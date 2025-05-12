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Российские школьники выиграли золото на Менделеевской олимпиаде - РИА Новости, 12.05.2025
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19:16 12.05.2025 (обновлено: 22:15 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/olimpiada-2016566562.html
Российские школьники выиграли золото на Менделеевской олимпиаде
Российские школьники выиграли золото на Менделеевской олимпиаде - РИА Новости, 12.05.2025
Российские школьники выиграли золото на Менделеевской олимпиаде
Российские школьники впервые завоевали десять золотых медалей на Менделеевской олимпиаде по химии, которая прошла в Бразилии, сообщили в МГУ. РИА Новости, 12.05.2025
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бразилия
белу-оризонти
минас-жерайс
владимир путин
юнеско
образование
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские школьники впервые завоевали десять золотых медалей на Менделеевской олимпиаде по химии, которая прошла в Бразилии, сообщили в МГУ. "Всего на 59-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии было разыграно 19 золотых медалей, 38 серебряных и 58 бронзовых. Все десять участников российской сборной завоевали золотые медали", — говорится в заявлении. Менделеевская олимпиада считается одним из крупнейших состязаний по химии, по статусу она приравнена ЮНЕСКО к международной олимпиаде. В этом году она проходит с 6 по 13 мая на площадке Федерального университета Минас-Жерайс в городе Белу-Оризонти (Бразилия). Мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Победа в этом состязании гарантирует школьникам поступление без экзаменов в лучшие вузы. Кроме того, некоторых из них могут взять на работу в лаборатории с первого курса обучения. В олимпиаде участвуют школьники выпускных и предвыпускных классов из числа победителей национальных химических олимпиад со всего мира.
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бразилия, белу-оризонти, минас-жерайс, владимир путин, юнеско, образование
Бразилия, Белу-Оризонти, Минас-Жерайс, Владимир Путин, ЮНЕСКО, Образование
Российские школьники выиграли золото на Менделеевской олимпиаде

Российские школьники впервые выиграли 10 золотых медалей на олимпиаде по химии

© Фото : Международная Менделеевская олимпиада школьников по химииМедали для победителей Международной Менделеевской олимпиады по химии
Медали для победителей Международной Менделеевской олимпиады по химии - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии
Медали для победителей Международной Менделеевской олимпиады по химии
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские школьники впервые завоевали десять золотых медалей на Менделеевской олимпиаде по химии, которая прошла в Бразилии, сообщили в МГУ.
«
"Всего на 59-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии было разыграно 19 золотых медалей, 38 серебряных и 58 бронзовых. Все десять участников российской сборной завоевали золотые медали", — говорится в заявлении.
Менделеевская олимпиада считается одним из крупнейших состязаний по химии, по статусу она приравнена ЮНЕСКО к международной олимпиаде. В этом году она проходит с 6 по 13 мая на площадке Федерального университета Минас-Жерайс в городе Белу-Оризонти (Бразилия).
Мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным.
Победа в этом состязании гарантирует школьникам поступление без экзаменов в лучшие вузы. Кроме того, некоторых из них могут взять на работу в лаборатории с первого курса обучения. В олимпиаде участвуют школьники выпускных и предвыпускных классов из числа победителей национальных химических олимпиад со всего мира.
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