ЕК не обсуждала с США идею о санкциях против "Северного потока — 2"
Еврокомиссия пока не обсуждала с США идею о санкциях против Nord Stream 2
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ,12 мая – РИА Новости. Еврокомиссия не обсуждала с США свою идею о возможном введении санкций против консорциума Nord Stream 2 в случае отказа России от требования Запада о 30-дневном прекращении огня на Украине, сообщила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ЕК Паула Пиньо.
"У нас пока не было никакого конкретного предложения. Это было заявление, сделанное главой Еврокомиссии (Урсулой фон дер Ляйен) пару дней назад, но я думаю, что если бы эта идея была воплощена в предложении, то мы постараемся подготовить согласование как со странами-членами ЕС, так и партнерами за пределами", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждалась ли такая идея с Вашингтоном.
"Северный поток 2" на данный момент не работает. Но как бы то ни было, никогда не знаешь, что может произойти. Таким образом, введение санкций против всех, кто участвует в консорциуме Nord Stream, является сигналом, что не стоит даже рассматривать возможность инвестирования в "Северный поток 2", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов о том, почему возникла идея ввести санкции против этого проекта, который был заморожен.
Ранее сообщалось, что фон дер Ляйен обсуждала с канцлером Германии Фридрихом Мерцем возможность блокировки газопровода "Северный поток-2" в качестве "меры" против России, если Москва не согласится на предложенное Западом 30-дневное прекращение огня на Украине.
В ночь на воскресенье президент РФ Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он потребовал, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. В воскресенье президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры "как минимум определят, возможна ли сделка". Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.