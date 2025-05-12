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Представитель России в Варшаве назвал обвинения в адрес Москвы абсурдными - РИА Новости, 12.05.2025
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17:42 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/polsha-2016548056.html
Представитель России в Варшаве назвал обвинения в адрес Москвы абсурдными
Представитель России в Варшаве назвал обвинения в адрес Москвы абсурдными - РИА Новости, 12.05.2025
Представитель России в Варшаве назвал обвинения в адрес Москвы абсурдными
Обвинения в адрес России в поджоге торгового центра в Польше являются абсурдными и совершенно безосновательными, заявил журналистам советник-посланник... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T17:42:00+03:00
2025-05-12T17:42:00+03:00
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ВАРШАВА, 12 мая - РИА Новости. Обвинения в адрес России в поджоге торгового центра в Польше являются абсурдными и совершенно безосновательными, заявил журналистам советник-посланник российского посольства в Варшаве Андрей Ордаш, выйдя из здания польского МИД, где ему вручили ноту о закрытии генерального консульства РФ в Кракове. В понедельник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД объяснил якобы имеющимися "доказательствами" причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в 2024 году. "Что за абсурдные обвинения? Абсурдные обвинения в наш адрес, абсолютно безосновательные. Конец. Точка", - сказал Ордаш. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила РИА Новости, что адекватный ответ на эти шаги скоро последует. Действия властей в Варшаве она оценила как сознательное обрушение отношений с Россией. Весной 2024 года в торговом центе на улице Марывильской в Варшаве произошел крупный пожар. Здание было почти полностью уничтожено. В июне премьер Польши Дональд Туск заявил, что проверяется версия якобы причастности России к пожару, но никаких доказательств не привел. В понедельник в Польше заявили, что в Литве задержали одного из подозреваемых в поджоге варшавского ТЦ, который польские власти, утверждавшие о причастности РФ к ЧП, использовали как повод закрыть российское генконсульство в Кракове. В конце ноября 2024 года Россия закрыла генконсульство РФ в Познани по требованию польской стороны. В тот раз власти в Варшаве тоже заявили о задержании злоумышленника, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого приведено не было. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге. После решения закрыть генконсульство в Кракове останется только одно генконсульство в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве. В России работают польские консульства в Иркутске, Калининграде и Москве. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Руководство в Москве обвиняло власти в Варшаве в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест России, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия руководства в Варшаве власти в Москве внесли Польшу в список недружественных стран, а также выслали из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия властей в Варшаве, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
https://ria.ru/20250512/polsha-2016490790.html
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в мире, россия, польша, варшава, радослав сикорский, мария захарова, дональд туск
В мире, Россия, Польша, Варшава, Радослав Сикорский, Мария Захарова, Дональд Туск
Представитель России в Варшаве назвал обвинения в адрес Москвы абсурдными

Дипломат Ордаш: обвинения в адрес России в поджоге варшавского ТЦ абсурдны

© РИА Новости / Филип Климашевский | Перейти в медиабанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Филип Климашевский
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ВАРШАВА, 12 мая - РИА Новости. Обвинения в адрес России в поджоге торгового центра в Польше являются абсурдными и совершенно безосновательными, заявил журналистам советник-посланник российского посольства в Варшаве Андрей Ордаш, выйдя из здания польского МИД, где ему вручили ноту о закрытии генерального консульства РФ в Кракове.
В понедельник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД объяснил якобы имеющимися "доказательствами" причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в 2024 году.
Ликвидация пожара в торговом центре в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
В Литве задержали подозреваемого в поджоге варшавского ТЦ в 2024 году
Вчера, 14:41
"Что за абсурдные обвинения? Абсурдные обвинения в наш адрес, абсолютно безосновательные. Конец. Точка", - сказал Ордаш.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила РИА Новости, что адекватный ответ на эти шаги скоро последует. Действия властей в Варшаве она оценила как сознательное обрушение отношений с Россией.
Весной 2024 года в торговом центе на улице Марывильской в Варшаве произошел крупный пожар. Здание было почти полностью уничтожено. В июне премьер Польши Дональд Туск заявил, что проверяется версия якобы причастности России к пожару, но никаких доказательств не привел. В понедельник в Польше заявили, что в Литве задержали одного из подозреваемых в поджоге варшавского ТЦ, который польские власти, утверждавшие о причастности РФ к ЧП, использовали как повод закрыть российское генконсульство в Кракове.
В конце ноября 2024 года Россия закрыла генконсульство РФ в Познани по требованию польской стороны. В тот раз власти в Варшаве тоже заявили о задержании злоумышленника, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого приведено не было. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге.
После решения закрыть генконсульство в Кракове останется только одно генконсульство в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве. В России работают польские консульства в Иркутске, Калининграде и Москве.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Руководство в Москве обвиняло власти в Варшаве в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест России, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия руководства в Варшаве власти в Москве внесли Польшу в список недружественных стран, а также выслали из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия властей в Варшаве, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Песков прокомментировал закрытие генконсульства в Кракове
Вчера, 15:27
 
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