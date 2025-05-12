Рейтинг@Mail.ru
Контракт о прохождении воинской службы с Шойгу продлили на пять лет - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:40 12.05.2025 (обновлено: 15:41 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/shoygu-2016507460.html
Контракт о прохождении воинской службы с Шойгу продлили на пять лет
Контракт о прохождении воинской службы с Шойгу продлили на пять лет - РИА Новости, 12.05.2025
Контракт о прохождении воинской службы с Шойгу продлили на пять лет
С секретарем Совбеза России генералом армии Сергеем Шойгу продлили контракт о прохождении воинской службы на пять лет, заявил РИА Новости информированный... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:40:00+03:00
2025-05-12T15:41:00+03:00
владимир путин
сергей шойгу
россия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982385404_0:0:2842:1599_1920x0_80_0_0_5fdbfc68dbf873453a5156f83b94637e.jpg
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. С секретарем Совбеза России генералом армии Сергеем Шойгу продлили контракт о прохождении воинской службы на пять лет, заявил РИА Новости информированный источник."Как стало известно, контракт о прохождении воинской службы с секретарем Совета Безопасности Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу продлен еще на пять лет — до 2030 года", — сказал собеседник агентства.В пресс-службе аппарата Совбеза России подтвердили эту информацию.Шойгу назначили секретарем СБ 12 мая 2024 года указом президента Владимира Путина, он работает в должности ровно год.На этом посту он курирует вопросы национальной безопасности и взаимодействие с ключевыми союзниками России, выполняет важнейшие дипломатические поручения главы государства в сфере международной безопасности.Кроме того, Шойгу возглавляет научно-экспертный совет Совета Безопасности.
https://ria.ru/20250430/shoygu-2014434914.html
https://ria.ru/20250506/shojgu-2015170992.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982385404_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bb0bb1082efb51ad2d8f085057eba21a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, сергей шойгу, россия, безопасность
Владимир Путин, Сергей Шойгу, Россия, Безопасность
Контракт о прохождении воинской службы с Шойгу продлили на пять лет

Контракт о прохождении воинской службы с Шойгу продлили до 2030 года

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу
Секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. С секретарем Совбеза России генералом армии Сергеем Шойгу продлили контракт о прохождении воинской службы на пять лет, заявил РИА Новости информированный источник.
"Как стало известно, контракт о прохождении воинской службы с секретарем Совета Безопасности Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу продлен еще на пять лет — до 2030 года", — сказал собеседник агентства.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
Шойгу рассказал о целях России в сфере безопасности
30 апреля, 17:30
В пресс-службе аппарата Совбеза России подтвердили эту информацию.
Шойгу назначили секретарем СБ 12 мая 2024 года указом президента Владимира Путина, он работает в должности ровно год.
На этом посту он курирует вопросы национальной безопасности и взаимодействие с ключевыми союзниками России, выполняет важнейшие дипломатические поручения главы государства в сфере международной безопасности.
Кроме того, Шойгу возглавляет научно-экспертный совет Совета Безопасности.
Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу провел выездное совещание в Северо-Кавказском федеральном округе - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Шойгу рассказал, как Россия использует опыт Великой Отечественной войны
6 мая, 00:06
 
Владимир ПутинСергей ШойгуРоссияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала