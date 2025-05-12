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МИД Польши потребовал закрыть генконсульство России в Кракове до 30 июня - РИА Новости, 12.05.2025
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16:30 12.05.2025 (обновлено: 16:52 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/polsha-2016521481.html
МИД Польши потребовал закрыть генконсульство России в Кракове до 30 июня
МИД Польши потребовал закрыть генконсульство России в Кракове до 30 июня - РИА Новости, 12.05.2025
МИД Польши потребовал закрыть генконсульство России в Кракове до 30 июня
МИД Польши сообщил, что генеральное консульство России в Кракове должно быть закрыто до 30 июня, заявил журналистам советник-посланник посольства России в... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T16:30:00+03:00
2025-05-12T16:52:00+03:00
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ВАРШАВА, 12 мая - РИА Новости. МИД Польши сообщил, что генеральное консульство России в Кракове должно быть закрыто до 30 июня, заявил журналистам советник-посланник посольства России в Варшаве Андрей Ордаш, выйдя из здания польского министерства, где ему вручили ноту о закрытии консульства РФ в Кракове.Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД объяснил якобы имеющимися "доказательствами" причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в 2024 году."Мы получили ноту от МИД Польши. Нам предложили закрыть наше консульство до 30 июня текущего года", - рассказал Ордаш.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что адекватный ответ на эти шаги скоро последует. Действия властей в Варшаве она оценила как сознательное обрушение отношений с Россией.В конце ноября 2024 года Россия закрыла генконсульство РФ в Познани по требованию польской стороны. В тот раз власти в Варшаве тоже заявили о задержании злоумышленника, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого приведено не было. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге.После решения закрыть генконсульство в Кракове останется только одно генконсульство в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве. В России работают польские консульства в Иркутске, Калининграде и Москве.Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Руководство в Москве обвиняло власти в Варшаве в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест России, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия руководства в Варшаве власти в Москве внесли Польшу в список недружественных стран, а также выслали из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия властей в Варшаве, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
https://ria.ru/20250512/polsha-2016530584.html
https://ria.ru/20250512/zakharova-2016436170.html
https://ria.ru/20250512/polsha-2016503040.html
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в мире, россия, краков, мид польши
В мире, Россия, Краков, МИД Польши
МИД Польши потребовал закрыть генконсульство России в Кракове до 30 июня

МИД Польши назвал 30 июня крайней датой закрытия генконсульства России в Кракове

© Фото : Генеральное консульство России в КраковеЗдание Генерального консульства РФ в Кракове
Здание Генерального консульства РФ в Кракове - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : Генеральное консульство России в Кракове
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ВАРШАВА, 12 мая - РИА Новости. МИД Польши сообщил, что генеральное консульство России в Кракове должно быть закрыто до 30 июня, заявил журналистам советник-посланник посольства России в Варшаве Андрей Ордаш, выйдя из здания польского министерства, где ему вручили ноту о закрытии консульства РФ в Кракове.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД объяснил якобы имеющимися "доказательствами" причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в 2024 году.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Слуцкий прокомментировал закрытие генконсульства России в Кракове
Вчера, 16:47
"Мы получили ноту от МИД Польши. Нам предложили закрыть наше консульство до 30 июня текущего года", - рассказал Ордаш.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что адекватный ответ на эти шаги скоро последует. Действия властей в Варшаве она оценила как сознательное обрушение отношений с Россией.
В конце ноября 2024 года Россия закрыла генконсульство РФ в Познани по требованию польской стороны. В тот раз власти в Варшаве тоже заявили о задержании злоумышленника, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого приведено не было. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге.
Генеральное консульство России в Кракове - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Захарова прокомментировала закрытие генконсульства России в Кракове
Вчера, 10:26
После решения закрыть генконсульство в Кракове останется только одно генконсульство в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве. В России работают польские консульства в Иркутске, Калининграде и Москве.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Руководство в Москве обвиняло власти в Варшаве в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест России, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия руководства в Варшаве власти в Москве внесли Польшу в список недружественных стран, а также выслали из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия властей в Варшаве, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Песков прокомментировал закрытие генконсульства в Кракове
Вчера, 15:27
 
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