https://ria.ru/20250512/priamure-2016413579.html

В Приамурье легковушка столкнулась с грузовым поездом

В Приамурье легковушка столкнулась с грузовым поездом - РИА Новости, 12.05.2025

В Приамурье легковушка столкнулась с грузовым поездом

Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом на переезде станции Поздеевка Забайкальской железной дороги в Амурской области, водитель машины погиб,... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T06:34:00+03:00

2025-05-12T06:34:00+03:00

2025-05-12T10:49:00+03:00

происшествия

россия

амурская область

владивосток

следственный комитет россии (ск рф)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 мая – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом на переезде станции Поздеевка Забайкальской железной дороги в Амурской области, водитель машины погиб, пассажирка получила травмы, сообщает Забайкальская железная дорога (ЗабЖД) в Telegram-канале. "Одиннадцатого мая в 22.03 (16.03 мск - ред.) на железнодорожном переезде станции Поздеевка Забайкальской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. По предварительной информации, водитель от полученных травм скончался на месте. Женщина-пассажир с травмами госпитализирована в лечебное учреждение", - говорится в сообщении. В результате ДТП схода нет. Через час после происшествия автомобиль убрали с путей, устранили негабарит, движение возобновлено по обоим путям. Ожидается задержка пассажирского поезда N1 сообщением Владивосток – Москва, уточнили в ЗабЖД. Свободненская транспортная прокуратура организовала проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде в Амурской области, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. Следователем Забайкальского следственного отдела на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

https://ria.ru/20250215/moskva-1999619449.html

https://ria.ru/20250511/traktor-2016342159.html

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амурская область

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, амурская область, владивосток, следственный комитет россии (ск рф)