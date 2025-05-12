https://ria.ru/20250512/stavka-2016519715.html

ЦБ обсуждал два варианта сигнала по ключевой ставке

ЦБ обсуждал два варианта сигнала по ключевой ставке - РИА Новости, 12.05.2025

ЦБ обсуждал два варианта сигнала по ключевой ставке

Совет директоров ЦБ РФ на заседании в апреле обсуждал два варианта сигнала по ключевой ставке: нейтральный и умеренно жесткий, говорится в резюме обсуждения... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T16:23:00+03:00

2025-05-12T16:23:00+03:00

2025-05-12T16:24:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

ключевая ставка

россия

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Совет директоров ЦБ РФ на заседании в апреле обсуждал два варианта сигнала по ключевой ставке: нейтральный и умеренно жесткий, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ. "Как и в марте, дискуссия среди участников была вокруг того, какой сигнал следует дать на ближайшие заседания. Обсуждались два варианта: нейтральный сигнал без указания на направленность шагов на будущих заседаниях; умеренно жесткий сигнал, аналогичный тому, который был дан после мартовского заседания по ключевой ставке", - сказано в документе. Банк России 25 апреля ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 21% годовых, уже четвертый раз подряд, дав нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Отмечается, что те участники, которые высказывались в пользу умеренно жесткого сигнала, большее значение придавали тому факту, что баланс рисков для прогноза по инфляции по‑прежнему смещен в сторону проинфляционных. "Обеспокоенность вызывает изменение внешних условий и их влияние на экономику, динамику курса и бюджетные доходы. Инфляционные ожидания остаются повышенными, их снижение приостановилось", - говорится в документе. Однако большинство участников посчитали, что можно перейти к нейтральному сигналу. По сравнению с мартовским заседанием сейчас появилось больше свидетельств того, что дезинфляционные тенденции в экономике нарастают. "Нейтральный сигнал предполагает как сохранение, так и снижение или повышение ключевой ставки", - отмечают авторы. "Для оценки жесткости денежно-кредитных условий важны не столько номинальные показатели, сколько реальные. Если инфляционные ожидания будут снижаться, то жесткость денежно-кредитных условий в реальном выражении будет расти при сохранении того же уровня ключевой ставки", - подчеркивается в документе.

https://ria.ru/20250510/klyuchevaya_stavka-1962773695.html

https://ria.ru/20250425/tsb-2013447426.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, россия