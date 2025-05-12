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Пушилин заявил о готовности инфраструктуры для ж/д поездок Донецк —Москва

Пушилин заявил о готовности инфраструктуры для ж/д поездок Донецк —Москва - РИА Новости, 12.05.2025

Пушилин заявил о готовности инфраструктуры для ж/д поездок Донецк —Москва

Вся необходимая инфраструктура для путешествий на поезде из Донецка в Москву и Санкт-Петербург готова, но исходить в запуске этих направлений власти Донецкой... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T09:52:00+03:00

2025-05-12T09:52:00+03:00

2025-05-12T10:15:00+03:00

донецк

москва

санкт-петербург

общество

денис пушилин

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вся необходимая инфраструктура для путешествий на поезде из Донецка в Москву и Санкт-Петербург готова, но исходить в запуске этих направлений власти Донецкой Народной Республики планируют из ситуации с обеспечением мер безопасности, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Вся инфраструктура уже для этого готова. Мы сейчас действительно с ожиданием того, когда такая полноценная возможность у нас получится - отправиться из Донецка в Москву, из Донецка в Санкт-Петербург. Мы действительно готовимся к этому, но исходить будем из того, как будут обеспечены меры безопасности. Поэтому здесь, как только наши силовые ведомства дадут отмашку, такое транспортное сообщение для жителей республики будет обеспечено", - сказал Пушилин.Он напомнил, что в настоящий момент удалось уже включить в работу железнодорожный вокзал Донецка."Для нас это важно, потому что ранее из Макеевки могли отправляться даже наши электропоезда в сторону Ростовской области. Сейчас уже задействован и Донецк", - уточнил глава ДНР.

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донецк

москва

санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

донецк, москва, санкт-петербург, общество, денис пушилин