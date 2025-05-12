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Аналитик рассказал, почему Россия добивается прямых переговоров с Украиной - РИА Новости, 12.05.2025
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07:17 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/peregovory-2016415650.html
Аналитик рассказал, почему Россия добивается прямых переговоров с Украиной
Аналитик рассказал, почему Россия добивается прямых переговоров с Украиной - РИА Новости, 12.05.2025
Аналитик рассказал, почему Россия добивается прямых переговоров с Украиной
Россия добивается переговоров с Украиной без участия Запада, турецкая сторона сделает все возможное для реализации процесса, заявил РИА Новости турецкий... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T07:17:00+03:00
2025-05-12T07:17:00+03:00
в мире
россия
турция
украина
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
дмитрий песков
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АНКАРА, 12 мая – РИА Новости. Россия добивается переговоров с Украиной без участия Запада, турецкая сторона сделает все возможное для реализации процесса, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель. В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России. "Призыв президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров без предварительных условий вновь породил надежды на мир. Очевидно, что Путин и Россия, похоже, стремятся к заключению мирного соглашения о прекращении войны, а не к прекращению огня. Очень важно, что российская сторона хочет сделать это напрямую со своими украинскими коллегами, а не через западные страны", - заявил аналитик. По его словам, обращение российского лидера к Стамбулу вновь обратило взоры на Турцию. "Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал предложение Путина и заявил, что Турция готова принять мирные переговоры в Стамбуле. Таким образом, началась дипломатическая подготовка к окончанию войны. Турция была тем игроком, который ранее приложил больше всего усилий для создания этого "мирного стола", и именно она оказалась ближе всех к миру. У турецких руководителей есть опыт и полномочия, чтобы сделать это снова. В общем, президент Реджеп Тайип Эрдоган и Турция делают все возможное, чтобы не дать двум братским славянским народам убить друг друга", - подчеркнул эксперт. Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции. В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что ожидает будет ждать президента России Владимира Путина в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250511/rossija-2016287889.html
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в мире, россия, турция, украина, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков
В мире, Россия, Турция, Украина, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, Дмитрий Песков
Аналитик рассказал, почему Россия добивается прямых переговоров с Украиной

Политолог Юджель: Россия добивается переговоров с Украиной без участия Запада

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 12 мая – РИА Новости. Россия добивается переговоров с Украиной без участия Запада, турецкая сторона сделает все возможное для реализации процесса, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик, автор книги "Упадок американского могущества и восходящие силы" Умур Тугай Юджель.
В воскресенье президент России Владимир Путин выступил перед представителями российских и зарубежных СМИ и предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Российский лидер подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться киевским режимом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал предложение Путина серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам Пескова, цель переговоров с Украиной - устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
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"Призыв президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров без предварительных условий вновь породил надежды на мир. Очевидно, что Путин и Россия, похоже, стремятся к заключению мирного соглашения о прекращении войны, а не к прекращению огня. Очень важно, что российская сторона хочет сделать это напрямую со своими украинскими коллегами, а не через западные страны", - заявил аналитик.
По его словам, обращение российского лидера к Стамбулу вновь обратило взоры на Турцию.
"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал предложение Путина и заявил, что Турция готова принять мирные переговоры в Стамбуле. Таким образом, началась дипломатическая подготовка к окончанию войны. Турция была тем игроком, который ранее приложил больше всего усилий для создания этого "мирного стола", и именно она оказалась ближе всех к миру. У турецких руководителей есть опыт и полномочия, чтобы сделать это снова. В общем, президент Реджеп Тайип Эрдоган и Турция делают все возможное, чтобы не дать двум братским славянским народам убить друг друга", - подчеркнул эксперт.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье призвал власти в Киеве "немедленно" согласиться на предложение президента РФ Владимира Путина о переговорах в Турции. В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что ожидает будет ждать президента России Владимира Путина в Турции в четверг.
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