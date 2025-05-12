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ЦБ обсуждал два варианта сигнала по ключевой ставке - РИА Новости, 12.05.2025
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16:23 12.05.2025 (обновлено: 16:24 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/stavka-2016519715.html
ЦБ обсуждал два варианта сигнала по ключевой ставке
ЦБ обсуждал два варианта сигнала по ключевой ставке - РИА Новости, 12.05.2025
ЦБ обсуждал два варианта сигнала по ключевой ставке
Совет директоров ЦБ РФ на заседании в апреле обсуждал два варианта сигнала по ключевой ставке: нейтральный и умеренно жесткий, говорится в резюме обсуждения... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T16:23:00+03:00
2025-05-12T16:24:00+03:00
экономика
центральный банк рф (цб рф)
ключевая ставка
россия
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Совет директоров ЦБ РФ на заседании в апреле обсуждал два варианта сигнала по ключевой ставке: нейтральный и умеренно жесткий, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ. "Как и в марте, дискуссия среди участников была вокруг того, какой сигнал следует дать на ближайшие заседания. Обсуждались два варианта: нейтральный сигнал без указания на направленность шагов на будущих заседаниях; умеренно жесткий сигнал, аналогичный тому, который был дан после мартовского заседания по ключевой ставке", - сказано в документе. Банк России 25 апреля ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 21% годовых, уже четвертый раз подряд, дав нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. Отмечается, что те участники, которые высказывались в пользу умеренно жесткого сигнала, большее значение придавали тому факту, что баланс рисков для прогноза по инфляции по‑прежнему смещен в сторону проинфляционных. "Обеспокоенность вызывает изменение внешних условий и их влияние на экономику, динамику курса и бюджетные доходы. Инфляционные ожидания остаются повышенными, их снижение приостановилось", - говорится в документе. Однако большинство участников посчитали, что можно перейти к нейтральному сигналу. По сравнению с мартовским заседанием сейчас появилось больше свидетельств того, что дезинфляционные тенденции в экономике нарастают. "Нейтральный сигнал предполагает как сохранение, так и снижение или повышение ключевой ставки", - отмечают авторы. "Для оценки жесткости денежно-кредитных условий важны не столько номинальные показатели, сколько реальные. Если инфляционные ожидания будут снижаться, то жесткость денежно-кредитных условий в реальном выражении будет расти при сохранении того же уровня ключевой ставки", - подчеркивается в документе.
https://ria.ru/20250510/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), ключевая ставка, россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ключевая ставка, Россия
ЦБ обсуждал два варианта сигнала по ключевой ставке

ЦБ в апреле обсуждал нейтрально умеренный и жесткий варианты по ключевой ставке

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Совет директоров ЦБ РФ на заседании в апреле обсуждал два варианта сигнала по ключевой ставке: нейтральный и умеренно жесткий, говорится в резюме обсуждения ключевой ставки ЦБ.
"Как и в марте, дискуссия среди участников была вокруг того, какой сигнал следует дать на ближайшие заседания. Обсуждались два варианта: нейтральный сигнал без указания на направленность шагов на будущих заседаниях; умеренно жесткий сигнал, аналогичный тому, который был дан после мартовского заседания по ключевой ставке", - сказано в документе.
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Банк России 25 апреля ожидаемо сохранил ключевую ставку на рекордном уровне в 21% годовых, уже четвертый раз подряд, дав нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам: решения будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий.
Отмечается, что те участники, которые высказывались в пользу умеренно жесткого сигнала, большее значение придавали тому факту, что баланс рисков для прогноза по инфляции по‑прежнему смещен в сторону проинфляционных. "Обеспокоенность вызывает изменение внешних условий и их влияние на экономику, динамику курса и бюджетные доходы. Инфляционные ожидания остаются повышенными, их снижение приостановилось", - говорится в документе.
Однако большинство участников посчитали, что можно перейти к нейтральному сигналу. По сравнению с мартовским заседанием сейчас появилось больше свидетельств того, что дезинфляционные тенденции в экономике нарастают. "Нейтральный сигнал предполагает как сохранение, так и снижение или повышение ключевой ставки", - отмечают авторы.
"Для оценки жесткости денежно-кредитных условий важны не столько номинальные показатели, сколько реальные. Если инфляционные ожидания будут снижаться, то жесткость денежно-кредитных условий в реальном выражении будет расти при сохранении того же уровня ключевой ставки", - подчеркивается в документе.
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