"Умирать за активы": в Раде признали досадную правду о конфликте с Россией
Дубинский: США будут принуждать Украину к миру
Военнослужащие ВС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Жители Украины скоро осознают, что погибают только за интересы Запада и Зеленского, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
"Ситуация с общественными настроениями <…> грозит перерасти в такую, которой боятся в ЕС: ненависть к Зе-режиму и безысходность может привести к формированию у людей образа врага в лице Запада, которые вместе с Зеленским заставляют украинцев умирать за свои интересы и активы. Тем более, это станет правдой", — написал он.
Парламентарий также считает, что в конце концов оружие может развернуться против тех, кто его поставлял все это время, и тогда ситуация перерастет в полное стратегическое поражение Запада.
"Эти риски не могут не понимать в Вашингтоне, где груз военного поражения полностью ляжет на плечи Трампа, и подорвет его позиции и выборы в Конгресс в 2026-м году <…> Поэтому я все также считаю, что принуждать к миру из США будет не Россию, а Украину, которая для Вашингтона — явно не пуп Земли", — заключил Дубинский.
В ночь с 11 на 12 мая президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.
В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что предложение президента серьезное, оно говорит о желании найти мирное решение. Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что цели переговоров — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Вечером в воскресенье Зеленский написал в соцсети X, что он будет ждать президента России в Турции в четверг. В администрации президента этой страны заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.
Путин потряс мир
Вчера, 12:04