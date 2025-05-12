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Бывшего президента "Башнефти" переобъявили в розыск

Бывшего президента "Башнефти" переобъявили в розыск - РИА Новости, 12.05.2025

Бывшего президента "Башнефти" переобъявили в розыск

Заочно арестованный по делу об особо крупном мошенничестве Виктор Хорошавцев переобъявлен в розыск в РФ, сообщается в карточке розыска МВД РФ. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T12:43:00+03:00

2025-05-12T12:43:00+03:00

2025-05-12T12:52:00+03:00

башнефть

совет федерации рф

виктор хорошавцев

общество

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Заочно арестованный по делу об особо крупном мошенничестве Виктор Хорошавцев переобъявлен в розыск в РФ, сообщается в карточке розыска МВД РФ. "Хорошавцев Виктор Геннадьевич... особые приметы: переобъявлен. ранее разыскивался... без меры пресечения", - указано в базе ведомства. Ранее в Тверском суде Москвы сообщили РИА Новости, что экс-президент "Башнефти", бывший член Совета Федерации Виктор Хорошавцев заочно арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и объявлен в международный розыск.

https://ria.ru/20250510/vzyatki-2016147640.html

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башнефть, совет федерации рф, виктор хорошавцев, общество