https://ria.ru/20250512/putin-2016520761.html

"На десять шагов впереди". Предложение Путина по Украине восхитило Запад

"На десять шагов впереди". Предложение Путина по Украине восхитило Запад - РИА Новости, 12.05.2025

"На десять шагов впереди". Предложение Путина по Украине восхитило Запад

Запад не смог заставить Москву согласиться на 30-дневное прекращение огня на своих условиях, написал кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T16:28:00+03:00

2025-05-12T16:28:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Запад не смог заставить Москву согласиться на 30-дневное прекращение огня на своих условиях, написал кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X.По его словам, российский президент Владимир Путин умело отверг ультиматум Запада о прекращении огня, представив свои доводы, почему Украина не способна соблюдать подобное соглашение. Европейские лидеры не смогли загнать Путина в угол, добавил он."Путин на десять шагов впереди", — написал он.В ночь с 11 на 12 мая Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Украиной.Вечером в воскресенье, после призыва американского президента Дональда Трампа согласиться на это, Зеленский написал в соцсети X, что будет ждать президента России в Турции в четверг, хотя до этого категорически отказывался идти на такой шаг до установления длительного перемирия. При этом в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана заявили РИА Новости об отсутствии информации о планах главы киевского режима посетить республику 15 мая.

https://ria.ru/20250512/makron-2016423927.html

https://ria.ru/20250512/ukraina-2016436464.html

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дональд трамп, в мире, украина, турция, москва, реджеп тайип эрдоган