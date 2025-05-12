https://ria.ru/20250512/proverka-2016465805.html

СК начал проверку после нападения на журналистку в Петербурге

СК начал проверку после нападения на журналистку в Петербурге - РИА Новости, 12.05.2025

СК начал проверку после нападения на журналистку в Петербурге

Проверка по факту нападения на журналистку во время съемки сюжета проводится в Петербурге, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T12:59:00+03:00

2025-05-12T12:59:00+03:00

2025-05-12T12:59:00+03:00

санкт-петербург

красносельский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883786214_0:126:3196:1924_1920x0_80_0_0_983ba988d00d7cfdcd205cff6a2cfb34.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Проверка по факту нападения на журналистку во время съемки сюжета проводится в Петербурге, сообщает пресс-служба городского главка СК РФ. "В следственный отдел по Невскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу поступила информация о том, что 11 мая в подъезде дома на улице Грибакиных на стажера-журналиста телеканала, которая, согласно съемочному заданию, готовила репортаж о травмировании подростка, напал мужчина", - говорится в сообщении. Со слов пострадавшей, уточняют в СК, он схватил ее за одежду, начал выталкивать из подъезда и ударил в область лица. По данному факту организована доследственная проверка по ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом). Как сообщил телеканал 78 у себя в социальных сетях, на сотрудницу телеканала напал неизвестный во время работы с соседями пострадавшего от взрыва петарды 18-летнего молодого человека. "Мужчина ударил девушку и повалил на землю в парадной дома, после чего поволок и начал душить. После того, как она отбилась, он нанёс ещё несколько ударов по лицу", - говорится в сообщении телеканала. В пресс-службе УМВД по Петербургу и Ленобласти ранее сообщили, что 10 мая в 16.00 в полицию Красносельского района поступила телефонограмма о том, что бригадой скорой помощи из квартиры дома 22 корпус 2 по улице Доблести с травматической ампутацией части фаланги пальца левой кисти и рваными ранами трех пальцев в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован 15-летний учащийся 8 класса. Полицейские считают, что у подростка по неосторожности в руке взорвалась петарда.

https://ria.ru/20250506/patsient-2015337573.html

https://ria.ru/20250424/delo--2013131825.html

санкт-петербург

красносельский район

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкт-петербург, красносельский район, россия, следственный комитет россии (ск рф), общество