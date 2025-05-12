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МИД: Запад добивается перемирия на 30 дней, чтобы дать Киеву передышку - РИА Новости, 12.05.2025
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21:43 12.05.2025 (обновлено: 21:44 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/mid-2016579885.html
МИД: Запад добивается перемирия на 30 дней, чтобы дать Киеву передышку
МИД: Запад добивается перемирия на 30 дней, чтобы дать Киеву передышку - РИА Новости, 12.05.2025
МИД: Запад добивается перемирия на 30 дней, чтобы дать Киеву передышку
Те же страны, ранее признавшиеся, что использовали минские договоренности для затягивания времени в пользу Киева, сегодня добиваются 30-дневного перемирия для... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T21:43:00+03:00
2025-05-12T21:44:00+03:00
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Те же страны, ранее признавшиеся, что использовали минские договоренности для затягивания времени в пользу Киева, сегодня добиваются 30-дневного перемирия для восстановления боеспособности киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "В подготовке к этой войне Киеву помогали Берлин и Париж. В 2022 году бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд заявили, что выполнять минские соглашения никто не планировал, а сами соглашения были нужны, чтобы выиграть время для подготовки Украины к решению "проблемы Донбасса" силовым путем. Сегодня те же страны добиваются 30-дневного перемирия, чтобы дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства. На фоне сообщений о готовности Владимира Зеленского приехать в Стамбул 15 мая на переговоры по урегулированию украинского кризиса Захарова отметила, что президент РФ Владимир Путин встречался с ним лишь единожды, на Парижском саммите в декабре 2019 года. В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ. Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения. После начала СВО бывший президент Украины Петр Порошенко, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Киеву время на наращивание сил и на подготовку к войне с Россией. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250512/rossiya-2016579502.html
https://ria.ru/20250512/germanija-2016574850.html
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в мире, россия, украина, мария захарова, владимир путин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, германия, франция
В мире, Россия, Украина, Мария Захарова, Владимир Путин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Евросоюз, Германия, Франция
МИД: Запад добивается перемирия на 30 дней, чтобы дать Киеву передышку

Захарова: перемирия на 30 дней добиваются отвергнувшие минские соглашения страны

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве
Здание министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Те же страны, ранее признавшиеся, что использовали минские договоренности для затягивания времени в пользу Киева, сегодня добиваются 30-дневного перемирия для восстановления боеспособности киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В подготовке к этой войне Киеву помогали Берлин и Париж. В 2022 году бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд заявили, что выполнять минские соглашения никто не планировал, а сами соглашения были нужны, чтобы выиграть время для подготовки Украины к решению "проблемы Донбасса" силовым путем. Сегодня те же страны добиваются 30-дневного перемирия, чтобы дать Киеву передышку для восстановления военного потенциала и продолжения противостояния с Россией", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
"Они не хотели": на Западе сделали неожиданное заявление о России
Вчера, 21:38
На фоне сообщений о готовности Владимира Зеленского приехать в Стамбул 15 мая на переговоры по урегулированию украинского кризиса Захарова отметила, что президент РФ Владимир Путин встречался с ним лишь единожды, на Парижском саммите в декабре 2019 года.
В субботу президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой "коалиции желающих". Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней, несмотря на то что киевский режим все перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с РФ.
Во время конфликта в Донбассе с 2014 по 2022 год Минск выступал площадкой для мирных переговоров по урегулированию. Первый протокол, призванный решить конфликт на юго-востоке Украины, был подписан в сентябре 2014 года в Минске. Комплекс мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") был подписан 12 февраля 2015 года. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривал, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также другие меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. Киев систематически нарушал минские соглашения. После начала СВО бывший президент Украины Петр Порошенко, бывший президент Франции Франсуа Олланд, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший британский премьер Борис Джонсон заявляли, что ни Франция, ни Германия, ни Великобритания никогда не воспринимали минские договоренности всерьез, не собирались требовать от украинских властей их выполнения и лишь использовали их для того, чтобы затянуть время и дать Киеву время на наращивание сил и на подготовку к войне с Россией.
Национальный флаг Германии - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
В Германии призвали Украину принять предложение России о переговорах
Вчера, 20:27
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Мирные инициативы по урегулированию украинского конфликта
24 марта, 00:31
 
В миреРоссияУкраинаМария ЗахароваВладимир ПутинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзГерманияФранция
 
 
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