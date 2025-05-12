https://ria.ru/20250512/onischenko-2016407357.html

Онищенко назвал решение Трампа прекратить исследования вирусов неправильным

Онищенко назвал решение Трампа прекратить исследования вирусов неправильным - РИА Новости, 12.05.2025

Онищенко назвал решение Трампа прекратить исследования вирусов неправильным

Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в разговоре в РИА Новости назвал решение президента США Дональда Трампа... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T03:35:00+03:00

2025-05-12T03:35:00+03:00

2025-05-12T03:35:00+03:00

сша

геннадий онищенко

дональд трамп

российская академия наук

российская академия образования

в мире

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в разговоре в РИА Новости назвал решение президента США Дональда Трампа прекратить финансирование исследований вирусов наподобие COVID-19 неправильным и принятым не в интересах жителей страны. Ранее Трамп поручил прекратить финансирование за счет федерального бюджета исследований потенциально опасных вирусов с приобретенными мутациями, в том числе в других странах, подобных COVID-19. "Просто запретить научные исследования в этой области - это неправильно, не в интересах Соединенных Штатов. Появятся новые вирусы, а против них не будет ничего. Я имею в виду вакцин возможных, незнание свойств этих вирусов, следовательно, мероприятия не будут грамотно проводиться", - сказал Онищенко. Он добавил, что сейчас специалистам известно только примерно 5-7% всех вирусов, которые окружают людей на Земле. "Запретить заниматься наукой, изучением этих процессов - это, с одной стороны, неверно, потому что мы не будем даже знать, что нас ожидает. А с другой стороны, это невозможно. Потому что все равно наука будет двигаться вперед и так далее", - считает академик.

https://ria.ru/20250506/tramp-2015201354.html

https://ria.ru/20220915/issledovaniya-1816997553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, геннадий онищенко, дональд трамп, российская академия наук, российская академия образования, в мире