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ВС России осталось около километра до границы с Днепропетровской областью - РИА Новости, 12.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:30 12.05.2025 (обновлено: 13:54 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/spetsoperatsiya-2016475155.html
ВС России осталось около километра до границы с Днепропетровской областью
ВС России осталось около километра до границы с Днепропетровской областью - РИА Новости, 12.05.2025
ВС России осталось около километра до границы с Днепропетровской областью
В ДНР российским военным осталось пройти чуть более километра до границы с Днепропетровской областью, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский в... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T13:30:00+03:00
2025-05-12T13:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
днепропетровская область
покровск
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В ДНР российским военным осталось пройти чуть более километра до границы с Днепропетровской областью, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала. "В Орехово взят самый большой крупный укрепрайон противника. До границы с Днепропетровской осталось чуть больше километра. Есть успехи южнее Покровска — нашего Красноармейска, именно в направлении днепропетровской границы. Со стороны Александровки начали серьезные наступления наши ребята, и там тоже уже подошли к границе где-то примерно на один километр", — сказал он. Кроме того, по его словам, на Южнодонецком направлении российские подразделения после перемирия начали активно вытеснять противника из Алексеевки и Богатыря.По информации Минобороны, за минувшие сутки группировка "Центр" освободила село Котляровка в 25 километрах юго-западнее Красноармейска. При этом бойцы нанесли поражение десяти украинским бригадам в районах Русина Яра, Новой Полтавки, Ульяновки, Разина, Миролюбовки, Димитрова, Красноармейска, Зверева, Новосергеевки и Алексеевки. Противник потерял более 440 солдат, три боевые бронемашины, два артиллерийских орудия и 14 автомобилей.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
днепропетровская область
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донецкая народная республика, днепропетровская область, покровск, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Покровск, Вооруженные силы РФ, Безопасность
ВС России осталось около километра до границы с Днепропетровской областью

Кимаковский: ВС России остался километр до границы с Днепропетровской областью

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В ДНР российским военным осталось пройти чуть более километра до границы с Днепропетровской областью, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
«
"В Орехово взят самый большой крупный укрепрайон противника. До границы с Днепропетровской осталось чуть больше километра. Есть успехи южнее Покровска — нашего Красноармейска, именно в направлении днепропетровской границы. Со стороны Александровки начали серьезные наступления наши ребята, и там тоже уже подошли к границе где-то примерно на один километр", — сказал он.
Кроме того, по его словам, на Южнодонецком направлении российские подразделения после перемирия начали активно вытеснять противника из Алексеевки и Богатыря.
По информации Минобороны, за минувшие сутки группировка "Центр" освободила село Котляровка в 25 километрах юго-западнее Красноармейска. При этом бойцы нанесли поражение десяти украинским бригадам в районах Русина Яра, Новой Полтавки, Ульяновки, Разина, Миролюбовки, Димитрова, Красноармейска, Зверева, Новосергеевки и Алексеевки. Противник потерял более 440 солдат, три боевые бронемашины, два артиллерийских орудия и 14 автомобилей.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьПокровскВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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