ВС России осталось около километра до границы с Днепропетровской областью
Кимаковский: ВС России остался километр до границы с Днепропетровской областью
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В ДНР российским военным осталось пройти чуть более километра до границы с Днепропетровской областью, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
«
"В Орехово взят самый большой крупный укрепрайон противника. До границы с Днепропетровской осталось чуть больше километра. Есть успехи южнее Покровска — нашего Красноармейска, именно в направлении днепропетровской границы. Со стороны Александровки начали серьезные наступления наши ребята, и там тоже уже подошли к границе где-то примерно на один километр", — сказал он.
Кроме того, по его словам, на Южнодонецком направлении российские подразделения после перемирия начали активно вытеснять противника из Алексеевки и Богатыря.
По информации Минобороны, за минувшие сутки группировка "Центр" освободила село Котляровка в 25 километрах юго-западнее Красноармейска. При этом бойцы нанесли поражение десяти украинским бригадам в районах Русина Яра, Новой Полтавки, Ульяновки, Разина, Миролюбовки, Димитрова, Красноармейска, Зверева, Новосергеевки и Алексеевки. Противник потерял более 440 солдат, три боевые бронемашины, два артиллерийских орудия и 14 автомобилей.
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