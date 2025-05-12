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Бывшего президента "Башнефти" переобъявили в розыск - РИА Новости, 12.05.2025
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12:43 12.05.2025 (обновлено: 12:52 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/rozysk-2016461760.html
Бывшего президента "Башнефти" переобъявили в розыск
Бывшего президента "Башнефти" переобъявили в розыск - РИА Новости, 12.05.2025
Бывшего президента "Башнефти" переобъявили в розыск
Заочно арестованный по делу об особо крупном мошенничестве Виктор Хорошавцев переобъявлен в розыск в РФ, сообщается в карточке розыска МВД РФ. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T12:43:00+03:00
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башнефть
совет федерации рф
виктор хорошавцев
общество
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Заочно арестованный по делу об особо крупном мошенничестве Виктор Хорошавцев переобъявлен в розыск в РФ, сообщается в карточке розыска МВД РФ. "Хорошавцев Виктор Геннадьевич... особые приметы: переобъявлен. ранее разыскивался... без меры пресечения", - указано в базе ведомства. Ранее в Тверском суде Москвы сообщили РИА Новости, что экс-президент "Башнефти", бывший член Совета Федерации Виктор Хорошавцев заочно арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и объявлен в международный розыск.
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башнефть, совет федерации рф, виктор хорошавцев, общество
Башнефть, Совет Федерации РФ, Виктор Хорошавцев, Общество
Бывшего президента "Башнефти" переобъявили в розыск

Заочно арестованного экс-президента "Башнефти" Хорошавцева переобъявили в розыск

CC BY 4.0 / Пресс-служба Совета Федерации России / Виктор Хорошавцев
Виктор Хорошавцев - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
CC BY 4.0 / Пресс-служба Совета Федерации России /
Виктор Хорошавцев . Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Заочно арестованный по делу об особо крупном мошенничестве Виктор Хорошавцев переобъявлен в розыск в РФ, сообщается в карточке розыска МВД РФ.
"Хорошавцев Виктор Геннадьевич... особые приметы: переобъявлен. ранее разыскивался... без меры пресечения", - указано в базе ведомства.
Ранее в Тверском суде Москвы сообщили РИА Новости, что экс-президент "Башнефти", бывший член Совета Федерации Виктор Хорошавцев заочно арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере и объявлен в международный розыск.
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БашнефтьСовет Федерации РФВиктор ХорошавцевОбщество
 
 
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