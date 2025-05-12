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Пленный рассказал, как элитный полк ВСУ бросил психбольную женщину в штурм - РИА Новости, 12.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:30 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/plennyj-2016407126.html
Пленный рассказал, как элитный полк ВСУ бросил психбольную женщину в штурм
Пленный рассказал, как элитный полк ВСУ бросил психбольную женщину в штурм - РИА Новости, 12.05.2025
Пленный рассказал, как элитный полк ВСУ бросил психбольную женщину в штурм
Элитный 425-й штурмовой полк ВСУ "Скала" бросил в штурм психически больную женщину, чтобы избавиться от нее, рассказал российским военным украинский пленный... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T03:30:00+03:00
2025-05-12T03:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
запорожье
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ЛУГАНСК, 12 мая – РИА Новости. Элитный 425-й штурмовой полк ВСУ "Скала" бросил в штурм психически больную женщину, чтобы избавиться от нее, рассказал российским военным украинский пленный Станислав Кучерявый, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости. Отдельный штурмовой полк "Скала" считается на Украине элитным, был сформирован в Днепропетровской области на базе отдельного батальона разведки "Скала". В составе штурмовиков есть бывшие заключенные, подписавшие контракт в исправительных учреждениях Украины. Помимо мужчин, в "Скале" служат и женщины. В марте этого года на красноармейском направлении в плен к российским военным попала бывшая украинская заключенная Галина Казымова. Она была обманом отправлена на штурм командованием. "У нас в лагере (подготовки – ред.) была женщина, психически нездоровая. Над ней все издевались. Ее все били, обзывали и унижали. Она их (командование – ред.) всех достала. И кинули ее на штурм, как "мясо", в посадку", - рассказал пленный Станислав Кучерявый. Сам Кучерявый был мобилизован ТЦК (так на Украине называют военкоматы) и отвезен в Запорожье, где попал в "Скалу". С его слов, "умные люди поубегали", когда поняли, что попадут в 425-й полк. По его словам, среди набранных в штурмовики было немало умственно отсталых людей. "Они тупо отправляют нас на мясо. Они таких собирают – кто слабы умом, у кого проблемы с головой. Те из нас, кто плохо обучался или те, кто были недоразвиты – их били, над ними издевались", - рассказал Кучерявый. С его слов, сбежать из лагеря подготовки было сложно – территория вокруг была заминирована. Беглецов-"дезертиров" обычно караулили дома в течение пары суток и после возвращения избивали и бросали в яму. Сам Кучерявый сдался в плен российским бойцам на красноармейском направлении, когда был направлен в штурм командованием. В ходе рассказа он проклинал командование и благодарил российских солдат, что спасли ему жизнь. "Я сдался в плен, я жив благодаря русским, а не "Скале". Скала это… пусть они все сдохнут! А те люди, что меня вытащили, на себе тащили 10 километров – я им сильно благодарен! ... Эти люди, которые мне попались – лучшие. Я буду считать их своими братьями по крови!", - заявил Кучерявый, не скрывая слез и эмоций.
https://ria.ru/20250503/plennyj-2014757652.html
https://ria.ru/20250424/vsu-2013086584.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, днепропетровская область, запорожье
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Запорожье
Пленный рассказал, как элитный полк ВСУ бросил психбольную женщину в штурм

Пленный Кучерявый: элитный полк ВСУ обманом отправил в штурм психически больную

© РИА Новости / Павел ЛисицынУкраинский военнопленный
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Украинский военнопленный. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 12 мая – РИА Новости. Элитный 425-й штурмовой полк ВСУ "Скала" бросил в штурм психически больную женщину, чтобы избавиться от нее, рассказал российским военным украинский пленный Станислав Кучерявый, соответствующее видео есть в распоряжении РИА Новости.
Отдельный штурмовой полк "Скала" считается на Украине элитным, был сформирован в Днепропетровской области на базе отдельного батальона разведки "Скала". В составе штурмовиков есть бывшие заключенные, подписавшие контракт в исправительных учреждениях Украины. Помимо мужчин, в "Скале" служат и женщины. В марте этого года на красноармейском направлении в плен к российским военным попала бывшая украинская заключенная Галина Казымова. Она была обманом отправлена на штурм командованием.
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"У нас в лагере (подготовки – ред.) была женщина, психически нездоровая. Над ней все издевались. Ее все били, обзывали и унижали. Она их (командование – ред.) всех достала. И кинули ее на штурм, как "мясо", в посадку", - рассказал пленный Станислав Кучерявый.
Сам Кучерявый был мобилизован ТЦК (так на Украине называют военкоматы) и отвезен в Запорожье, где попал в "Скалу". С его слов, "умные люди поубегали", когда поняли, что попадут в 425-й полк. По его словам, среди набранных в штурмовики было немало умственно отсталых людей.
"Они тупо отправляют нас на мясо. Они таких собирают – кто слабы умом, у кого проблемы с головой. Те из нас, кто плохо обучался или те, кто были недоразвиты – их били, над ними издевались", - рассказал Кучерявый.
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С его слов, сбежать из лагеря подготовки было сложно – территория вокруг была заминирована. Беглецов-"дезертиров" обычно караулили дома в течение пары суток и после возвращения избивали и бросали в яму.
Сам Кучерявый сдался в плен российским бойцам на красноармейском направлении, когда был направлен в штурм командованием. В ходе рассказа он проклинал командование и благодарил российских солдат, что спасли ему жизнь.
"Я сдался в плен, я жив благодаря русским, а не "Скале". Скала это… пусть они все сдохнут! А те люди, что меня вытащили, на себе тащили 10 километров – я им сильно благодарен! ... Эти люди, которые мне попались – лучшие. Я буду считать их своими братьями по крови!", - заявил Кучерявый, не скрывая слез и эмоций.
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