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Ученые открыли новый способ борьбы с болезнью Альцгеймера - РИА Новости, 12.05.2025
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Наука
 
07:00 12.05.2025 (обновлено: 11:25 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/nauka-2015486595.html
Ученые открыли новый способ борьбы с болезнью Альцгеймера
Ученые открыли новый способ борьбы с болезнью Альцгеймера - РИА Новости, 12.05.2025
Ученые открыли новый способ борьбы с болезнью Альцгеймера
Предотвратить образование бляшек в головном мозге, которые вызывают болезнь Альцгеймера, можно воздействием на белки — регуляторы воспалительных процессов,... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T07:00:00+03:00
2025-05-12T11:25:00+03:00
наука
наука
университетская наука
сша
российская академия наук
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генетика
медицина
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Предотвратить образование бляшек в головном мозге, которые вызывают болезнь Альцгеймера, можно воздействием на белки — регуляторы воспалительных процессов, считают специалисты Пущинского научного центра биологических исследований РАН с коллегами из США. Полученные данные помогут ученым разработать препараты, замедляющие развитие нейродегенеративных заболеваний, рассказали РИА Новости в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ).Из десяти миллионов новых случаев деменции, регистрируемых ежегодно во всем мире, не менее 60 процентов связаны с развитием болезни Альцгеймера. Одной из ее причин специалисты считают образование вокруг клеток головного мозга "слипшихся" молекул β–амилоидного пептида, так называемых амилоидных бляшек. Эти агрегаты вызывают гибель нейронов, вызывающей ухудшение памяти и угнетение когнитивных функций, сообщили в пресс-службе РНФ.Сообщающая об образовании таких бляшек "сигнальная система" в нервной системе человека — антиамилоидные антитела, которые "вызывают" молекулы, способные разбивать агрегаты белков. Однако этому сопутствует высвобождение противовоспалительных белков. Такая реакция организма приходит к постоянному нейровоспалению и может даже усугубить начинающуюся болезнь.Ученые Пущинского научного центра биологических исследований РАН и Университета Южной Флориды (США) установили, что белки S100, которые выделяются клетками макроглии (иммунной системы центральной нервной системы), могут подавлять образование агрегатов β–амилоидного пептида в головном мозге. С помощью компьютерного моделирования специалисты установили области взаимодействия белков S100А8 и S100А9 с "ядовитым" пептидом и в будущем надеются разработать препараты для лечения болезни Альцгеймера, говорится в сообщении РНФ."Мы впервые комплексно исследовали влияние белков S100A8 и S100A9 на функциональную активность β–амилоидных пептидов. Полученные результаты помогают лучше понять, как связано нейровоспаление с формированием амилоидных отложений в головном мозге, и потенциально позволят разработать новые подходы к терапии и профилактике болезни Альцгеймера. В дальнейшем мы продолжим исследовать новые взаимодействия β–амилоидных пептидов и их влияние на функциональные свойства этих молекул", — приводятся в сообщении фонда слова старшего научного сотрудника Института биологического приборостроения РАН Федерального исследовательского центра "Пущинский научный центр биологических исследований РАН" Екатерины Литус.Результаты работы, поддержанной грантом РНФ, представлены в Biomolecules.
https://ria.ru/20250310/nauka-2003688457.html
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наука, университетская наука, сша, российская академия наук, российский научный фонд, генетика, медицина, болезнь альцгеймера, деменция, нервная система
Наука, Наука, Университетская наука, США, Российская академия наук, Российский научный фонд, генетика, Медицина, болезнь Альцгеймера, Деменция, Нервная система

Ученые открыли новый способ борьбы с болезнью Альцгеймера

© Getty Images / gorodenkoffСнимки мозга
Снимки мозга - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Getty Images / gorodenkoff
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Предотвратить образование бляшек в головном мозге, которые вызывают болезнь Альцгеймера, можно воздействием на белки — регуляторы воспалительных процессов, считают специалисты Пущинского научного центра биологических исследований РАН с коллегами из США. Полученные данные помогут ученым разработать препараты, замедляющие развитие нейродегенеративных заболеваний, рассказали РИА Новости в пресс-службе Российского научного фонда (РНФ).
Из десяти миллионов новых случаев деменции, регистрируемых ежегодно во всем мире, не менее 60 процентов связаны с развитием болезни Альцгеймера. Одной из ее причин специалисты считают образование вокруг клеток головного мозга "слипшихся" молекул β–амилоидного пептида, так называемых амилоидных бляшек. Эти агрегаты вызывают гибель нейронов, вызывающей ухудшение памяти и угнетение когнитивных функций, сообщили в пресс-службе РНФ.
Исследовательская лаборатория кафедры биохимии, клеточной биологии и микробиологии Марийского государственного университета - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Ученые получили "замедлитель" болезней Паркинсона и Альцгеймера
10 марта, 08:01
Сообщающая об образовании таких бляшек "сигнальная система" в нервной системе человека — антиамилоидные антитела, которые "вызывают" молекулы, способные разбивать агрегаты белков. Однако этому сопутствует высвобождение противовоспалительных белков. Такая реакция организма приходит к постоянному нейровоспалению и может даже усугубить начинающуюся болезнь.
Ученые Пущинского научного центра биологических исследований РАН и Университета Южной Флориды (США) установили, что белки S100, которые выделяются клетками макроглии (иммунной системы центральной нервной системы), могут подавлять образование агрегатов β–амилоидного пептида в головном мозге. С помощью компьютерного моделирования специалисты установили области взаимодействия белков S100А8 и S100А9 с "ядовитым" пептидом и в будущем надеются разработать препараты для лечения болезни Альцгеймера, говорится в сообщении РНФ.
© Фото предоставлено Евгенией ДерюшевойМодели комплексов белков S100 c мономером Aβ40
Модели комплексов белков S100 c мономером Aβ40 - РИА Новости, 1920, 07.05.2025
© Фото предоставлено Евгенией Дерюшевой
Модели комплексов белков S100 c мономером Aβ40
"Мы впервые комплексно исследовали влияние белков S100A8 и S100A9 на функциональную активность β–амилоидных пептидов. Полученные результаты помогают лучше понять, как связано нейровоспаление с формированием амилоидных отложений в головном мозге, и потенциально позволят разработать новые подходы к терапии и профилактике болезни Альцгеймера. В дальнейшем мы продолжим исследовать новые взаимодействия β–амилоидных пептидов и их влияние на функциональные свойства этих молекул", — приводятся в сообщении фонда слова старшего научного сотрудника Института биологического приборостроения РАН Федерального исследовательского центра "Пущинский научный центр биологических исследований РАН" Екатерины Литус.
Универсальный наноразмерный электрохимический датчик - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Ученые разработали нанодатчик для диагностики рака и Альцгеймера
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Результаты работы, поддержанной грантом РНФ, представлены в Biomolecules.
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаСШАРоссийская академия наукРоссийский научный фондгенетикаМедицинаболезнь АльцгеймераДеменцияНервная система
 
 
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