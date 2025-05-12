МИД Польши назначит срок закрытия генконсульства России в Кракове
МИД Польши: генконсульство РФ в Кракове закроется не раньше, чем через месяц
© Getty Images / NurPhoto/Beata ZawrzelПолицейские у здания Генерального консульства России в Кракове
© Getty Images / NurPhoto/Beata Zawrzel
Полицейские у здания Генерального консульства России в Кракове
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 12 мая – РИА Новости. МИД Польши назначит срок закрытия генконсульства России в Кракове, который составит не менее 30 дней, сообщила журналистам вице-министр иностранных дел Польши Хенрыка Мосциская-Дендыс.
«
"Мы назначим срок. Этот срок будет не короче, чем 30 дней", - сказала она.
Мосциская-Дендыс не сомневается, что в качестве ответной меры российская сторона закроет одно из консульств Польши – в Москве, Иркутске или Калининграде. Она рассчитывает, что российская сторона предоставит "такой же срок" на закрытие.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ранее сообщил, что принял решение о закрытии генерального консульства России в Кракове. Министр отметил, что это делается в связи с "наличием доказательств совершения российскими спецслужбами достойного наказания диверсионного акта в отношении торгового центра".
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
В конце прошлого года Польша потребовала закрыть генконсульство РФ в Познани и освободить помещения. Это решение было связано с задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого Варшава не привела. Российское консульство официально прекратило свою работу 28 ноября. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге.
После решения закрыть генконсульство в Кракове в Польше останется только одно генконсульство в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве. В России работают польские консульства в Иркутске, Калининграде и Москве.
Российского посла вызвали в МИД Польши
Вчера, 12:24