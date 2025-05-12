https://ria.ru/20250512/prigovor-2016483379.html

В Москве вынесли приговор экс-послу Украины в Казахстане Врублевскому*

В Москве вынесли приговор экс-послу Украины в Казахстане Врублевскому* - РИА Новости, 12.05.2025

В Москве вынесли приговор экс-послу Украины в Казахстане Врублевскому*

Басманный суд Москвы заочно приговорил к шести годам колонии бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского*, призывавшего убивать русских, сообщил РИА... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T14:07:00+03:00

2025-05-12T14:07:00+03:00

2025-05-12T14:07:00+03:00

украина

казахстан

москва

московский городской суд

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

происшествия

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к шести годам колонии бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского*, призывавшего убивать русских, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Кирсанов. "Назначено 6 лет колонии", - сказал он. Ранее Мосгорсуд из-за нарушений отменил приговор, по которому Врублевского* также заочно осудили на шесть лет, и направил на пересмотр дело по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенные публично, с угрозой применения насилия). По версии следствия, в августе 2022 года чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане в ходе интервью сделал заявление, "формирующее презрительное, враждебное отношение, побуждающее к совершению насильственных действий в отношении граждан России". Видеозапись данного интервью была размещена в свободном доступе в интернете. Врублевский* скрылся от следствия, был объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В 2022 году после видео в соцсетях, в котором Врублевский* призывал убивать русских, он получил нежелательный статус в Казахстане, Украина отозвала его и назначила нового посла. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов. Ранее фамилия Врублевского* появилась в базе данных розыска МВД.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов

https://ria.ru/20241014/prigovor-1977925382.html

украина

казахстан

москва

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, казахстан, москва, московский городской суд, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия