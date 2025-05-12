https://ria.ru/20250512/stambul-2016585358.html

Профессор из США выразил оптимизм из-за возможных переговоров в Стамбуле

Профессор из США выразил оптимизм из-за возможных переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 12.05.2025

Профессор из США выразил оптимизм из-за возможных переговоров в Стамбуле

Директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник в свете возможных переговоров РФ и Украины в Стамбуле... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T23:35:00+03:00

2025-05-12T23:35:00+03:00

2025-05-12T23:35:00+03:00

в мире

россия

украина

питер кузник

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148080/47/1480804773_0:364:2400:1714_1920x0_80_0_0_36100b92bb533efc8737aa9ffaa61c0e.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая – РИА Новости. Директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник в свете возможных переговоров РФ и Украины в Стамбуле заявил РИА Новости о "признаках оптимизма", отметил, что это очень "обнадеживающий поворот событий". "Я замечаю больше признаков оптимизма в отношении возможных переговоров и окончания этой кровопролитной войны, чем за последние годы. Это чрезвычайно обнадеживающий поворот событий", – сказал Кузник в комментарии агентству. Он отметил, что выбор места и посредника в переговорах (президента Турции Тайипа Эрдогана - ред.) "имеет не только символическое, но и практическое значение". "И не забывайте, насколько близки стороны были к соглашению на основе Стамбульских договоренностей 2022 года, прежде чем Борис Джонсон и Байден сорвали эту возможность и призвали Зеленского продолжать борьбу при неограниченной и бесконечной англо-американской поддержке. Последствия оказались катастрофическими для всех вовлеченных сторон. Россия наступает и имеет преимущество. Если боевые действия продолжатся, Украина окажется в еще более слабой позиции в будущем", – добавил Кузник.

https://ria.ru/20250512/peregovory-2016576682.html

https://ria.ru/20250512/peregovory-2016576682.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, питер кузник, сша