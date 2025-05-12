https://ria.ru/20250512/polsha-2016521481.html

МИД Польши потребовал закрыть генконсульство России в Кракове до 30 июня

МИД Польши потребовал закрыть генконсульство России в Кракове до 30 июня - РИА Новости, 12.05.2025

МИД Польши потребовал закрыть генконсульство России в Кракове до 30 июня

МИД Польши сообщил, что генеральное консульство России в Кракове должно быть закрыто до 30 июня, заявил журналистам советник-посланник посольства России в... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T16:30:00+03:00

2025-05-12T16:30:00+03:00

2025-05-12T16:52:00+03:00

в мире

россия

краков

мид польши

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016463505_0:183:892:685_1920x0_80_0_0_9f36db65813031c49d0db8511f8cea14.jpg

ВАРШАВА, 12 мая - РИА Новости. МИД Польши сообщил, что генеральное консульство России в Кракове должно быть закрыто до 30 июня, заявил журналистам советник-посланник посольства России в Варшаве Андрей Ордаш, выйдя из здания польского министерства, где ему вручили ноту о закрытии консульства РФ в Кракове.Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД объяснил якобы имеющимися "доказательствами" причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в 2024 году."Мы получили ноту от МИД Польши. Нам предложили закрыть наше консульство до 30 июня текущего года", - рассказал Ордаш.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что адекватный ответ на эти шаги скоро последует. Действия властей в Варшаве она оценила как сознательное обрушение отношений с Россией.В конце ноября 2024 года Россия закрыла генконсульство РФ в Познани по требованию польской стороны. В тот раз власти в Варшаве тоже заявили о задержании злоумышленника, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого приведено не было. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге.После решения закрыть генконсульство в Кракове останется только одно генконсульство в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве. В России работают польские консульства в Иркутске, Калининграде и Москве.Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Руководство в Москве обвиняло власти в Варшаве в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест России, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия руководства в Варшаве власти в Москве внесли Польшу в список недружественных стран, а также выслали из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия властей в Варшаве, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.

https://ria.ru/20250512/polsha-2016530584.html

https://ria.ru/20250512/zakharova-2016436170.html

https://ria.ru/20250512/polsha-2016503040.html

россия

краков

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, краков, мид польши