https://ria.ru/20250512/nauka-2015486595.html

Ученые открыли новый способ борьбы с болезнью Альцгеймера

Ученые открыли новый способ борьбы с болезнью Альцгеймера - РИА Новости, 12.05.2025

Ученые открыли новый способ борьбы с болезнью Альцгеймера

Предотвратить образование бляшек в головном мозге, которые вызывают болезнь Альцгеймера, можно воздействием на белки — регуляторы воспалительных процессов,... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T07:00:00+03:00

2025-05-12T07:00:00+03:00

2025-05-12T11:25:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Предотвратить образование бляшек в головном мозге, которые вызывают болезнь Альцгеймера, можно воздействием на белки — регуляторы воспалительных процессов, считают специалисты Пущинского научного центра биологических исследований РАН с коллегами из США. Полученные данные помогут ученым разработать препараты, замедляющие развитие нейродегенеративных заболеваний, рассказали РИА Новости в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ).Из десяти миллионов новых случаев деменции, регистрируемых ежегодно во всем мире, не менее 60 процентов связаны с развитием болезни Альцгеймера. Одной из ее причин специалисты считают образование вокруг клеток головного мозга "слипшихся" молекул β–амилоидного пептида, так называемых амилоидных бляшек. Эти агрегаты вызывают гибель нейронов, вызывающей ухудшение памяти и угнетение когнитивных функций, сообщили в пресс-службе РНФ.Сообщающая об образовании таких бляшек "сигнальная система" в нервной системе человека — антиамилоидные антитела, которые "вызывают" молекулы, способные разбивать агрегаты белков. Однако этому сопутствует высвобождение противовоспалительных белков. Такая реакция организма приходит к постоянному нейровоспалению и может даже усугубить начинающуюся болезнь.Ученые Пущинского научного центра биологических исследований РАН и Университета Южной Флориды (США) установили, что белки S100, которые выделяются клетками макроглии (иммунной системы центральной нервной системы), могут подавлять образование агрегатов β–амилоидного пептида в головном мозге. С помощью компьютерного моделирования специалисты установили области взаимодействия белков S100А8 и S100А9 с "ядовитым" пептидом и в будущем надеются разработать препараты для лечения болезни Альцгеймера, говорится в сообщении РНФ."Мы впервые комплексно исследовали влияние белков S100A8 и S100A9 на функциональную активность β–амилоидных пептидов. Полученные результаты помогают лучше понять, как связано нейровоспаление с формированием амилоидных отложений в головном мозге, и потенциально позволят разработать новые подходы к терапии и профилактике болезни Альцгеймера. В дальнейшем мы продолжим исследовать новые взаимодействия β–амилоидных пептидов и их влияние на функциональные свойства этих молекул", — приводятся в сообщении фонда слова старшего научного сотрудника Института биологического приборостроения РАН Федерального исследовательского центра "Пущинский научный центр биологических исследований РАН" Екатерины Литус.Результаты работы, поддержанной грантом РНФ, представлены в Biomolecules.

https://ria.ru/20250310/nauka-2003688457.html

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наука, университетская наука, сша, российская академия наук, российский научный фонд, генетика, медицина, болезнь альцгеймера, деменция, нервная система