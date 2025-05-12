МИД Польши потребовал закрыть генконсульство России в Кракове до 30 июня
МИД Польши назвал 30 июня крайней датой закрытия генконсульства России в Кракове
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 12 мая - РИА Новости. МИД Польши сообщил, что генеральное консульство России в Кракове должно быть закрыто до 30 июня, заявил журналистам советник-посланник посольства России в Варшаве Андрей Ордаш, выйдя из здания польского министерства, где ему вручили ноту о закрытии консульства РФ в Кракове.
Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД объяснил якобы имеющимися "доказательствами" причастности российских спецслужб к поджогу торгового центра в Варшаве в 2024 году.
"Мы получили ноту от МИД Польши. Нам предложили закрыть наше консульство до 30 июня текущего года", - рассказал Ордаш.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что адекватный ответ на эти шаги скоро последует. Действия властей в Варшаве она оценила как сознательное обрушение отношений с Россией.
В конце ноября 2024 года Россия закрыла генконсульство РФ в Познани по требованию польской стороны. В тот раз власти в Варшаве тоже заявили о задержании злоумышленника, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого приведено не было. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге.
После решения закрыть генконсульство в Кракове останется только одно генконсульство в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве. В России работают польские консульства в Иркутске, Калининграде и Москве.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Руководство в Москве обвиняло власти в Варшаве в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест России, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия руководства в Варшаве власти в Москве внесли Польшу в список недружественных стран, а также выслали из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия властей в Варшаве, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.