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Песков рассказал о реакции иностранных лидеров на позицию Путина по Украине - РИА Новости, 12.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:30 12.05.2025 (обновлено: 15:31 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/peskov-2016504290.html
Песков рассказал о реакции иностранных лидеров на позицию Путина по Украине
Песков рассказал о реакции иностранных лидеров на позицию Путина по Украине - РИА Новости, 12.05.2025
Песков рассказал о реакции иностранных лидеров на позицию Путина по Украине
Позиция президента России Владимира Путина по возобновлению переговоров по Украине встретила понимание и поддержку у лидеров многих государств, заявил... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:30:00+03:00
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россия
сша
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Позиция президента России Владимира Путина по возобновлению переговоров по Украине встретила понимание и поддержку у лидеров многих государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Такой подход, нацеленный именно на поиск реальной дипломатической развязки украинского кризиса, выход на устранение первопричин конфликта и установление прочного мира, встретил понимание и поддержку от лидеров многих государств, в том числе наших партнеров по СНГ, БРИКС, а также из других стран", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что президент США Дональд Трамп также призвал украинскую сторону безотлагательно, без каких-либо условий, принять участие в предложенной встрече. "Во вчерашнем телефонном разговоре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность сделать все для организации переговоров", - добавил Песков.
https://ria.ru/20250512/peskov-2016503788.html
https://ria.ru/20250512/peskov-2016503476.html
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украина, россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, снг, брикс, в мире
Украина, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, СНГ, БРИКС, Специальная военная операция на Украине, В мире
Песков рассказал о реакции иностранных лидеров на позицию Путина по Украине

Песков: позиция Путина по Украине встретила понимание у иностранных лидеров

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Позиция президента России Владимира Путина по возобновлению переговоров по Украине встретила понимание и поддержку у лидеров многих государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Такой подход, нацеленный именно на поиск реальной дипломатической развязки украинского кризиса, выход на устранение первопричин конфликта и установление прочного мира, встретил понимание и поддержку от лидеров многих государств, в том числе наших партнеров по СНГ, БРИКС, а также из других стран", - сказал Песков журналистам.
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Он отметил, что президент США Дональд Трамп также призвал украинскую сторону безотлагательно, без каких-либо условий, принять участие в предложенной встрече.
"Во вчерашнем телефонном разговоре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность сделать все для организации переговоров", - добавил Песков.
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