Пушилин заявил о готовности инфраструктуры для ж/д поездок Донецк —Москва
Пушилин: инфраструктура для ж/д поездок из Донецка в Москву и Петербург готова
Поезд на железнодорожном вокзале Донецка. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Вся необходимая инфраструктура для путешествий на поезде из Донецка в Москву и Санкт-Петербург готова, но исходить в запуске этих направлений власти Донецкой Народной Республики планируют из ситуации с обеспечением мер безопасности, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Вся инфраструктура уже для этого готова. Мы сейчас действительно с ожиданием того, когда такая полноценная возможность у нас получится - отправиться из Донецка в Москву, из Донецка в Санкт-Петербург. Мы действительно готовимся к этому, но исходить будем из того, как будут обеспечены меры безопасности. Поэтому здесь, как только наши силовые ведомства дадут отмашку, такое транспортное сообщение для жителей республики будет обеспечено", - сказал Пушилин.
Он напомнил, что в настоящий момент удалось уже включить в работу железнодорожный вокзал Донецка.
"Для нас это важно, потому что ранее из Макеевки могли отправляться даже наши электропоезда в сторону Ростовской области. Сейчас уже задействован и Донецк", - уточнил глава ДНР.
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