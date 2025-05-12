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Матвиенко написала Бердымухамедову письмо о важности памяти о Победе в ВОВ - РИА Новости, 12.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
06:49 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/matvienko-2016414499.html
Матвиенко написала Бердымухамедову письмо о важности памяти о Победе в ВОВ
Матвиенко написала Бердымухамедову письмо о важности памяти о Победе в ВОВ - РИА Новости, 12.05.2025
Матвиенко написала Бердымухамедову письмо о важности памяти о Победе в ВОВ
Историческая память о Победе над фашизмом является важным фактором дружественных отношений России и Туркмении, заявила председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T06:49:00+03:00
2025-05-12T06:49:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
россия
туркмения
валентина матвиенко
сердар бердымухамедов
совет федерации рф
политика
80-летие победы в великой отечественной войне
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АШХАБАД, 12 мая – РИА Новости. Историческая память о Победе над фашизмом является важным фактором дружественных отношений России и Туркмении, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в письме президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову, которое цитирует газета "Нейтральный Туркменистан". "Благодарю вас за сердечные поздравления с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. С каждым годом события тех страшных лет все дальше уходят в прошлое, все меньше остается живых свидетелей великого подвига. Солидарна с вами в том, что историческая память о победе наших предков над фашизмом является одним из важных факторов дружественных отношений России и Туркменистана", – приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан" письмо Матвиенко, которое она написала президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову. Председатель Совфеда пожелала Бердымухамедову крепкого здоровья, благополучия и успехов на высшем государственном посту на благо туркменского народа. Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.
https://ria.ru/20250509/medvedev-2015897282.html
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россия, туркмения, валентина матвиенко, сердар бердымухамедов , совет федерации рф, политика, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Туркмения, Валентина Матвиенко, Сердар Бердымухамедов , Совет Федерации РФ, Политика, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Матвиенко написала Бердымухамедову письмо о важности памяти о Победе в ВОВ

Матвиенко назвала память о ВОВ важным фактором дружбы России и Туркмении

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Валентина Матвиенко. Архивное фото
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АШХАБАД, 12 мая – РИА Новости. Историческая память о Победе над фашизмом является важным фактором дружественных отношений России и Туркмении, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в письме президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову, которое цитирует газета "Нейтральный Туркменистан".
"Благодарю вас за сердечные поздравления с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. С каждым годом события тех страшных лет все дальше уходят в прошлое, все меньше остается живых свидетелей великого подвига. Солидарна с вами в том, что историческая память о победе наших предков над фашизмом является одним из важных факторов дружественных отношений России и Туркменистана", – приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан" письмо Матвиенко, которое она написала президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову.
Михаил Мишустин и Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Медведев и Мишустин поздравили президента Туркмении с 80-летием Победы
9 мая, 02:50
Председатель Совфеда пожелала Бердымухамедову крепкого здоровья, благополучия и успехов на высшем государственном посту на благо туркменского народа.
Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.
Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Путин поздравил главу Туркмении Бердымухамедова с Днем Победы
9 мая, 02:21
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеРоссияТуркменияВалентина МатвиенкоСердар БердымухамедовСовет Федерации РФПолитика80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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