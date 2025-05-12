"Путин предложил": на Каю Каллас набросились после дерзких слов о России
© AP Photo / Virginia MayoГлава евродипломатии Кая Каллас
© AP Photo / Virginia Mayo
Глава евродипломатии Кая Каллас. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети X гневно отреагировали на дерзкое требование главы дипломатии ЕС Каи Каллас в адрес России.
"С тобой никто вести переговоры не будет", — заявил Silkant.
"А если Путин не согласится, что вы будете делать?" — спросил Dr. Seshadri.
"Нет доверия", — коротко ответил ей Candy Watson.
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"Ради всего святого, вы не можете диктовать условия, вы проигрываете войну", — отметила Lavinia Colzani.
"Путин предложил прямые переговоры, что гораздо лучше фальшивого прекращения огня, дающего Украине месяц на отдых и перевооружение", — объяснил Chebureki Man.
"Очередной провал, как обычно", — констатировал Samsyss.
В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин в заявлении для российских и зарубежных СМИ предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. При этом он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цель переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Впрочем, позже он заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг. Однако в администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что не в курсе планов Зеленского посетить Турцию.