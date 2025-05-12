https://ria.ru/20250512/peskov-2016504290.html

Песков рассказал о реакции иностранных лидеров на позицию Путина по Украине

Песков рассказал о реакции иностранных лидеров на позицию Путина по Украине - РИА Новости, 12.05.2025

Песков рассказал о реакции иностранных лидеров на позицию Путина по Украине

Позиция президента России Владимира Путина по возобновлению переговоров по Украине встретила понимание и поддержку у лидеров многих государств, заявил... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T15:30:00+03:00

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2025-05-12T15:31:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Позиция президента России Владимира Путина по возобновлению переговоров по Украине встретила понимание и поддержку у лидеров многих государств, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Такой подход, нацеленный именно на поиск реальной дипломатической развязки украинского кризиса, выход на устранение первопричин конфликта и установление прочного мира, встретил понимание и поддержку от лидеров многих государств, в том числе наших партнеров по СНГ, БРИКС, а также из других стран", - сказал Песков журналистам. Он отметил, что президент США Дональд Трамп также призвал украинскую сторону безотлагательно, без каких-либо условий, принять участие в предложенной встрече. "Во вчерашнем телефонном разговоре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил готовность сделать все для организации переговоров", - добавил Песков.

https://ria.ru/20250512/peskov-2016503788.html

https://ria.ru/20250512/peskov-2016503476.html

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