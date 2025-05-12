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"Воспользуются перемирием": на Западе раскрыли грязный план Украины
"Воспользуются перемирием": на Западе раскрыли грязный план Украины - РИА Новости, 12.05.2025
"Воспользуются перемирием": на Западе раскрыли грязный план Украины
Европа и Украина могут воспользоваться возможным прекращением огня, чтобы перевооружить Украину, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T16:14:00+03:00
2025-05-12T16:14:00+03:00
2025-05-12T16:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дональд трамп
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гленн дизен
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Европа и Украина могут воспользоваться возможным прекращением огня, чтобы перевооружить Украину, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети X."Европа и Украина хотят прекращения огня, а затем обсудить политическое урегулирование. Россия хочет политическое урегулирование в первую очередь, поскольку у ЕС и Киева нет причин принимать уступки, если боевые действия прекратятся. Россия полагает, что европейцы вместо этого воспользуются прекращением огня, чтобы перевооружить Украину", — написал он.В ночь с 11 на 12 мая Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.Вечером в воскресенье, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это, Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать президента России в Турции в четверг, хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия. При этом, в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.
https://ria.ru/20250512/makron-2016499505.html
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"Воспользуются перемирием": на Западе раскрыли грязный план Украины
Дизен: Украина воспользуется возможным прекращением огня для перевооружения