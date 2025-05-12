В Приамурье легковушка столкнулась с грузовым поездом
В Приамурье водитель легковушки погиб при столкновении с грузовым поездом
© Фото : ЗабЖД =I=I= Сегодня/TelegramПоследствия столкновения легкового автомобиля с грузовым поездом на переезде станции Поздеевка Забайкальской железной дороги в Амурской области
Последствия столкновения легкового автомобиля с грузовым поездом на переезде станции Поздеевка Забайкальской железной дороги в Амурской области
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мая – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом на переезде станции Поздеевка Забайкальской железной дороги в Амурской области, водитель машины погиб, пассажирка получила травмы, сообщает Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) в Telegram-канале.
"Одиннадцатого мая в 22.03 (16.03 мск - ред.) на железнодорожном переезде станции Поздеевка Забайкальской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, водитель от полученных травм скончался на месте. Женщина-пассажир с травмами госпитализирована в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.
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В результате ДТП схода нет. Через час после происшествия автомобиль убрали с путей, устранили негабарит, движение возобновлено по обоим путям. Ожидается задержка пассажирского поезда N1 сообщением Владивосток – Москва, уточнили в ЗабЖД.
Свободненская транспортная прокуратура организовала проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде в Амурской области, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Следователем Забайкальского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.