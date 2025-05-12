https://ria.ru/20250512/ukraina-2016436464.html

На Западе раскрыли, к чему привели действия Макрона и Мерца против Путина

На Западе раскрыли, к чему привели действия Макрона и Мерца против Путина - РИА Новости, 12.05.2025

На Западе раскрыли, к чему привели действия Макрона и Мерца против Путина

Европейские лидеры ультиматумом о прекращении огня попытались надавить на российского президента Владимира Путина, но проиграли, пишет норвежское издание... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T10:28:00+03:00

2025-05-12T10:28:00+03:00

2025-05-12T10:30:00+03:00

владимир путин

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Европейские лидеры ультиматумом о прекращении огня попытались надавить на российского президента Владимира Путина, но проиграли, пишет норвежское издание Steigan."Она (Коалиция желающих — Прим. Ред.) потребовала немедленного 30-дневного прекращения огня. Это была очевидная попытка поставить Путина в неловкое положение", — говорится в тексте.Однако российский лидер фактически переиграл их, выступив с инициативой о прямых переговорах без предварительных условий, указывает издание.В ночь с 11 на 12 мая Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.Вечером в воскресенье, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это, Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать президента России в Турции в четверг, хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия. При этом, в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.

https://ria.ru/20250512/makron-2016423927.html

https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html

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киев

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владимир путин, россия, киев, владимир зеленский, дональд трамп, турция, в мире