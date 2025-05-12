Профессор из США выразил оптимизм из-за возможных переговоров в Стамбуле
Историк Кузник выразил оптимизм по поводу возможных переговоров в Стамбуле
© AP Photo / Eric CharbonneauПрофессор истории Американского университета в Вашингтоне, директор Института ядерных исследований Питер Кузник
© AP Photo / Eric Charbonneau
Профессор истории Американского университета в Вашингтоне, директор Института ядерных исследований Питер Кузник. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 12 мая – РИА Новости. Директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник в свете возможных переговоров РФ и Украины в Стамбуле заявил РИА Новости о "признаках оптимизма", отметил, что это очень "обнадеживающий поворот событий".
"Я замечаю больше признаков оптимизма в отношении возможных переговоров и окончания этой кровопролитной войны, чем за последние годы. Это чрезвычайно обнадеживающий поворот событий", – сказал Кузник в комментарии агентству.
Он отметил, что выбор места и посредника в переговорах (президента Турции Тайипа Эрдогана - ред.) "имеет не только символическое, но и практическое значение".
"И не забывайте, насколько близки стороны были к соглашению на основе Стамбульских договоренностей 2022 года, прежде чем Борис Джонсон и Байден сорвали эту возможность и призвали Зеленского продолжать борьбу при неограниченной и бесконечной англо-американской поддержке. Последствия оказались катастрофическими для всех вовлеченных сторон. Россия наступает и имеет преимущество. Если боевые действия продолжатся, Украина окажется в еще более слабой позиции в будущем", – добавил Кузник.