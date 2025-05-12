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В Москве вынесли приговор экс-послу Украины в Казахстане Врублевскому* - РИА Новости, 12.05.2025
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14:07 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/prigovor-2016483379.html
В Москве вынесли приговор экс-послу Украины в Казахстане Врублевскому*
В Москве вынесли приговор экс-послу Украины в Казахстане Врублевскому* - РИА Новости, 12.05.2025
В Москве вынесли приговор экс-послу Украины в Казахстане Врублевскому*
Басманный суд Москвы заочно приговорил к шести годам колонии бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского*, призывавшего убивать русских, сообщил РИА... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:07:00+03:00
2025-05-12T14:07:00+03:00
украина
казахстан
москва
московский городской суд
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к шести годам колонии бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского*, призывавшего убивать русских, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Кирсанов. "Назначено 6 лет колонии", - сказал он. Ранее Мосгорсуд из-за нарушений отменил приговор, по которому Врублевского* также заочно осудили на шесть лет, и направил на пересмотр дело по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенные публично, с угрозой применения насилия). По версии следствия, в августе 2022 года чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане в ходе интервью сделал заявление, "формирующее презрительное, враждебное отношение, побуждающее к совершению насильственных действий в отношении граждан России". Видеозапись данного интервью была размещена в свободном доступе в интернете. Врублевский* скрылся от следствия, был объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. В 2022 году после видео в соцсетях, в котором Врублевский* призывал убивать русских, он получил нежелательный статус в Казахстане, Украина отозвала его и назначила нового посла. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов. Ранее фамилия Врублевского* появилась в базе данных розыска МВД.* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
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украина, казахстан, москва, московский городской суд, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Украина, Казахстан, Москва, Московский городской суд, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
В Москве вынесли приговор экс-послу Украины в Казахстане Врублевскому*

Экс-посла Украины в Казахстане Врублевского заочно приговорили к 6 годам колонии

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПетр Врублевский
Петр Врублевский - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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Петр Врублевский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно приговорил к шести годам колонии бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского*, призывавшего убивать русских, сообщил РИА Новости его адвокат Дмитрий Кирсанов.
"Назначено 6 лет колонии", - сказал он.
Ранее Мосгорсуд из-за нарушений отменил приговор, по которому Врублевского* также заочно осудили на шесть лет, и направил на пересмотр дело по п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенные публично, с угрозой применения насилия).
По версии следствия, в августе 2022 года чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане в ходе интервью сделал заявление, "формирующее презрительное, враждебное отношение, побуждающее к совершению насильственных действий в отношении граждан России". Видеозапись данного интервью была размещена в свободном доступе в интернете. Врублевский* скрылся от следствия, был объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
В 2022 году после видео в соцсетях, в котором Врублевский* призывал убивать русских, он получил нежелательный статус в Казахстане, Украина отозвала его и назначила нового посла. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов. Ранее фамилия Врублевского* появилась в базе данных розыска МВД.
* Физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
Янина Соколова - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
В России украинскую телеведущую заочно приговорили к восьми годам колонии
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УкраинаКазахстанМоскваМосковский городской судФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Происшествия
 
 
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