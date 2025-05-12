https://ria.ru/20250512/ukraina-2016402197.html

"Умирать за активы": в Раде признали досадную правду о конфликте с Россией

"Умирать за активы": в Раде признали досадную правду о конфликте с Россией - РИА Новости, 12.05.2025

"Умирать за активы": в Раде признали досадную правду о конфликте с Россией

Жители Украины скоро осознают, что погибают только за интересы Запада и Зеленского, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T00:57:00+03:00

2025-05-12T00:57:00+03:00

2025-05-12T01:03:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Жители Украины скоро осознают, что погибают только за интересы Запада и Зеленского, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Ситуация с общественными настроениями <…> грозит перерасти в такую, которой боятся в ЕС: ненависть к Зе-режиму и безысходность может привести к формированию у людей образа врага в лице Запада, которые вместе с Зеленским заставляют украинцев умирать за свои интересы и активы. Тем более, это станет правдой", — написал он.Парламентарий также считает, что в конце концов оружие может развернуться против тех, кто его поставлял все это время, и тогда ситуация перерастет в полное стратегическое поражение Запада."Эти риски не могут не понимать в Вашингтоне, где груз военного поражения полностью ляжет на плечи Трампа, и подорвет его позиции и выборы в Конгресс в 2026-м году <…> Поэтому я все также считаю, что принуждать к миру из США будет не Россию, а Украину, которая для Вашингтона — явно не пуп Земли", — заключил Дубинский.В ночь с 11 на 12 мая президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение президента серьезное, оно говорит о желании найти мирное решение. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что цели переговоров — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Вечером в воскресенье Зеленский написал в соцсети X, что он будет ждать президента России в Турции в четверг. В администрации президента этой страны заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.

https://ria.ru/20250511/zelenskogo-2016370535.html

https://ria.ru/20250511/ukraina-2016393603.html

https://ria.ru/20250511/ultimatum-2016324063.html

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в мире, россия, украина, сша, александр дубинский, верховная рада украины