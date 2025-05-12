https://ria.ru/20250512/ukraina-2016482393.html

"Подорвал усилия". WP раскрыл истинное значение призыва Трампа к Зеленскому

"Подорвал усилия". WP раскрыл истинное значение призыва Трампа к Зеленскому - РИА Новости, 12.05.2025

"Подорвал усилия". WP раскрыл истинное значение призыва Трампа к Зеленскому

Американский лидер Дональд Трамп, призвав Украину немедленно согласиться на предложение президента России Владимира Путина о прямых переговорах в Стамбуле,... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T14:01:00+03:00

2025-05-12T14:01:00+03:00

2025-05-12T14:01:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Американский лидер Дональд Трамп, призвав Украину немедленно согласиться на предложение президента России Владимира Путина о прямых переговорах в Стамбуле, помешал попыткам ЕС и Киева укрепить антироссийскую коалицию, пишет американское издание Washington Post."Этот пост (Пост Трампа в сети Truth Social. — Прим. Ред.) подорвал усилия Европы и Украины по созданию единого фронта против России", — говорится в сообщении.Издание указывает, что слова главы Белого дома застали врасплох даже его спецпосланника Кита Келлогга, который повторил за европейцами, что мирные переговоры возможны только после согласия России на 30-дневное прекращение огня.В ночь с 11 на 12 мая Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.Вечером в воскресенье, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это, Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать президента России в Турции в четверг, хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия. При этом, в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.

https://ria.ru/20250512/makron-2016423927.html

https://ria.ru/20250512/ukraina-2016436464.html

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дональд трамп, украина, россия, стамбул, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, евросоюз, в мире