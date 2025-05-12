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Посол России в Польше прокомментировал закрытие генконсульства в Кракове - РИА Новости, 12.05.2025
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18:09 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/posol-2016557086.html
Посол России в Польше прокомментировал закрытие генконсульства в Кракове
Посол России в Польше прокомментировал закрытие генконсульства в Кракове - РИА Новости, 12.05.2025
Посол России в Польше прокомментировал закрытие генконсульства в Кракове
Польские власти, принявшие решение о закрытии российского генерального консульства в Кракове под предлогом якобы враждебных действий, не предъявили... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T18:09:00+03:00
2025-05-12T18:09:00+03:00
в мире
россия
варшава
польша
сергей андреев
радослав сикорский
мария захарова
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Польские власти, принявшие решение о закрытии российского генерального консульства в Кракове под предлогом якобы враждебных действий, не предъявили доказательств своих утверждений, сообщил посол России в Польше Сергей Андреев. В понедельник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД объяснил якобы имеющимися "доказательствами" причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в 2024 году. По словам советника-посланника посольства России в Варшаве Андрея Ордаша, генеральное консульство по требованию МИД Польши должно быть закрыто до 30 июня. "Уже давным-давно нам никаких доказательств наших якобы зловредных действий не предъявляют, ограничиваясь "higly likely" - весьма вероятно", - сказал Андреев в эфире канала "Россия 24", отвечая на вопрос о предъявлении доказательств действий, с которыми якобы связано закрытие генконсульства. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что адекватный ответ на эти шаги скоро последует. Действия властей в Варшаве она оценила как сознательное обрушение отношений с Россией. В конце ноября 2024 года Россия закрыла генконсульство РФ в Познани по требованию польской стороны. В тот раз власти в Варшаве тоже заявили о задержании злоумышленника, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого приведено не было. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге. После решения закрыть генконсульство в Кракове останется только одно генконсульство в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве. В России работают польские консульства в Иркутске, Калининграде и Москве. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Руководство в Москве обвиняло власти в Варшаве в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест России, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия руководства в Варшаве власти в Москве внесли Польшу в список недружественных стран, а также выслали из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия властей в Варшаве, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
https://ria.ru/20250512/polsha-2016458207.html
https://ria.ru/20250512/polsha-2016460535.html
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в мире, россия, варшава, польша, сергей андреев, радослав сикорский, мария захарова
В мире, Россия, Варшава, Польша, Сергей Андреев, Радослав Сикорский, Мария Захарова
Посол России в Польше прокомментировал закрытие генконсульства в Кракове

Посол Андреев: Польша не предъявила доказательств якобы враждебных действий РФ

© Фото : посольство РФ в ПольшеСергей Андреев
Сергей Андреев - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : посольство РФ в Польше
Сергей Андреев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Польские власти, принявшие решение о закрытии российского генерального консульства в Кракове под предлогом якобы враждебных действий, не предъявили доказательств своих утверждений, сообщил посол России в Польше Сергей Андреев.
В понедельник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД объяснил якобы имеющимися "доказательствами" причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в 2024 году. По словам советника-посланника посольства России в Варшаве Андрея Ордаша, генеральное консульство по требованию МИД Польши должно быть закрыто до 30 июня.
Здание Генерального консульства РФ в Кракове - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Польша готовится к российскому ответу на закрытие консульства в Кракове
Вчера, 12:22
"Уже давным-давно нам никаких доказательств наших якобы зловредных действий не предъявляют, ограничиваясь "higly likely" - весьма вероятно", - сказал Андреев в эфире канала "Россия 24", отвечая на вопрос о предъявлении доказательств действий, с которыми якобы связано закрытие генконсульства.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что адекватный ответ на эти шаги скоро последует. Действия властей в Варшаве она оценила как сознательное обрушение отношений с Россией.
В конце ноября 2024 года Россия закрыла генконсульство РФ в Познани по требованию польской стороны. В тот раз власти в Варшаве тоже заявили о задержании злоумышленника, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого приведено не было. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге.
После решения закрыть генконсульство в Кракове останется только одно генконсульство в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве. В России работают польские консульства в Иркутске, Калининграде и Москве.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Руководство в Москве обвиняло власти в Варшаве в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест России, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия руководства в Варшаве власти в Москве внесли Польшу в список недружественных стран, а также выслали из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия властей в Варшаве, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
Полицейские у здания Генерального консульства России в Кракове - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
МИД Польши назначит срок закрытия генконсульства России в Кракове
Вчера, 12:32
 
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