендации по выбору витаминов

Врач Милушкина: отечественные витамины сильнее и лучше

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТаблетки в руке
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© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. При выборе витаминов следует отдавать предпочтение не только зарубежным производителям, но и отечественным, все они проходят обязательную регистрацию и проверку, рассказала РИА Новости доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, проректор по учебной работе Пироговского Университета Ольга Милушкина.
"При выборе витаминов не стоит отдавать предпочтение только зарубежным производителям, так как отечественная продукция также может быть высокого качества. Важно отметить, что все лекарственные препараты, поступающие в аптечную сеть, проходят обязательную регистрацию и проверку на соответствие заявленному содержанию витаминов и лекарственных средств", - отметила Милушкина.
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Она добавила, что регуляторная база в этой области сильно развита, это гарантирует качество и безопасность продукции.
«
"В регуляторной системе вывода лекарственных средств в аптечную сеть сегодня предусмотрены строгие проверки на наличие вредных и токсичных веществ, а также радиации. Поэтому не стоит разделять препараты по производителю", - отметила врач.
Если лекарство назначено врачом, это говорит о его качестве и способности обеспечить потребности организма, в том числе и вылечить, подчеркнула специалист.
"В последнее время часто говорят о том, что витамины и медицинские препараты отечественного производства сильнее и лучше", - добавила Милушкина.
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