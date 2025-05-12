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Пушилин заявил о готовности инфраструктуры для ж/д поездок Донецк —Москва - РИА Новости, 12.05.2025
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09:52 12.05.2025 (обновлено: 10:15 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/poezda-2016429463.html
Пушилин заявил о готовности инфраструктуры для ж/д поездок Донецк —Москва
Пушилин заявил о готовности инфраструктуры для ж/д поездок Донецк —Москва - РИА Новости, 12.05.2025
Пушилин заявил о готовности инфраструктуры для ж/д поездок Донецк —Москва
Вся необходимая инфраструктура для путешествий на поезде из Донецка в Москву и Санкт-Петербург готова, но исходить в запуске этих направлений власти Донецкой... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T09:52:00+03:00
2025-05-12T10:15:00+03:00
донецк
москва
санкт-петербург
общество
денис пушилин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вся необходимая инфраструктура для путешествий на поезде из Донецка в Москву и Санкт-Петербург готова, но исходить в запуске этих направлений власти Донецкой Народной Республики планируют из ситуации с обеспечением мер безопасности, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24"."Вся инфраструктура уже для этого готова. Мы сейчас действительно с ожиданием того, когда такая полноценная возможность у нас получится - отправиться из Донецка в Москву, из Донецка в Санкт-Петербург. Мы действительно готовимся к этому, но исходить будем из того, как будут обеспечены меры безопасности. Поэтому здесь, как только наши силовые ведомства дадут отмашку, такое транспортное сообщение для жителей республики будет обеспечено", - сказал Пушилин.Он напомнил, что в настоящий момент удалось уже включить в работу железнодорожный вокзал Донецка."Для нас это важно, потому что ранее из Макеевки могли отправляться даже наши электропоезда в сторону Ростовской области. Сейчас уже задействован и Донецк", - уточнил глава ДНР.
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донецк, москва, санкт-петербург, общество, денис пушилин
Донецк, Москва, Санкт-Петербург, Общество, Денис Пушилин
Пушилин заявил о готовности инфраструктуры для ж/д поездок Донецк —Москва

Пушилин: инфраструктура для ж/д поездок из Донецка в Москву и Петербург готова

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоезд на железнодорожном вокзале Донецка
Поезд на железнодорожном вокзале Донецка - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Поезд на железнодорожном вокзале Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вся необходимая инфраструктура для путешествий на поезде из Донецка в Москву и Санкт-Петербург готова, но исходить в запуске этих направлений власти Донецкой Народной Республики планируют из ситуации с обеспечением мер безопасности, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Вся инфраструктура уже для этого готова. Мы сейчас действительно с ожиданием того, когда такая полноценная возможность у нас получится - отправиться из Донецка в Москву, из Донецка в Санкт-Петербург. Мы действительно готовимся к этому, но исходить будем из того, как будут обеспечены меры безопасности. Поэтому здесь, как только наши силовые ведомства дадут отмашку, такое транспортное сообщение для жителей республики будет обеспечено", - сказал Пушилин.
Он напомнил, что в настоящий момент удалось уже включить в работу железнодорожный вокзал Донецка.
"Для нас это важно, потому что ранее из Макеевки могли отправляться даже наши электропоезда в сторону Ростовской области. Сейчас уже задействован и Донецк", - уточнил глава ДНР.
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ДонецкМоскваСанкт-ПетербургОбществоДенис Пушилин
 
 
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