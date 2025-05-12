https://ria.ru/20250512/olimpiada-2016566562.html

Российские школьники выиграли золото на Менделеевской олимпиаде

Российские школьники выиграли золото на Менделеевской олимпиаде - РИА Новости, 12.05.2025

Российские школьники выиграли золото на Менделеевской олимпиаде

Российские школьники впервые завоевали десять золотых медалей на Менделеевской олимпиаде по химии, которая прошла в Бразилии, сообщили в МГУ. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T19:16:00+03:00

2025-05-12T19:16:00+03:00

2025-05-12T22:15:00+03:00

бразилия

белу-оризонти

минас-жерайс

владимир путин

юнеско

образование

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729959673_0:201:1921:1281_1920x0_80_0_0_a5058f0b9d8df9c60e348a3fbabf9785.jpg

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Российские школьники впервые завоевали десять золотых медалей на Менделеевской олимпиаде по химии, которая прошла в Бразилии, сообщили в МГУ. "Всего на 59-й Международной Менделеевской олимпиаде по химии было разыграно 19 золотых медалей, 38 серебряных и 58 бронзовых. Все десять участников российской сборной завоевали золотые медали", — говорится в заявлении. Менделеевская олимпиада считается одним из крупнейших состязаний по химии, по статусу она приравнена ЮНЕСКО к международной олимпиаде. В этом году она проходит с 6 по 13 мая на площадке Федерального университета Минас-Жерайс в городе Белу-Оризонти (Бразилия). Мероприятие проводится в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного Владимиром Путиным. Победа в этом состязании гарантирует школьникам поступление без экзаменов в лучшие вузы. Кроме того, некоторых из них могут взять на работу в лаборатории с первого курса обучения. В олимпиаде участвуют школьники выпускных и предвыпускных классов из числа победителей национальных химических олимпиад со всего мира.

https://ria.ru/20250415/sobyanin-2011303181.html

бразилия

белу-оризонти

минас-жерайс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

бразилия, белу-оризонти, минас-жерайс, владимир путин, юнеско, образование