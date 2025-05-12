В Днепропетровской области выстрелили в сотрудника военкомата
Мужчина выстрелил в сотрудника днепропетровского ТЦК при проверке документов
Сотрудники украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Житель города Никополь Днепропетровской области на Украине выстрелил в сотрудника военкомата из-за случившегося между ними конфликта, сообщает в понедельник региональное отделение нацполиции.
"В городе Никополь во время проверки военно-учетных документов мужчина произвел выстрел из пистолета. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и экипаж сектора реагирования патрульной полиции. Правоохранители установили, что у 34-летнего жителя Никополя возник словесный конфликт с представителями ТЦК (военкомат – ред.), после чего он достал оружие и произвел один выстрел в сторону военнослужащего и скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацполиции.
Уточняется, что инцидент произошел 10 мая, в результате никто не пострадал. Стрелявшего мужчину задержали, у него изъяли оружие с патронами.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.