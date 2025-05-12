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В Германии пришли в ярость из-за требования Запада к России - РИА Новости, 12.05.2025
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17:08 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/ukraina-2016537243.html
В Германии пришли в ярость из-за требования Запада к России
В Германии пришли в ярость из-за требования Запада к России - РИА Новости, 12.05.2025
В Германии пришли в ярость из-за требования Запада к России
Читатели издания Die Welt высмеяли попытку европейских лидеров склонить Москву к соглашению о 30-дневном прекращении огня. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T17:08:00+03:00
2025-05-12T17:08:00+03:00
дональд трамп
киев
в мире
германия
турция
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Читатели издания Die Welt высмеяли попытку европейских лидеров склонить Москву к соглашению о 30-дневном прекращении огня."Вы же не думаете всерьез, что угрозы этих беззубых и бессистемных европейцев сработали? Чем они там могли угрожать?" — написал один из комментаторов."Чем же угрожает Германия, если с понедельника не установится режим прекращения огня? Санкциями №456. Это уже просто смехотворно", — поддержал другой."Путин далеко впереди нас. Он уже давно говорит о мирных переговорах и окончательном решении — в свою пользу. Маневр с 30-дневным прекращением огня, к сожалению, слишком прозрачен", — поделился мнением еще один из пользователей."Настолько нелепо называть эту одностороннюю школьную экскурсию в Киев крупнейшей мирной инициативой последних недель! Это было проявление высокомерия и показуха, не более того", — заключили читатели.Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев в субботу. Французский лидер заявил, что против России в течение нескольких дней могут ввести новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Россией.В свою очередь, российский президент Владимир Путин предложил возобновить прямой диалог с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.Вечером в воскресенье, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это предложение, Владимир Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать президента России в Турции в четверг, хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия.
https://ria.ru/20250512/makron-2016423927.html
https://ria.ru/20250512/ukraina-2016436464.html
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дональд трамп, киев, в мире, германия, турция, реджеп тайип эрдоган
Дональд Трамп, Киев, В мире, Германия, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган

В Германии пришли в ярость из-за требования Запада к России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПремьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон в Киеве, Украина
Премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон в Киеве, Украина
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Читатели издания Die Welt высмеяли попытку европейских лидеров склонить Москву к соглашению о 30-дневном прекращении огня.
"Вы же не думаете всерьез, что угрозы этих беззубых и бессистемных европейцев сработали? Чем они там могли угрожать?" — написал один из комментаторов.
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"Чем же угрожает Германия, если с понедельника не установится режим прекращения огня? Санкциями №456. Это уже просто смехотворно", — поддержал другой.
"Путин далеко впереди нас. Он уже давно говорит о мирных переговорах и окончательном решении — в свою пользу. Маневр с 30-дневным прекращением огня, к сожалению, слишком прозрачен", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Настолько нелепо называть эту одностороннюю школьную экскурсию в Киев крупнейшей мирной инициативой последних недель! Это было проявление высокомерия и показуха, не более того", — заключили читатели.
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На Западе раскрыли, к чему привели действия Макрона и Мерца против Путина
Вчера, 10:28
Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск прибыли в Киев в субботу. Французский лидер заявил, что против России в течение нескольких дней могут ввести новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то, что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Россией.

В свою очередь, российский президент Владимир Путин предложил возобновить прямой диалог с Украиной без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

Вечером в воскресенье, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это предложение, Владимир Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать президента России в Турции в четверг, хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия.
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