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В Кремле назвали язык ультиматумов неприемлемым для России - РИА Новости, 12.05.2025
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15:28 12.05.2025 (обновлено: 15:33 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/peskov-2016503476.html
В Кремле назвали язык ультиматумов неприемлемым для России
В Кремле назвали язык ультиматумов неприемлемым для России - РИА Новости, 12.05.2025
В Кремле назвали язык ультиматумов неприемлемым для России
Языком ультиматумов с Россией разговаривать нельзя, это неприемлемо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T15:28:00+03:00
2025-05-12T15:33:00+03:00
россия
в мире
украина
дмитрий песков
владимир зеленский
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
северный поток
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Языком ультиматумов с Россией разговаривать нельзя, это неприемлемо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждала с канцлером Германии Фридрихом Мерцем возможность блокировки газопровода "Северный поток-2" в качестве "меры" против России, если Москва не согласится на предложенное Западом 30-дневное прекращение огня на Украине."До этого предупреждения мы уже слышали предупреждение позавчера, если вы помните. Также они были озвучены в достаточно ультимативной форме. Но такой язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о реакции Кремля на то, что Европа может начать подготовку к дополнительным санкциям против РФ в случае непрекращения огня.Путин в ночь на 11 мая выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он потребовал, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры "как минимум определят, возможна ли сделка". Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250511/putin-2016297690.html
https://ria.ru/20250512/kallas-2016483567.html
https://ria.ru/20250512/peregovory-2016452662.html
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россия, в мире, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, северный поток, северный поток — 2, санкции, санкции в отношении россии
Россия, В мире, Украина, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Северный поток, Северный поток — 2, Санкции, Санкции в отношении России
В Кремле назвали язык ультиматумов неприемлемым для России

Песков заявил, что с Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов

© РИА Новости / Алексей МайшевВид на башни Московского Кремля
Вид на башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Вид на башни Московского Кремля. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Языком ультиматумов с Россией разговаривать нельзя, это неприемлемо, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсуждала с канцлером Германии Фридрихом Мерцем возможность блокировки газопровода "Северный поток-2" в качестве "меры" против России, если Москва не согласится на предложенное Западом 30-дневное прекращение огня на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Ход ферзем: Путин одной фразой разрушил ультиматум-ловушку Европы и Киева
11 мая, 08:00
"До этого предупреждения мы уже слышали предупреждение позавчера, если вы помните. Также они были озвучены в достаточно ультимативной форме. Но такой язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о реакции Кремля на то, что Европа может начать подготовку к дополнительным санкциям против РФ в случае непрекращения огня.
Путин в ночь на 11 мая выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Президент подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. В свою очередь, представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложение российского лидера серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цели переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
"Не может быть". Каллас высказалась о предложении Путина по Украине
Вчера, 14:08
Владимир Зеленский, тем не менее, ответил на мирную инициативу Путина ультиматумом: он потребовал, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры "как минимум определят, возможна ли сделка". Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Эксперт объяснил, почему Зеленский боится переговоров с Путиным
Вчера, 11:49
 
РоссияВ миреУкраинаДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияСеверный потокСеверный поток — 2СанкцииСанкции в отношении России
 
 
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