https://ria.ru/20250512/polsha-2016460535.html

МИД Польши назначит срок закрытия генконсульства России в Кракове

МИД Польши назначит срок закрытия генконсульства России в Кракове - РИА Новости, 12.05.2025

МИД Польши назначит срок закрытия генконсульства России в Кракове

МИД Польши назначит срок закрытия генконсульства России в Кракове, который составит не менее 30 дней, сообщила журналистам вице-министр иностранных дел Польши... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T12:32:00+03:00

2025-05-12T12:32:00+03:00

2025-05-12T14:13:00+03:00

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ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. МИД Польши назначит срок закрытия генконсульства России в Кракове, который составит не менее 30 дней, сообщила журналистам вице-министр иностранных дел Польши Хенрыка Мосциская-Дендыс."Мы назначим срок. Этот срок будет не короче, чем 30 дней", - сказала она.Мосциская-Дендыс не сомневается, что в качестве ответной меры российская сторона закроет одно из консульств Польши – в Москве, Иркутске или Калининграде. Она рассчитывает, что российская сторона предоставит "такой же срок" на закрытие.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Министр отметил, что это делается в связи с "наличием доказательств совершения российскими спецслужбами достойного наказания диверсионного акта в отношении торгового центра".Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.В конце прошлого года Польша потребовала закрыть генконсульство РФ в Познани и освободить помещения. Это решение было связано с задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого Варшава не привела. Российское консульство официально прекратило свою работу 28 ноября. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге.После решения закрыть генконсульство в Кракове в Польше останется только одно генконсульство в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве. В России работают польские консульства в Иркутске, Калининграде и Москве.

https://ria.ru/20250512/zakharova-2016436170.html

https://ria.ru/20250512/posol-2016458363.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, россия, краков, варшава, радослав сикорский