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На Западе раскрыли, к чему привели действия Макрона и Мерца против Путина - РИА Новости, 12.05.2025
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10:28 12.05.2025 (обновлено: 10:30 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/ukraina-2016436464.html
На Западе раскрыли, к чему привели действия Макрона и Мерца против Путина
На Западе раскрыли, к чему привели действия Макрона и Мерца против Путина - РИА Новости, 12.05.2025
На Западе раскрыли, к чему привели действия Макрона и Мерца против Путина
Европейские лидеры ультиматумом о прекращении огня попытались надавить на российского президента Владимира Путина, но проиграли, пишет норвежское издание... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T10:28:00+03:00
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владимир путин
россия
киев
владимир зеленский
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Европейские лидеры ультиматумом о прекращении огня попытались надавить на российского президента Владимира Путина, но проиграли, пишет норвежское издание Steigan."Она (Коалиция желающих — Прим. Ред.) потребовала немедленного 30-дневного прекращения огня. Это была очевидная попытка поставить Путина в неловкое положение", — говорится в тексте.Однако российский лидер фактически переиграл их, выступив с инициативой о прямых переговорах без предварительных условий, указывает издание.В ночь с 11 на 12 мая Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.Вечером в воскресенье, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это, Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать президента России в Турции в четверг, хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия. При этом, в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.
https://ria.ru/20250512/makron-2016423927.html
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владимир путин, россия, киев, владимир зеленский, дональд трамп, турция, в мире
Владимир Путин, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Турция, В мире
На Западе раскрыли, к чему привели действия Макрона и Мерца против Путина

Steigan: Коалиция желающих безрезультатно попыталась надавить на Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Европейские лидеры ультиматумом о прекращении огня попытались надавить на российского президента Владимира Путина, но проиграли, пишет норвежское издание Steigan.
"Она (Коалиция желающих — Прим. Ред.) потребовала немедленного 30-дневного прекращения огня. Это была очевидная попытка поставить Путина в неловкое положение", — говорится в тексте.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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09:14
Однако российский лидер фактически переиграл их, выступив с инициативой о прямых переговорах без предварительных условий, указывает издание.
В ночь с 11 на 12 мая Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.
Вечером в воскресенье, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это, Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать президента России в Турции в четверг, хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия. При этом, в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева
Вчера, 08:00
 
Владимир ПутинРоссияКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампТурцияВ мире
 
 
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