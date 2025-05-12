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В Литве задержали подозреваемого в поджоге варшавского ТЦ в 2024 году - РИА Новости, 12.05.2025
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14:41 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/polsha-2016490790.html
В Литве задержали подозреваемого в поджоге варшавского ТЦ в 2024 году
В Литве задержали подозреваемого в поджоге варшавского ТЦ в 2024 году - РИА Новости, 12.05.2025
В Литве задержали подозреваемого в поджоге варшавского ТЦ в 2024 году
В Польше заявили, что в Литве задержан один из подозреваемых в поджоге варшавского ТЦ, который польские власти, утверждавшие о причастности РФ к ЧП,... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:41:00+03:00
2025-05-12T14:41:00+03:00
в мире
россия
польша
варшава
дональд туск
радослав сикорский
мария захарова
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ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. В Польше заявили, что в Литве задержан один из подозреваемых в поджоге варшавского ТЦ, который польские власти, утверждавшие о причастности РФ к ЧП, использовали как повод закрыть российское генконсульство в Кракове. Весной прошлого года в ТЦ на улице Марывильской в Варшаве произошел крупный пожар, здание было практически полностью уничтожено. В июне премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что проверяется версия якобы причастности России к пожару, но доказательств никаких не привел. Как заявил журналистам пресс-секретарь Национального прокурора Пшемыслав Новак, "в настоящее время мы имеем доказательства, которые позволяют предъявить обвинения двум людям". При этом он не назвал гражданства подозреваемых. "Прокурор представил одному такому человеку – Даниелю Б. - обвинения, который арестован в Литве. Этому же человеку литовские власти уже предъявили обвинение в поджоге магазина Икея в Вильнюсе. Второй человек – Александр В. - пребывает на территории России. В отношении него уже ведется международный розыск", - заявил Новак. Он утверждает, что, по версии следствия, "Александр В." якобы "поручил Даниелю Б. прибыть к торговому центру и делать видеосъёмку пожара". Прокуратура настаивает на виновности "российской стороны" в поджоге ТЦ. "Во-первых, мы установили, что пожар галереи на улице Марывильской был вызван поджогом. Во-вторых, мы установили, что за поджогом стояли члены международной преступной группы", - заявил Новак, утверждая, что следствие установило, что якобы "эта группа действовала по заказу разведки Российской Федерации". Он утверждает, что эти обвинения якобы "подтверждены телеинформационными данными, данными с мобильных телефонов, изъятых у подозреваемых, а также показаниями подозреваемых". Однако ни одного из этих "доказательств" журналистам предоставлено не было. В понедельник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД пояснил якобы имеющимися доказательствами участия "российских спецслужб" в поджоге ТЦ на улице Марывильской в Варшаве в прошлом году. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что адекватный ответ на эти шаги скоро последует. Действия Варшавы она оценила как сознательное обрушение отношений с Россией. В конце ноября прошлого года Россия закрыла генконсульство РФ в Познани по требованию польской стороны. В тот раз Варшава тоже заявила о задержании злоумышленника, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого приведено не было. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге. После решения закрыть генконсульство в Кракове в Польше останется только одно генконсульство в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве. В России работают польские консульства в Иркутске, Калининграде и Москве. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
https://ria.ru/20250512/konsulstvo-2016480088.html
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в мире, россия, польша, варшава, дональд туск, радослав сикорский, мария захарова
В мире, Россия, Польша, Варшава, Дональд Туск, Радослав Сикорский, Мария Захарова
В Литве задержали подозреваемого в поджоге варшавского ТЦ в 2024 году

Новак: в Литве задержали одного из подозреваемых в поджоге ТЦ в Варшаве

© Фото : Państwowa Straż PożarnaЛиквидация пожара в торговом центре в Варшаве
Ликвидация пожара в торговом центре в Варшаве - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : Państwowa Straż Pożarna
Ликвидация пожара в торговом центре в Варшаве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. В Польше заявили, что в Литве задержан один из подозреваемых в поджоге варшавского ТЦ, который польские власти, утверждавшие о причастности РФ к ЧП, использовали как повод закрыть российское генконсульство в Кракове.
Весной прошлого года в ТЦ на улице Марывильской в Варшаве произошел крупный пожар, здание было практически полностью уничтожено. В июне премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что проверяется версия якобы причастности России к пожару, но доказательств никаких не привел.
Здание Генерального консульства РФ в Кракове - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
В Госдуме прокомментировали закрытие российского генконсульства в Кракове
Вчера, 13:50
Как заявил журналистам пресс-секретарь Национального прокурора Пшемыслав Новак, "в настоящее время мы имеем доказательства, которые позволяют предъявить обвинения двум людям". При этом он не назвал гражданства подозреваемых.
"Прокурор представил одному такому человеку – Даниелю Б. - обвинения, который арестован в Литве. Этому же человеку литовские власти уже предъявили обвинение в поджоге магазина Икея в Вильнюсе. Второй человек – Александр В. - пребывает на территории России. В отношении него уже ведется международный розыск", - заявил Новак.
Он утверждает, что, по версии следствия, "Александр В." якобы "поручил Даниелю Б. прибыть к торговому центру и делать видеосъёмку пожара".
Прокуратура настаивает на виновности "российской стороны" в поджоге ТЦ. "Во-первых, мы установили, что пожар галереи на улице Марывильской был вызван поджогом. Во-вторых, мы установили, что за поджогом стояли члены международной преступной группы", - заявил Новак, утверждая, что следствие установило, что якобы "эта группа действовала по заказу разведки Российской Федерации".
Он утверждает, что эти обвинения якобы "подтверждены телеинформационными данными, данными с мобильных телефонов, изъятых у подозреваемых, а также показаниями подозреваемых". Однако ни одного из этих "доказательств" журналистам предоставлено не было.
В понедельник министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Свое решение глава польского МИД пояснил якобы имеющимися доказательствами участия "российских спецслужб" в поджоге ТЦ на улице Марывильской в Варшаве в прошлом году.
Полицейские у здания Генерального консульства России в Кракове - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
МИД Польши назначит срок закрытия генконсульства России в Кракове
Вчера, 12:32
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила РИА Новости, что адекватный ответ на эти шаги скоро последует. Действия Варшавы она оценила как сознательное обрушение отношений с Россией.
В конце ноября прошлого года Россия закрыла генконсульство РФ в Познани по требованию польской стороны. В тот раз Варшава тоже заявила о задержании злоумышленника, который планировал поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого приведено не было. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге.
После решения закрыть генконсульство в Кракове в Польше останется только одно генконсульство в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве. В России работают польские консульства в Иркутске, Калининграде и Москве.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
Генеральное консульство России в Кракове - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
МИД Польши предположил ответ России на закрытие генконсульства в Кракове
Вчера, 11:24
 
В миреРоссияПольшаВаршаваДональд ТускРадослав СикорскийМария Захарова
 
 
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