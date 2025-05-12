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Путин положил конец гегемонии Запада, заявила Симоньян - РИА Новости, 12.05.2025
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20:35 12.05.2025 (обновлено: 21:14 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/putin-2016575469.html
Путин положил конец гегемонии Запада, заявила Симоньян
Путин положил конец гегемонии Запада, заявила Симоньян - РИА Новости, 12.05.2025
Путин положил конец гегемонии Запада, заявила Симоньян
Президент Владимир Путин положил конец эпохе западного доминирования, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T20:35:00+03:00
2025-05-12T21:14:00+03:00
в мире
россия
маргарита симоньян
владимир путин
запад
китай
си цзиньпин
москва
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин положил конец эпохе западного доминирования, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Бумага и ручка" (Pen and paper) с ведущим Нашаатом Ад-Дихи на египетском телеканале TEN TV. "Гегемония закончилась &lt;...&gt; Ее закончил Путин Владимир Владимирович", — сказала она.Как отметила главред, международное присутствие на параде Победы в Москве подтверждает смену миропорядка. "Я, как журналист, думаю, что это международное присутствие — это далеко не однополярность, это как раз многополярность. Конечно, какой же это однополярный мир, если лидеры крупнейших стран, Китая и России, сидят вместе бок о бок на Красной площади &lt;...&gt; А Запад в это время, скрежеща зубами, утирает скупую слезу. Мир больше не будет (прежним. — Прим. ред.), это понятно, все", — подчеркнула Симоньян.По случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву приехали многие мировые лидеры: председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы и Бразилии Николас Мадуро и Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
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в мире, россия, маргарита симоньян, владимир путин, запад, китай, си цзиньпин, москва
В мире, Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Запад, Китай, Си Цзиньпин, Москва
Путин положил конец гегемонии Запада, заявила Симоньян

Симоньян: Путин положил конец эпохе западного доминирования

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин положил конец эпохе западного доминирования, заявила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы "Бумага и ручка" (Pen and paper) с ведущим Нашаатом Ад-Дихи на египетском телеканале TEN TV.
"Гегемония закончилась <...> Ее закончил Путин Владимир Владимирович", — сказала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Россия приготовила всем неожиданный подарок ко Дню Победы
9 мая, 08:00
Как отметила главред, международное присутствие на параде Победы в Москве подтверждает смену миропорядка.
"Я, как журналист, думаю, что это международное присутствие — это далеко не однополярность, это как раз многополярность. Конечно, какой же это однополярный мир, если лидеры крупнейших стран, Китая и России, сидят вместе бок о бок на Красной площади <...> А Запад в это время, скрежеща зубами, утирает скупую слезу. Мир больше не будет (прежним. — Прим. ред.), это понятно, все", — подчеркнула Симоньян.
По случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москву приехали многие мировые лидеры: председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы и Бразилии Николас Мадуро и Луис Инасиу Лула да Силва, белорусский лидер Александр Лукашенко, глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
Парад Победы на Красной площади
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В этом году в параде Победы в Москве приняли участие иностранные военные расчеты. По Красной площади прошли солдаты из 13 стран — Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

В этом году в параде Победы в Москве приняли участие иностранные военные расчеты. По Красной площади прошли солдаты из 13 стран — Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На трибунах присутствовали более 20 иностранных лидеров.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы

На трибунах присутствовали более 20 иностранных лидеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Министр обороны Андрей Белоусов принимал парад впервые.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Министр обороны Андрей Белоусов принимал парад впервые.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Владимир Путин поздравил россиян с юбилеем Победы. Он отметил, что страна помнит уроки Великой Отечественной войны и никогда не согласится с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей.

Президент России Владимир Путин выступает на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы

Владимир Путин поздравил россиян с юбилеем Победы. Он отметил, что страна помнит уроки Великой Отечественной войны и никогда не согласится с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Как напомнил президент, СССР принял на себя самые свирепые и беспощадные удары врага во Второй мировой.

Он подчеркнул, что Россия была и будет преградой для нацизма и последователей таких идей.

Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Как напомнил президент, СССР принял на себя самые свирепые и беспощадные удары врага во Второй мировой.

Он подчеркнул, что Россия была и будет преградой для нацизма и последователей таких идей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Как и в победном 1945-м, первое — знамя Карельского фронта, последнее — 3-го Украинского. Затем вышла знаменная группа Московского высшего общевойскового командного училища.

Парадные расчеты на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Как и в победном 1945-м, первое — знамя Карельского фронта, последнее — 3-го Украинского. Затем вышла знаменная группа Московского высшего общевойскового командного училища.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

По Красной площади промаршировали бойцы специальной военной операции под командованием Героев России Евгения Хабарова и Виталия Антонова.

В парадном расчете 20 Героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества.

Парадный расчет военнослужащих - участников СВО на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

По Красной площади промаршировали бойцы специальной военной операции под командованием Героев России Евгения Хабарова и Виталия Антонова.

В парадном расчете 20 Героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото: парадный расчет военнослужащих-женщин на Красной площади.

Парадный расчет военнослужащих-женщин на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

На фото: парадный расчет военнослужащих-женщин на Красной площади.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Из техники по традиции первыми на брусчатку выехали легендарные танки Т-34.

Танки Т-34-85 на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Из техники по традиции первыми на брусчатку выехали легендарные танки Т-34.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

После стальных "ветеранов" зрителям показали бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, реактивные системы залпового огня "Торнадо", тяжелые огнеметные системы ТОС-2А "Тосочка", зенитно-ракетные системы С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и подвижные грунтовые комплексы "Ярс". Т

На фото: БМП-3

Боевые машины пехоты БМП-3 на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

После стальных "ветеранов" зрителям показали бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, реактивные системы залпового огня "Торнадо", тяжелые огнеметные системы ТОС-2А "Тосочка", зенитно-ракетные системы С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и подвижные грунтовые комплексы "Ярс". Т

На фото: БМП-3

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото: автономная пусковая установка ПГРК "Ярс".

Автономная пусковая установка ПГРК Ярс на Красной площади в Москве на военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

На фото: автономная пусковая установка ПГРК "Ярс".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В воздушной части парада принял участие строй "Кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

Строй Кубинский бриллиант из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп Русские витязи и Стрижи на военном параде на Красной площади в Москве, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

В воздушной части парада принял участие строй "Кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Следом за ними полетели штурмовики Су-25, которые окрасили небо в цвета российского флага.

Штурмовики Су-25 на военном параде на Красной площади в Москве, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Следом за ними полетели штурмовики Су-25, которые окрасили небо в цвета российского флага.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 14
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото: парадные расчеты военнослужащих над Красной площадью.

Москва. Военный парад, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

На фото: парадные расчеты военнослужащих над Красной площадью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 14

В этом году в параде Победы в Москве приняли участие иностранные военные расчеты. По Красной площади прошли солдаты из 13 стран — Азербайджана, Вьетнама, Белоруссии, Египта, Казахстана, КНР, Киргизии, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 14

На трибунах присутствовали более 20 иностранных лидеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 14

Министр обороны Андрей Белоусов принимал парад впервые.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 14

Владимир Путин поздравил россиян с юбилеем Победы. Он отметил, что страна помнит уроки Великой Отечественной войны и никогда не согласится с искажением ее событий, с попытками оправдать палачей и оболгать подлинных победителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 14

Как напомнил президент, СССР принял на себя самые свирепые и беспощадные удары врага во Второй мировой.

Он подчеркнул, что Россия была и будет преградой для нацизма и последователей таких идей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 14

Как и в победном 1945-м, первое — знамя Карельского фронта, последнее — 3-го Украинского. Затем вышла знаменная группа Московского высшего общевойскового командного училища.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 14

По Красной площади промаршировали бойцы специальной военной операции под командованием Героев России Евгения Хабарова и Виталия Антонова.

В парадном расчете 20 Героев России, 44 георгиевских кавалера и 54 кавалера ордена Мужества.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 14

На фото: парадный расчет военнослужащих-женщин на Красной площади.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 14

Из техники по традиции первыми на брусчатку выехали легендарные танки Т-34.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 14

После стальных "ветеранов" зрителям показали бронеавтомобили "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2 и БМП-3, реактивные системы залпового огня "Торнадо", тяжелые огнеметные системы ТОС-2А "Тосочка", зенитно-ракетные системы С-400, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" и подвижные грунтовые комплексы "Ярс". Т

На фото: БМП-3

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 14

На фото: автономная пусковая установка ПГРК "Ярс".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 14

В воздушной части парада принял участие строй "Кубинский бриллиант" из истребителей МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 14

Следом за ними полетели штурмовики Су-25, которые окрасили небо в цвета российского флага.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 14

На фото: парадные расчеты военнослужащих над Красной площадью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
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