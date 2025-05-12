https://ria.ru/20250512/lidergunba-2016418976.html

Гунба высказался об отношениях Абхазии и Грузии

Гунба высказался об отношениях Абхазии и Грузии - РИА Новости, 12.05.2025

Гунба высказался об отношениях Абхазии и Грузии

Диалог с Грузией возможен только при условии признания суверенитета Абхазии и подписания соглашения о неприменении силы, заявил в интервью РИА Новости президент РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T08:15:00+03:00

2025-05-12T08:15:00+03:00

2025-05-12T09:21:00+03:00

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абхазия

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бадра гунба

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Диалог с Грузией возможен только при условии признания суверенитета Абхазии и подписания соглашения о неприменении силы, заявил в интервью РИА Новости президент республики Бадра Гунба."Политическая элита Грузии не смирилась с реальностью. Абхазия — независимое государство", – сказал Гунба.Читайте полный текст интервью Бадры Гунбы >>

https://ria.ru/20250512/abkhaziya-2016416462.html

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грузия, абхазия, сухум, в мире, бадра гунба