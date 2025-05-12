Марафон саммитов в Москве: событие больше, чем можно было подумать
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Поменять угол зрения — очень полезная процедура: например, есть смысл посмотреть и на российско-китайский саммит в Москве, и на всю прочую дипломатию там же с китайской точки зрения.
Для начала: Владимир Путин, напомним, накануне юбилейного парада 9 Мая и сразу после него провел настоящий переговорный марафон с мировыми лидерами, приехавшими в Москву. И понятно, что главным его собеседником и главным гостем на параде выглядел китайский лидер Си Цзиньпин, для его особого статуса есть сколько угодно причин.
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Но мало кто в России обратил внимание на то, что и Си Цзиньпин в Москве поучаствовал в своем переговорном марафоне. Он встречался с лидерами Мьянмы, Кубы, Венесуэлы, Сербии… Это не весь список. Наконец, президент Бразилии Лула да Силва сразу после Москвы отправился в Китай в составе группы латиноамериканских лидеров, и разговоры в Москве продолжились в Пекине.
То есть перед нами — часть процесса очень активной международной дипломатии, и цена вопроса тут в том, как дальше жить всему миру, а не только, например, России и Западу.
Естественное для нас восприятие смысла праздника 9 Мая в этом году — это формула "уроки истории 80-летней давности для сегодняшнего и завтрашнего дня". И хорошо известно, что Китай, союзник СССР в той войне, полностью разделяет наши взгляды и по поводу искажения истории, и насчет возрождения нацизма. Но есть нюансы, связанные с тем, что Китай ведет сегодня ту же, что и мы, борьбу за выживание, но для нас острая стадия этой борьбы началась раньше, а для Китая — только сейчас. А то, что против России было применено военно-экономическое удушение, а против Китая пока только экономическое, большой разницы не создает.
Можно даже сказать так: главный смысл нынешнего российско-китайского саммита в том, что Пекин помог нам выдержать натиск и в 2014-м, и в 2022 году, а теперь нам пора отплатить за это. И будьте уверены — сделаем все, что в наших силах.
Речь, конечно же, о попытке США заблокировать запредельными таможенными пошлинами китайский экспорт в Штаты и не только туда — то есть, по сути, удушить Китай как первую экономику мира. Переговоры на эту тему между двумя странами только стартовали в Швейцарии, и очень возможно, что судьба их будет такой же нелегкой, как и у наших переговоров с Западом по поводу завершения украинского конфликта.
Поэтому смысл всего, что сейчас делает Пекин, — заручиться максимальной поддержкой в этой борьбе со стороны и России, и Бразилии, и всех, кого только можно. При этом Пекин в своей борьбе хочет не только не проиграть, но и одержать победу, то есть утвердить на мировой арене принципы, четко обозначающие недопустимость как военного, так и якобы мирного давления.
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Примеров в пекинских СМИ сколько угодно, но накануне приезда Си Цзиньпина была опубликована его статья в "Российской газете". И там вы увидите, во-первых, множество оценок уроков истории 80-летней давности, полностью совпадающих с нашими. Но, во-вторых, есть там и кое-что о современности: "80 лет назад мировые силы справедливости, в том числе Китай и СССР, объединились во имя отважной борьбы против общего врага, одержали победу над свирепыми фашистами. Сегодня, спустя 80 лет, зашкаливают действия унилатерализма, гегемонии, бесчинства и буллинга — все это вновь подталкивает человечество к перепутью. Куда идти дальше, что выбрать: солидарность или раскол, диалог или конфронтацию, всеобщий выигрыш или игру с нулевыми результатами?".
Унилатерализм (односторонний диктат), буллинг (открытое хамство и давление на мировой арене) — это и нам хорошо знакомо. И обеим нашим державам очень важно, чтобы было что противопоставить противнику. Общие декларации по итогам этих и иных международных переговоров — это только сигнал внешнему миру о том, что были и конкретные договоренности. Такие, о которых давать лишние подробности сейчас не надо.
И вот вам довольно неожиданная иллюстрация на эту тему: публикация в гонконгской Asia Times насчет битв в финансовом мире. Битв за то, чтобы никакая торговля не шла помимо западных центров силы. Беседа протекает в Лондоне, говорит главный технарь международной платежной системы SWIFT. Рассказывает, как в мире финансовых коммуникаций бьются за то, чтобы русские и китайцы (и кто угодно еще) не имели возможности вести вообще никакую торговлю вне контроля Запада.
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Это, кстати, те самые бесчинство и буллинг, бороться с которыми технически сложно, — и тут только один из множества примеров того, какая борьба в мире идет помимо линии боевого соприкосновения на Украине. Но и российско-китайский саммит в Москве, и другие международные встречи четко показывают, что боремся, находим решения и выходы, что полны решимости победить.
А что касается истории и ее уроков, то здесь в эти майские дни было сказано очень много хороших слов. Но, возможно, самые афористичные прозвучали чуть раньше, на встрече Владимира Путина с участниками федерального просветительского марафона "Знание. Первые". Заметим, то была не заготовка, а чистая импровизация — президент отвечал на вопрос 17-летнего юноши, который собрался стать историком. Отвечал так: "История — это наука не о прошлом, это наука о будущем".
Так что вот сейчас оно делается, это будущее. Для России, для Китая и всех остальных.
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