https://ria.ru/20250512/matvienko-2016414499.html

Матвиенко написала Бердымухамедову письмо о важности памяти о Победе в ВОВ

Матвиенко написала Бердымухамедову письмо о важности памяти о Победе в ВОВ - РИА Новости, 12.05.2025

Матвиенко написала Бердымухамедову письмо о важности памяти о Победе в ВОВ

Историческая память о Победе над фашизмом является важным фактором дружественных отношений России и Туркмении, заявила председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T06:49:00+03:00

2025-05-12T06:49:00+03:00

2025-05-12T06:49:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

туркмения

валентина матвиенко

сердар бердымухамедов

совет федерации рф

политика

80-летие победы в великой отечественной войне

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АШХАБАД, 12 мая – РИА Новости. Историческая память о Победе над фашизмом является важным фактором дружественных отношений России и Туркмении, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в письме президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову, которое цитирует газета "Нейтральный Туркменистан". "Благодарю вас за сердечные поздравления с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. С каждым годом события тех страшных лет все дальше уходят в прошлое, все меньше остается живых свидетелей великого подвига. Солидарна с вами в том, что историческая память о победе наших предков над фашизмом является одним из важных факторов дружественных отношений России и Туркменистана", – приводит официальная газета "Нейтральный Туркменистан" письмо Матвиенко, которое она написала президенту Туркмении Сердару Бердымухамедову. Председатель Совфеда пожелала Бердымухамедову крепкого здоровья, благополучия и успехов на высшем государственном посту на благо туркменского народа. Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч туркменистанцев, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 из них были удостоены высокого звания Герой Советского Союза, а 15 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

https://ria.ru/20250509/medvedev-2015897282.html

https://ria.ru/20250509/putin-2015896963.html

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туркмения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, туркмения, валентина матвиенко, сердар бердымухамедов , совет федерации рф, политика, 80-летие победы в великой отечественной войне