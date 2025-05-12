https://ria.ru/20250512/spetsoperatsiya-2016475155.html

ВС России осталось около километра до границы с Днепропетровской областью

ВС России осталось около километра до границы с Днепропетровской областью - РИА Новости, 12.05.2025

ВС России осталось около километра до границы с Днепропетровской областью

В ДНР российским военным осталось пройти чуть более километра до границы с Днепропетровской областью, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский в... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T13:30:00+03:00

2025-05-12T13:30:00+03:00

2025-05-12T13:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

днепропетровская область

покровск

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В ДНР российским военным осталось пройти чуть более километра до границы с Днепропетровской областью, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. "В Орехово взят самый большой крупный укрепрайон противника. До границы с Днепропетровской осталось чуть больше километра. Есть успехи южнее Покровска — нашего Красноармейска, именно в направлении днепропетровской границы. Со стороны Александровки начали серьезные наступления наши ребята, и там тоже уже подошли к границе где-то примерно на один километр", — сказал он. Кроме того, по его словам, на Южнодонецком направлении российские подразделения после перемирия начали активно вытеснять противника из Алексеевки и Богатыря.По информации Минобороны, за минувшие сутки группировка "Центр" освободила село Котляровка в 25 километрах юго-западнее Красноармейска. При этом бойцы нанесли поражение десяти украинским бригадам в районах Русина Яра, Новой Полтавки, Ульяновки, Разина, Миролюбовки, Димитрова, Красноармейска, Зверева, Новосергеевки и Алексеевки. Противник потерял более 440 солдат, три боевые бронемашины, два артиллерийских орудия и 14 автомобилей.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

днепропетровская область

покровск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, днепропетровская область, покровск, вооруженные силы рф, безопасность