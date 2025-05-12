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Профессор из США выразил оптимизм из-за возможных переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 12.05.2025
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23:35 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/stambul-2016585358.html
Профессор из США выразил оптимизм из-за возможных переговоров в Стамбуле
Профессор из США выразил оптимизм из-за возможных переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 12.05.2025
Профессор из США выразил оптимизм из-за возможных переговоров в Стамбуле
Директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник в свете возможных переговоров РФ и Украины в Стамбуле... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T23:35:00+03:00
2025-05-12T23:35:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 12 мая – РИА Новости. Директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник в свете возможных переговоров РФ и Украины в Стамбуле заявил РИА Новости о "признаках оптимизма", отметил, что это очень "обнадеживающий поворот событий". "Я замечаю больше признаков оптимизма в отношении возможных переговоров и окончания этой кровопролитной войны, чем за последние годы. Это чрезвычайно обнадеживающий поворот событий", – сказал Кузник в комментарии агентству. Он отметил, что выбор места и посредника в переговорах (президента Турции Тайипа Эрдогана - ред.) "имеет не только символическое, но и практическое значение". "И не забывайте, насколько близки стороны были к соглашению на основе Стамбульских договоренностей 2022 года, прежде чем Борис Джонсон и Байден сорвали эту возможность и призвали Зеленского продолжать борьбу при неограниченной и бесконечной англо-американской поддержке. Последствия оказались катастрофическими для всех вовлеченных сторон. Россия наступает и имеет преимущество. Если боевые действия продолжатся, Украина окажется в еще более слабой позиции в будущем", – добавил Кузник.
https://ria.ru/20250512/peregovory-2016576682.html
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в мире, россия, украина, питер кузник, сша
В мире, Россия, Украина, Питер Кузник, США
Профессор из США выразил оптимизм из-за возможных переговоров в Стамбуле

Историк Кузник выразил оптимизм по поводу возможных переговоров в Стамбуле

© AP Photo / Eric CharbonneauПрофессор истории Американского университета в Вашингтоне, директор Института ядерных исследований Питер Кузник
Профессор истории Американского университета в Вашингтоне, директор Института ядерных исследований Питер Кузник - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Eric Charbonneau
Профессор истории Американского университета в Вашингтоне, директор Института ядерных исследований Питер Кузник. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 12 мая – РИА Новости. Директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне профессор Питер Кузник в свете возможных переговоров РФ и Украины в Стамбуле заявил РИА Новости о "признаках оптимизма", отметил, что это очень "обнадеживающий поворот событий".
"Я замечаю больше признаков оптимизма в отношении возможных переговоров и окончания этой кровопролитной войны, чем за последние годы. Это чрезвычайно обнадеживающий поворот событий", – сказал Кузник в комментарии агентству.
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Он отметил, что выбор места и посредника в переговорах (президента Турции Тайипа Эрдогана - ред.) "имеет не только символическое, но и практическое значение".
"И не забывайте, насколько близки стороны были к соглашению на основе Стамбульских договоренностей 2022 года, прежде чем Борис Джонсон и Байден сорвали эту возможность и призвали Зеленского продолжать борьбу при неограниченной и бесконечной англо-американской поддержке. Последствия оказались катастрофическими для всех вовлеченных сторон. Россия наступает и имеет преимущество. Если боевые действия продолжатся, Украина окажется в еще более слабой позиции в будущем", – добавил Кузник.
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