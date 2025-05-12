https://ria.ru/20250512/malayziya-2016453292.html

Премьер Малайзии посетит Россию с официальным визитом

Премьер Малайзии посетит Россию с официальным визитом - РИА Новости, 12.05.2025

Премьер Малайзии посетит Россию с официальным визитом

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетит Россию с официальным визитом с 13 по 16 мая, примет участие в XVI Международном экономическом форуме "Россия –... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T11:52:00+03:00

2025-05-12T11:52:00+03:00

2025-05-12T11:52:00+03:00

международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"

малайзия

россия

москва

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

рустам минниханов

владимир путин

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/05/1970756990_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0423d6cd2676e53ad163b0f0cf2f2617.jpg

ДЖАКАРТА, 12 мая – РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетит Россию с официальным визитом с 13 по 16 мая, примет участие в XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum", сообщила пресс-служба политика. "Премьер-министр примет участие в 16-м Казанском международном экономическом форуме по приглашению Рустама Минниханова, главы Республики Татарстан. В Москве премьер-министр должен выступить с речью в престижном Московском государственном институте международных отношений, встретиться с российскими бизнес-лидерами и пообщаться с членами малазийской диаспоры", - заявил пресс-секретарь премьера Тунку Нашрул Абайда во время брифинга. Абайда добавил, что визит будет включать в себя мероприятия в Москве и Казани, направленные на укрепление двусторонних связей и изучение новых путей сотрудничества между Малайзией и Россией. Анвар Ибрагим также планирует провести встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Москве. "Они должны пересмотреть двусторонние отношения и укрепить сотрудничество в таких ключевых областях, как торговля и инвестиции, сельское хозяйство, образование, аэрокосмическая промышленность и энергетика… Как председатель АСЕАН на 2025 год Малайзия также будет изучать дальнейшее взаимодействие в рамках АСЕАН-Россия", - говорится в заявлении МИД Малайзии. В ведомстве добавили, что визит подчеркивает намерение Малайзии углубить экономические и стратегические связи с Россией и ее регионами, а также повысить свою роль в многосторонних платформах, таких как АСЕАН и БРИКС.

https://ria.ru/20250421/forum-2012485564.html

https://ria.ru/20240904/partner-1970612079.html

малайзия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

малайзия, россия, москва, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), рустам минниханов, владимир путин, брикс, в мире