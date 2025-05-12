https://ria.ru/20250512/tigry-2016446419.html

В Приморье выпустили в тайгу двух молодых амурских тигров

В Приморье выпустили в тайгу двух молодых амурских тигров - РИА Новости, 12.05.2025

В Приморье выпустили в тайгу двух молодых амурских тигров

Двух молодых амурских тигров – брата и сестру, пойманных после выхода в села Дальнереченского района Приморья, после реабилитации выпустили в тайгу, сообщает... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T11:15:00+03:00

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2025-05-12T11:15:00+03:00

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ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – РИА Новости. Двух молодых амурских тигров – брата и сестру, пойманных после выхода в села Дальнереченского района Приморья, после реабилитации выпустили в тайгу, сообщает центр реабилитации тигров и других диких животных МРОО "Центр "Тигр". В декабре 2024 года в окрестностях села Эбергард Дальнереческого района был отловлен тигр, который на протяжении двух недель регулярно выходил в населённый пункт и охотился на собак, не боялся ни людей, ни автомобилей. В феврале в этом же районе поймали молодую конфликтную тигрицу. По информации минприроды Приморья, хищнице - почти полтора года и она приходится сестрой отловленного у поселка Эбергард самца. Обоих тигров поселили в центр реабилитации. "Сегодня мы попрощались с двумя тиграми, которые стали нашими всеобщими любимцами - братом и сестрой. Полуторагодовалые тигры были отловлены в Дальнереченском районе. За время, проведенное в центре, хищники набрали вес, показали отличные навыки охоты и осторожное отношение к человеку", - говорится в сообщении. Отмечается, что в этом возрасте молодые тигры уже могут жить самостоятельно без материнской опеки. Зверей выпустили в отдаленной от населенных пунктов местности с достаточной кормовой базой. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов страны: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20250113/tigrenok-1993400303.html

https://ria.ru/20250205/tigritsa-1997434611.html

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Ольга Фомченкова

дальнереченский район, россия, хабаровский край