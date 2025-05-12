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Контракт о прохождении воинской службы с Шойгу продлили на пять лет
Контракт о прохождении воинской службы с Шойгу продлили на пять лет - РИА Новости, 12.05.2025
Контракт о прохождении воинской службы с Шойгу продлили на пять лет
С секретарем Совбеза России генералом армии Сергеем Шойгу продлили контракт о прохождении воинской службы на пять лет, заявил РИА Новости информированный... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:40:00+03:00
2025-05-12T15:40:00+03:00
2025-05-12T15:41:00+03:00
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сергей шойгу
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. С секретарем Совбеза России генералом армии Сергеем Шойгу продлили контракт о прохождении воинской службы на пять лет, заявил РИА Новости информированный источник."Как стало известно, контракт о прохождении воинской службы с секретарем Совета Безопасности Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу продлен еще на пять лет — до 2030 года", — сказал собеседник агентства.В пресс-службе аппарата Совбеза России подтвердили эту информацию.Шойгу назначили секретарем СБ 12 мая 2024 года указом президента Владимира Путина, он работает в должности ровно год.На этом посту он курирует вопросы национальной безопасности и взаимодействие с ключевыми союзниками России, выполняет важнейшие дипломатические поручения главы государства в сфере международной безопасности.Кроме того, Шойгу возглавляет научно-экспертный совет Совета Безопасности.
https://ria.ru/20250430/shoygu-2014434914.html
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владимир путин, сергей шойгу, россия, безопасность
Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Безопасность
Контракт о прохождении воинской службы с Шойгу продлили на пять лет
Контракт о прохождении воинской службы с Шойгу продлили до 2030 года