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Премьер Малайзии посетит Россию с официальным визитом - РИА Новости, 12.05.2025
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Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum"
 
11:52 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/malayziya-2016453292.html
Премьер Малайзии посетит Россию с официальным визитом
Премьер Малайзии посетит Россию с официальным визитом - РИА Новости, 12.05.2025
Премьер Малайзии посетит Россию с официальным визитом
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетит Россию с официальным визитом с 13 по 16 мая, примет участие в XVI Международном экономическом форуме "Россия –... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T11:52:00+03:00
2025-05-12T11:52:00+03:00
международный экономический форум "россия — исламский мир: kazanforum"
малайзия
россия
москва
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
рустам минниханов
владимир путин
брикс
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ДЖАКАРТА, 12 мая – РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетит Россию с официальным визитом с 13 по 16 мая, примет участие в XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum", сообщила пресс-служба политика. "Премьер-министр примет участие в 16-м Казанском международном экономическом форуме по приглашению Рустама Минниханова, главы Республики Татарстан. В Москве премьер-министр должен выступить с речью в престижном Московском государственном институте международных отношений, встретиться с российскими бизнес-лидерами и пообщаться с членами малазийской диаспоры", - заявил пресс-секретарь премьера Тунку Нашрул Абайда во время брифинга. Абайда добавил, что визит будет включать в себя мероприятия в Москве и Казани, направленные на укрепление двусторонних связей и изучение новых путей сотрудничества между Малайзией и Россией. Анвар Ибрагим также планирует провести встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Москве. "Они должны пересмотреть двусторонние отношения и укрепить сотрудничество в таких ключевых областях, как торговля и инвестиции, сельское хозяйство, образование, аэрокосмическая промышленность и энергетика… Как председатель АСЕАН на 2025 год Малайзия также будет изучать дальнейшее взаимодействие в рамках АСЕАН-Россия", - говорится в заявлении МИД Малайзии. В ведомстве добавили, что визит подчеркивает намерение Малайзии углубить экономические и стратегические связи с Россией и ее регионами, а также повысить свою роль в многосторонних платформах, таких как АСЕАН и БРИКС.
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малайзия, россия, москва, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), рустам минниханов, владимир путин, брикс, в мире
Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum", Малайзия, Россия, Москва, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Рустам Минниханов, Владимир Путин, БРИКС, В мире
Премьер Малайзии посетит Россию с официальным визитом

Премьер-министр Малайзии Ибрагим посетит РФ с официальным визитом с 13 по 16 мая

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПремьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим. Архивное фото
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ДЖАКАРТА, 12 мая – РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим посетит Россию с официальным визитом с 13 по 16 мая, примет участие в XVI Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum", сообщила пресс-служба политика.
"Премьер-министр примет участие в 16-м Казанском международном экономическом форуме по приглашению Рустама Минниханова, главы Республики Татарстан. В Москве премьер-министр должен выступить с речью в престижном Московском государственном институте международных отношений, встретиться с российскими бизнес-лидерами и пообщаться с членами малазийской диаспоры", - заявил пресс-секретарь премьера Тунку Нашрул Абайда во время брифинга.
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Абайда добавил, что визит будет включать в себя мероприятия в Москве и Казани, направленные на укрепление двусторонних связей и изучение новых путей сотрудничества между Малайзией и Россией.
Анвар Ибрагим также планирует провести встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Москве.
"Они должны пересмотреть двусторонние отношения и укрепить сотрудничество в таких ключевых областях, как торговля и инвестиции, сельское хозяйство, образование, аэрокосмическая промышленность и энергетика… Как председатель АСЕАН на 2025 год Малайзия также будет изучать дальнейшее взаимодействие в рамках АСЕАН-Россия", - говорится в заявлении МИД Малайзии.
В ведомстве добавили, что визит подчеркивает намерение Малайзии углубить экономические и стратегические связи с Россией и ее регионами, а также повысить свою роль в многосторонних платформах, таких как АСЕАН и БРИКС.
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