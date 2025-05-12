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Власти Сумской области хотят объявить эвакуацию еще в двух селах - РИА Новости, 12.05.2025
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18:43 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/ukraina-2016562704.html
Власти Сумской области хотят объявить эвакуацию еще в двух селах
Власти Сумской области хотят объявить эвакуацию еще в двух селах - РИА Новости, 12.05.2025
Власти Сумской области хотят объявить эвакуацию еще в двух селах
Обязательную эвакуацию планируется объявить еще в двух селах Сумской области Украины, заявил в понедельник глава областной военной администрации Олег Григоров. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T18:43:00+03:00
2025-05-12T18:43:00+03:00
в мире
здоровье - общество
сумская область
украина
россия
олег григорьев
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Обязательную эвакуацию планируется объявить еще в двух селах Сумской области Украины, заявил в понедельник глава областной военной администрации Олег Григоров. Григоров 6 мая заявил, что власти Сумской области вынуждены активизировать принудительную эвакуацию населения. "Рассматривается вопрос об объявлении эвакуации в населенном пункте Новая Слобода... Соответствующее распоряжение в ближайшее время будет принято" — сказал Григоров в обращении, которое опубликовал на странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Он уточнил, что сейчас эвакуация продолжается в 201 населенном пункте области. Украинскому телеканалу "Общественное" Григоров сообщил, что также планируется объявить эвакуацию из села Марьиновка. Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители. Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.* запрещена в РФ как экстремистская
https://ria.ru/20250505/sumy-2015063760.html
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в мире, здоровье - общество, сумская область, украина, россия, олег григорьев
В мире, Здоровье - Общество, Сумская область, Украина, Россия, Олег Григорьев
Власти Сумской области хотят объявить эвакуацию еще в двух селах

Григоров: принудительную эвакуацию объявят еще в 2 селах Сумской области

© AP Photo / Kostiantyn LiberovЭвакуация в Купяске
Эвакуация в Купяске - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Эвакуация в Купяске. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Обязательную эвакуацию планируется объявить еще в двух селах Сумской области Украины, заявил в понедельник глава областной военной администрации Олег Григоров.
Григоров 6 мая заявил, что власти Сумской области вынуждены активизировать принудительную эвакуацию населения.
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"Рассматривается вопрос об объявлении эвакуации в населенном пункте Новая Слобода... Соответствующее распоряжение в ближайшее время будет принято" — сказал Григоров в обращении, которое опубликовал на странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Он уточнил, что сейчас эвакуация продолжается в 201 населенном пункте области. Украинскому телеканалу "Общественное" Григоров сообщил, что также планируется объявить эвакуацию из села Марьиновка.
Украинские власти регулярно объявляют о принудительной и обязательной эвакуации в разных регионах. В частности, из Авдеевки в ДНР вывозили детей и пожилых людей, однако часть жителей категорически отказались выезжать. Кроме того, эвакуируют людей в срочном порядке и в Харьковской области Украины, из некоторых районов выехали практически все жители.
Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России. Областной центр находится примерно в тридцати километрах от государственной границы. Через Сумы проходит трасса, соединяющая город с российской Суджей.
* запрещена в РФ как экстремистская
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В миреЗдоровье - ОбществоСумская областьУкраинаРоссияОлег Григорьев
 
 
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