https://ria.ru/20250512/posol-2016557086.html

Посол России в Польше прокомментировал закрытие генконсульства в Кракове

Посол России в Польше прокомментировал закрытие генконсульства в Кракове - РИА Новости, 12.05.2025

Посол России в Польше прокомментировал закрытие генконсульства в Кракове

Польские власти, принявшие решение о закрытии российского генерального консульства в Кракове под предлогом якобы враждебных действий, не предъявили... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T18:09:00+03:00

2025-05-12T18:09:00+03:00

2025-05-12T18:09:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Польские власти, принявшие решение о закрытии российского генерального консульства в Кракове под предлогом якобы враждебных действий, не предъявили доказательств своих утверждений, сообщил посол России в Польше Сергей Андреев. В понедельник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД объяснил якобы имеющимися "доказательствами" причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в 2024 году. По словам советника-посланника посольства России в Варшаве Андрея Ордаша, генеральное консульство по требованию МИД Польши должно быть закрыто до 30 июня. "Уже давным-давно нам никаких доказательств наших якобы зловредных действий не предъявляют, ограничиваясь "higly likely" - весьма вероятно", - сказал Андреев в эфире канала "Россия 24", отвечая на вопрос о предъявлении доказательств действий, с которыми якобы связано закрытие генконсульства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что адекватный ответ на эти шаги скоро последует. Действия властей в Варшаве она оценила как сознательное обрушение отношений с Россией. В конце ноября 2024 года Россия закрыла генконсульство РФ в Познани по требованию польской стороны. В тот раз власти в Варшаве тоже заявили о задержании злоумышленника, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого приведено не было. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге. После решения закрыть генконсульство в Кракове останется только одно генконсульство в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве. В России работают польские консульства в Иркутске, Калининграде и Москве. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Руководство в Москве обвиняло власти в Варшаве в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест России, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия руководства в Варшаве власти в Москве внесли Польшу в список недружественных стран, а также выслали из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия властей в Варшаве, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.

https://ria.ru/20250512/polsha-2016458207.html

https://ria.ru/20250512/polsha-2016460535.html

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в мире, россия, варшава, польша, сергей андреев, радослав сикорский, мария захарова