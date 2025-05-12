https://ria.ru/20250512/rossiya-2016558252.html

"Путин предложил": на Каю Каллас набросились после дерзких слов о России

"Путин предложил": на Каю Каллас набросились после дерзких слов о России - РИА Новости, 12.05.2025

"Путин предложил": на Каю Каллас набросились после дерзких слов о России

Пользователи социальной сети X гневно отреагировали на дерзкое требование главы дипломатии ЕС Каи Каллас в адрес России. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T18:16:00+03:00

2025-05-12T18:16:00+03:00

2025-05-12T18:16:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Пользователи социальной сети X гневно отреагировали на дерзкое требование главы дипломатии ЕС Каи Каллас в адрес России.По ее словам, Москва "должна" немедленно договориться с Украиной о перемирии на 30 дней."С тобой никто вести переговоры не будет", — заявил Silkant."А если Путин не согласится, что вы будете делать?" — спросил Dr. Seshadri."Нет доверия", — коротко ответил ей Candy Watson."Ради всего святого, вы не можете диктовать условия, вы проигрываете войну", — отметила Lavinia Colzani."Путин предложил прямые переговоры, что гораздо лучше фальшивого прекращения огня, дающего Украине месяц на отдых и перевооружение", — объяснил Chebureki Man."Очередной провал, как обычно", — констатировал Samsyss.В ночь на 11 мая президент России Владимир Путин в заявлении для российских и зарубежных СМИ предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. При этом он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом.Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цель переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Впрочем, позже он заявил, что будет ждать Путина в Турции в четверг. Однако в администрации президента Реджепа Тайипа Эрдогана сообщили, что не в курсе планов Зеленского посетить Турцию.

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