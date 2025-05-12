СК начал проверку после нападения на журналистку в Петербурге
СК России начал проверку после нападения на журналистку в Петербурге
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Проверка по факту нападения на журналистку во время съемки сюжета проводится в Петербурге, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ.
"В следственный отдел по Невскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу поступила информация о том, что 11 мая в подъезде дома на улице Грибакиных на стажера-журналиста телеканала, которая, согласно съемочному заданию, готовила репортаж о травмировании подростка, напал мужчина", - говорится в сообщении.
Со слов пострадавшей, уточняют в СК, он схватил ее за одежду, начал выталкивать из подъезда и ударил в область лица. По данному факту организована доследственная проверка по ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом).
Как сообщил телеканал 78 у себя в социальных сетях, на сотрудницу телеканала напал неизвестный во время работы с соседями пострадавшего от взрыва петарды 18-летнего молодого человека. "Мужчина ударил девушку и повалил на землю в парадной дома, после чего поволок и начал душить. После того, как она отбилась, он нанёс ещё несколько ударов по лицу", - говорится в сообщении телеканала.
В пресс-службе УМВД по Петербургу и Ленобласти ранее сообщили, что 10 мая в 16.00 в полицию Красносельского района поступила телефонограмма о том, что бригадой скорой помощи из квартиры дома 22 корпус 2 по улице Доблести с травматической ампутацией части фаланги пальца левой кисти и рваными ранами трех пальцев в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован 15-летний учащийся 8 класса. Полицейские считают, что у подростка по неосторожности в руке взорвалась петарда.