Рейтинг@Mail.ru
МИД Польши назначит срок закрытия генконсульства России в Кракове - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:32 12.05.2025 (обновлено: 14:13 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/polsha-2016460535.html
МИД Польши назначит срок закрытия генконсульства России в Кракове
МИД Польши назначит срок закрытия генконсульства России в Кракове - РИА Новости, 12.05.2025
МИД Польши назначит срок закрытия генконсульства России в Кракове
МИД Польши назначит срок закрытия генконсульства России в Кракове, который составит не менее 30 дней, сообщила журналистам вице-министр иностранных дел Польши... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T12:32:00+03:00
2025-05-12T14:13:00+03:00
в мире
польша
россия
краков
варшава
радослав сикорский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016437979_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_c34d423abe51c75c1ab91d9e39815ccb.jpg
ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. МИД Польши назначит срок закрытия генконсульства России в Кракове, который составит не менее 30 дней, сообщила журналистам вице-министр иностранных дел Польши Хенрыка Мосциская-Дендыс."Мы назначим срок. Этот срок будет не короче, чем 30 дней", - сказала она.Мосциская-Дендыс не сомневается, что в качестве ответной меры российская сторона закроет одно из консульств Польши – в Москве, Иркутске или Калининграде. Она рассчитывает, что российская сторона предоставит "такой же срок" на закрытие.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Министр отметил, что это делается в связи с "наличием доказательств совершения российскими спецслужбами достойного наказания диверсионного акта в отношении торгового центра".Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.В конце прошлого года Польша потребовала закрыть генконсульство РФ в Познани и освободить помещения. Это решение было связано с задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого Варшава не привела. Российское консульство официально прекратило свою работу 28 ноября. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге.После решения закрыть генконсульство в Кракове в Польше останется только одно генконсульство в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве. В России работают польские консульства в Иркутске, Калининграде и Москве.
https://ria.ru/20250512/zakharova-2016436170.html
https://ria.ru/20250512/posol-2016458363.html
польша
россия
краков
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0c/2016437979_258:0:2989:2048_1920x0_80_0_0_5ffcec512687aa7c837c0e7c6dfaef04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, краков, варшава, радослав сикорский
В мире, Польша, Россия, Краков, Варшава, Радослав Сикорский
МИД Польши назначит срок закрытия генконсульства России в Кракове

МИД Польши: генконсульство РФ в Кракове закроется не раньше, чем через месяц

© Getty Images / NurPhoto/Beata ZawrzelПолицейские у здания Генерального консульства России в Кракове
Полицейские у здания Генерального консульства России в Кракове - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Getty Images / NurPhoto/Beata Zawrzel
Полицейские у здания Генерального консульства России в Кракове
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. МИД Польши назначит срок закрытия генконсульства России в Кракове, который составит не менее 30 дней, сообщила журналистам вице-министр иностранных дел Польши Хенрыка Мосциская-Дендыс.
«
"Мы назначим срок. Этот срок будет не короче, чем 30 дней", - сказала она.
Мосциская-Дендыс не сомневается, что в качестве ответной меры российская сторона закроет одно из консульств Польши – в Москве, Иркутске или Калининграде. Она рассчитывает, что российская сторона предоставит "такой же срок" на закрытие.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Министр отметил, что это делается в связи с "наличием доказательств совершения российскими спецслужбами достойного наказания диверсионного акта в отношении торгового центра".
Генеральное консульство России в Кракове - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Захарова прокомментировала закрытие генконсульства России в Кракове
Вчера, 10:26
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
В конце прошлого года Польша потребовала закрыть генконсульство РФ в Познани и освободить помещения. Это решение было связано с задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого Варшава не привела. Российское консульство официально прекратило свою работу 28 ноября. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге.
После решения закрыть генконсульство в Кракове в Польше останется только одно генконсульство в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве. В России работают польские консульства в Иркутске, Калининграде и Москве.
Здание МИД Польши - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Российского посла вызвали в МИД Польши
Вчера, 12:24
 
В миреПольшаРоссияКраковВаршаваРадослав Сикорский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала