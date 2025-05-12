https://ria.ru/20250512/ukraina-2016406137.html
Воздушную тревогу объявили еще в дух украинских областях
Воздушную тревогу объявили еще в дух украинских областях - РИА Новости, 12.05.2025
Воздушную тревогу объявили еще в дух украинских областях
Воздушная тревога объявлена в Одесской и Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T03:06:00+03:00
2025-05-12T03:06:00+03:00
2025-05-12T10:43:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Одесской и Хмельницкой областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным онлайн-ресурса, сигнал тревоги в Одесской области звучит с 02.33 (совпадает с мск), в 02.51 воздушная тревога была объявлена в Хмельницкой области. Ранее объявленный сигнал тревоги по-прежнему звучит в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250510/zapad-2016213479.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хмельницкая область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Хмельницкая область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
Воздушную тревогу объявили еще в дух украинских областях
В Одесской и Хмельницкой областях Украины объявили воздушную тревогу