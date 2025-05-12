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РЭЦ и эксперты страхового рынка обсудят актуальные вопросы на ПМЮФ–2025 - РИА Новости, 12.05.2025
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12:48 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/rets-2016462292.html
РЭЦ и эксперты страхового рынка обсудят актуальные вопросы на ПМЮФ–2025
РЭЦ и эксперты страхового рынка обсудят актуальные вопросы на ПМЮФ–2025 - РИА Новости, 12.05.2025
РЭЦ и эксперты страхового рынка обсудят актуальные вопросы на ПМЮФ–2025
Перспективы рынка страхования предпринимательской деятельности и влияние на этот рынок санкций обсудят на сессии Петербургского международного юридического... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T12:48:00+03:00
2025-05-12T12:48:00+03:00
российский экспортный центр (рэц)
экономика
санкт-петербург
страхование
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Перспективы рынка страхования предпринимательской деятельности и влияние на этот рынок санкций обсудят на сессии Петербургского международного юридического форума 2025, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Споры в сфере страхования, особенно при осуществлении предпринимательской деятельности, традиционно относятся к категории наиболее сложных из-за специфики регулирования, множественности участников правоотношений и особенностей процесса доказывания. В условиях санкционного давления вопросы страхования и перестрахования транспортных рисков (прежде всего, морских и воздушных), кредитных рисков и урегулирования споров с иностранными контрагентами приобрели новую остроту. Эти и другие вопросы обсудят эксперты на сессии Петербургского международного юридического форума "Страховые и перестраховочные споры: где судиться и как урегулировать, если спор не "розничный", организованной Группой Российского экспортного центра совместно с Всероссийским союзом страховщиков", - говорится в сообщении.Также участники узнают, каковы перспективы дальнейшего развития перестрахования и как урегулируются уже возникшие перестраховочные споры, как санкционные и контрсанкционные ограничения влияют на условия российских договоров страхования и меняют подходы к разрешению конфликтных ситуаций между участниками страховых правоотношений и в каком направлении необходимо развивать правовую базу для расширения страхового бизнеса с дружественными юрисдикциями.Участникам сессии представится уникальная возможность узнать из первых уст о кейсах, о которых пишут и которые анализируют в юридических СМИ – эксперты обсудят конкретные примеры из практики и сформулируют рекомендации по разрешению споров, а также поделятся с аудиторией доступным правовым инструментарием.Модератором сессии выступит Юрий Колесников, д.ю.н., председатель специализированной коллегии Арбитражного центра при РСПП по страховым спорам.Среди экспертов выступят: президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев, генеральный директор Российской национальной перестраховочной компании Наталья Карпова, судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, заместитель председателя Совета судей Санкт-Петербурга Наталья Корчагина, управляющий партнер "Соколов, Маслов и Партнеры" Ифтихар Пиров, директор юридического департамента "Аэрофлота" Анна Хомякова, управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы РЭЦ Сергей Селиверстов.Дискуссия будет полезна представителям юридических подразделений российских и международных компаний, использующих различные виды страхования как инструмент управления рисками, страховых и перестраховочных организаций, страховых брокеров, иных профессиональных участников страхового рынка, независимых юридических и консалтинговых компаний, судейского, арбитражного и научного сообщества.
https://ria.ru/20250512/yarmarka-2016458701.html
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российский экспортный центр (рэц), экономика, санкт-петербург, страхование
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, Санкт-Петербург, Страхование
РЭЦ и эксперты страхового рынка обсудят актуальные вопросы на ПМЮФ–2025

РЭЦ участвует в обсуждении актуальных вопросов страховых споров на ПМЮФ–2025

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВ офисе АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ)
В офисе АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В офисе АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ). Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Перспективы рынка страхования предпринимательской деятельности и влияние на этот рынок санкций обсудят на сессии Петербургского международного юридического форума 2025, сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Споры в сфере страхования, особенно при осуществлении предпринимательской деятельности, традиционно относятся к категории наиболее сложных из-за специфики регулирования, множественности участников правоотношений и особенностей процесса доказывания. В условиях санкционного давления вопросы страхования и перестрахования транспортных рисков (прежде всего, морских и воздушных), кредитных рисков и урегулирования споров с иностранными контрагентами приобрели новую остроту. Эти и другие вопросы обсудят эксперты на сессии Петербургского международного юридического форума "Страховые и перестраховочные споры: где судиться и как урегулировать, если спор не "розничный", организованной Группой Российского экспортного центра совместно с Всероссийским союзом страховщиков", - говорится в сообщении.
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Также участники узнают, каковы перспективы дальнейшего развития перестрахования и как урегулируются уже возникшие перестраховочные споры, как санкционные и контрсанкционные ограничения влияют на условия российских договоров страхования и меняют подходы к разрешению конфликтных ситуаций между участниками страховых правоотношений и в каком направлении необходимо развивать правовую базу для расширения страхового бизнеса с дружественными юрисдикциями.
Участникам сессии представится уникальная возможность узнать из первых уст о кейсах, о которых пишут и которые анализируют в юридических СМИ – эксперты обсудят конкретные примеры из практики и сформулируют рекомендации по разрешению споров, а также поделятся с аудиторией доступным правовым инструментарием.
Модератором сессии выступит Юрий Колесников, д.ю.н., председатель специализированной коллегии Арбитражного центра при РСПП по страховым спорам.
Среди экспертов выступят: президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев, генеральный директор Российской национальной перестраховочной компании Наталья Карпова, судья Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, заместитель председателя Совета судей Санкт-Петербурга Наталья Корчагина, управляющий партнер "Соколов, Маслов и Партнеры" Ифтихар Пиров, директор юридического департамента "Аэрофлота" Анна Хомякова, управляющий директор по правовому сопровождению административно-хозяйственной деятельности и судебной работы РЭЦ Сергей Селиверстов.
Дискуссия будет полезна представителям юридических подразделений российских и международных компаний, использующих различные виды страхования как инструмент управления рисками, страховых и перестраховочных организаций, страховых брокеров, иных профессиональных участников страхового рынка, независимых юридических и консалтинговых компаний, судейского, арбитражного и научного сообщества.
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Российский экспортный центр (РЭЦ)ЭкономикаСанкт-ПетербургСтрахование
 
 
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