В Приморье выпустили в тайгу двух молодых амурских тигров
В Приморье выпустили в тайгу двух молодых амурских тигров после реабилитации
© Фото : МРОО "Центр "Тигр"Двух молодых амурских тигров, пойманных после выхода в села Дальнереченского района Приморья, после реабилитации выпустили в тайгу
Двух молодых амурских тигров, пойманных после выхода в села Дальнереченского района Приморья, после реабилитации выпустили в тайгу
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ВЛАДИВОСТОК, 12 мая – РИА Новости. Двух молодых амурских тигров – брата и сестру, пойманных после выхода в села Дальнереченского района Приморья, после реабилитации выпустили в тайгу, сообщает центр реабилитации тигров и других диких животных МРОО "Центр "Тигр".
В декабре 2024 года в окрестностях села Эбергард Дальнереческого района был отловлен тигр, который на протяжении двух недель регулярно выходил в населённый пункт и охотился на собак, не боялся ни людей, ни автомобилей. В феврале в этом же районе поймали молодую конфликтную тигрицу. По информации минприроды Приморья, хищнице - почти полтора года и она приходится сестрой отловленного у поселка Эбергард самца. Обоих тигров поселили в центр реабилитации.
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"Сегодня мы попрощались с двумя тиграми, которые стали нашими всеобщими любимцами - братом и сестрой. Полуторагодовалые тигры были отловлены в Дальнереченском районе. За время, проведенное в центре, хищники набрали вес, показали отличные навыки охоты и осторожное отношение к человеку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в этом возрасте молодые тигры уже могут жить самостоятельно без материнской опеки. Зверей выпустили в отдаленной от населенных пунктов местности с достаточной кормовой базой.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов страны: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.