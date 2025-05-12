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Онищенко назвал решение Трампа прекратить исследования вирусов неправильным - РИА Новости, 12.05.2025
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03:35 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/onischenko-2016407357.html
Онищенко назвал решение Трампа прекратить исследования вирусов неправильным
Онищенко назвал решение Трампа прекратить исследования вирусов неправильным - РИА Новости, 12.05.2025
Онищенко назвал решение Трампа прекратить исследования вирусов неправильным
Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в разговоре в РИА Новости назвал решение президента США Дональда Трампа... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T03:35:00+03:00
2025-05-12T03:35:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в разговоре в РИА Новости назвал решение президента США Дональда Трампа прекратить финансирование исследований вирусов наподобие COVID-19 неправильным и принятым не в интересах жителей страны. Ранее Трамп поручил прекратить финансирование за счет федерального бюджета исследований потенциально опасных вирусов с приобретенными мутациями, в том числе в других странах, подобных COVID-19. "Просто запретить научные исследования в этой области - это неправильно, не в интересах Соединенных Штатов. Появятся новые вирусы, а против них не будет ничего. Я имею в виду вакцин возможных, незнание свойств этих вирусов, следовательно, мероприятия не будут грамотно проводиться", - сказал Онищенко. Он добавил, что сейчас специалистам известно только примерно 5-7% всех вирусов, которые окружают людей на Земле. "Запретить заниматься наукой, изучением этих процессов - это, с одной стороны, неверно, потому что мы не будем даже знать, что нас ожидает. А с другой стороны, это невозможно. Потому что все равно наука будет двигаться вперед и так далее", - считает академик.
https://ria.ru/20250506/tramp-2015201354.html
https://ria.ru/20220915/issledovaniya-1816997553.html
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сша, геннадий онищенко, дональд трамп, российская академия наук, российская академия образования, в мире
США, Геннадий Онищенко, Дональд Трамп, Российская академия наук, Российская академия образования, В мире
Онищенко назвал решение Трампа прекратить исследования вирусов неправильным

Онищенко: прекращение финансирования исследований вирусов не в интересах США

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Геннадий Онищенко. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в разговоре в РИА Новости назвал решение президента США Дональда Трампа прекратить финансирование исследований вирусов наподобие COVID-19 неправильным и принятым не в интересах жителей страны.
Ранее Трамп поручил прекратить финансирование за счет федерального бюджета исследований потенциально опасных вирусов с приобретенными мутациями, в том числе в других странах, подобных COVID-19.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
Трамп прекратил финансирование исследований потенциально опасных вирусов
6 мая, 08:37
"Просто запретить научные исследования в этой области - это неправильно, не в интересах Соединенных Штатов. Появятся новые вирусы, а против них не будет ничего. Я имею в виду вакцин возможных, незнание свойств этих вирусов, следовательно, мероприятия не будут грамотно проводиться", - сказал Онищенко.
Он добавил, что сейчас специалистам известно только примерно 5-7% всех вирусов, которые окружают людей на Земле.
"Запретить заниматься наукой, изучением этих процессов - это, с одной стороны, неверно, потому что мы не будем даже знать, что нас ожидает. А с другой стороны, это невозможно. Потому что все равно наука будет двигаться вперед и так далее", - считает академик.
Микробиолог из Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний армии США в костюме биологической защиты - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
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СШАГеннадий ОнищенкоДональд ТрампРоссийская академия наукРоссийская академия образованияВ мире
 
 
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