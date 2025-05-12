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Бадра Гунба: атаки БПЛА на Москву перед 9 Мая — государственный терроризм - РИА Новости, 12.05.2025
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09:00 12.05.2025 (обновлено: 09:41 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/gunba-2016416955.html
Бадра Гунба: атаки БПЛА на Москву перед 9 Мая — государственный терроризм
Бадра Гунба: атаки БПЛА на Москву перед 9 Мая — государственный терроризм - РИА Новости, 12.05.2025
Бадра Гунба: атаки БПЛА на Москву перед 9 Мая — государственный терроризм
Президент Абхазии Бадра Гунба, с момента инаугурации которого прошло чуть больше месяца, приехал в Москву на празднование Дня Победы. В интервью РИА Новости он... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T09:00:00+03:00
2025-05-12T09:41:00+03:00
интервью
абхазия
бадра гунба
владислав ардзинба
грузия
москва
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Президент Абхазии Бадра Гунба, с момента инаугурации которого прошло чуть больше месяца, приехал в Москву на празднование Дня Победы. В интервью РИА Новости он рассказал, как воспринимает атаки Киева на Москву в преддверии праздника, от чего зависят отношения Сухума и Тбилиси и ждут ли российского президента Владимира Путина в Абхазии.— Вы прибыли в Москву накануне праздника Дня Победы. Расскажите, что для вас значит этот праздник и как его отмечают в Абхазии?— День Победы — один из величайших праздников. Это символ стойкости, мужества, упорства, характера, храбрости советских воинов, среди которых были представители многих национальностей, в том числе выходцы из Абхазии. Более 55 тысяч наших людей сражались на фронтах Великой Отечественной войны, из них более 17 тысяч не вернулись домой. Учитывая малочисленность нашего народа, эта война коснулась каждой семьи. Память об этих людях жива, и их героизм будет примером для будущих поколений. Девятое мая в Абхазии отмечается широко и массово — это возможность выразить благодарность жертвам и героям той войны.— На Москву в преддверии Дня Победы летели украинские БПЛА. Как вы оцениваете такие действия киевской власти?— Это государственный терроризм. Украинские власти выступают против самой памяти. Если бы не герои советского периода, возможно, не существовало бы и самой Украины в ее прежней форме. Мы видим проявления неофашизма, попытки стереть память и испортить праздник миллионам людей. Но эти попытки обречены на провал.— С момента вашей инаугурации прошел месяц. Сейчас обстановка в Абхазии стабилизировалась?— Да, обстановка стабилизировалась. В рамках предвыборной кампании и сегодня мы подчеркиваем важность сохранения мира и стабильности. Это залог развития экономики, социальной жизни, безопасности граждан. Мы ни разу не позволили себе дестабилизировать ситуацию ради политических целей. Я ощущал эту ответственность еще до избрания и намерен дальше стабилизировать страну с помощью квалифицированных и преданных делу специалистов.— Возможно ли появление новых витков напряженности в республике?— Если кто-то захочет дестабилизировать ситуацию — он может попытаться. Но я не вижу для этого почвы. Сейчас другие задачи, другие условия. Люди устали от политики и популизма. Нужно работать, созидать, улучшать жизнь граждан.— У власти Абхазии есть ответ для тех, кто попытается создать напряженность?— Как и у любого государства, у Абхазии есть инструменты для обеспечения законности. Власть чувствует ответственность перед гражданами и готова отстаивать их право на спокойное развитие.— После вашей инаугурации спикер парламента Грузии назвал Абхазию якобы оккупированной. Видите ли вы возможность диалога с Тбилиси?— Политическая элита Грузии не смирилась с реальностью. Абхазия — независимое государство. Нужно спросить у наших граждан, оккупированы ли они. Мы свободны, развиваем свою культуру, традиции. Это и есть независимость. Заявления Грузии — политические. Диалог с Тбилиси возможен после признания реальности и подписания соглашения о неприменении силы.— Подписание соглашения о неприменении силы — один из ваших приоритетов во внешней политике?— Да. Наш приоритет — жить в мире со всеми соседями. Мы хотим добрососедских отношений с Грузией, чтобы ее руководство осознало: перед ними — независимое государство, не желающее ни войны, ни конфликта. Этот приоритет был задан еще в рамках национально-освободительного движения Владиславом Ардзинбой, и он не изменится.
https://ria.ru/20250511/peskov-2016329168.html
https://ria.ru/20250510/zelenskiy-2016192996.html
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интервью, абхазия, бадра гунба, владислав ардзинба, грузия, москва
Интервью, Абхазия, Бадра Гунба, Владислав Ардзинба, Грузия, Москва

Бадра Гунба: атаки БПЛА на Москву перед 9 Мая — государственный терроризм

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк Бадра Гунба
 Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бадра Гунба. Архивное фото
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Президент Абхазии Бадра Гунба, с момента инаугурации которого прошло чуть больше месяца, приехал в Москву на празднование Дня Победы. В интервью РИА Новости он рассказал, как воспринимает атаки Киева на Москву в преддверии праздника, от чего зависят отношения Сухума и Тбилиси и ждут ли российского президента Владимира Путина в Абхазии.
— Вы прибыли в Москву накануне праздника Дня Победы. Расскажите, что для вас значит этот праздник и как его отмечают в Абхазии?
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Песков рассказал о работе ПВО в дни Победы
Вчера, 12:39
— День Победы — один из величайших праздников. Это символ стойкости, мужества, упорства, характера, храбрости советских воинов, среди которых были представители многих национальностей, в том числе выходцы из Абхазии. Более 55 тысяч наших людей сражались на фронтах Великой Отечественной войны, из них более 17 тысяч не вернулись домой. Учитывая малочисленность нашего народа, эта война коснулась каждой семьи. Память об этих людях жива, и их героизм будет примером для будущих поколений. Девятое мая в Абхазии отмечается широко и массово — это возможность выразить благодарность жертвам и героям той войны.
— На Москву в преддверии Дня Победы летели украинские БПЛА. Как вы оцениваете такие действия киевской власти?
— Это государственный терроризм. Украинские власти выступают против самой памяти. Если бы не герои советского периода, возможно, не существовало бы и самой Украины в ее прежней форме. Мы видим проявления неофашизма, попытки стереть память и испортить праздник миллионам людей. Но эти попытки обречены на провал.
— С момента вашей инаугурации прошел месяц. Сейчас обстановка в Абхазии стабилизировалась?
— Да, обстановка стабилизировалась. В рамках предвыборной кампании и сегодня мы подчеркиваем важность сохранения мира и стабильности. Это залог развития экономики, социальной жизни, безопасности граждан. Мы ни разу не позволили себе дестабилизировать ситуацию ради политических целей. Я ощущал эту ответственность еще до избрания и намерен дальше стабилизировать страну с помощью квалифицированных и преданных делу специалистов.
Премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 10.05.2025
Медведев напомнил Зеленскому о его угрозах насчет парада Победы в Москве
10 мая, 12:32
Возможно ли появление новых витков напряженности в республике?
— Если кто-то захочет дестабилизировать ситуацию — он может попытаться. Но я не вижу для этого почвы. Сейчас другие задачи, другие условия. Люди устали от политики и популизма. Нужно работать, созидать, улучшать жизнь граждан.
— У власти Абхазии есть ответ для тех, кто попытается создать напряженность?
— Как и у любого государства, у Абхазии есть инструменты для обеспечения законности. Власть чувствует ответственность перед гражданами и готова отстаивать их право на спокойное развитие.
— После вашей инаугурации спикер парламента Грузии назвал Абхазию якобы оккупированной. Видите ли вы возможность диалога с Тбилиси?
— Политическая элита Грузии не смирилась с реальностью. Абхазия — независимое государство. Нужно спросить у наших граждан, оккупированы ли они. Мы свободны, развиваем свою культуру, традиции. Это и есть независимость. Заявления Грузии — политические. Диалог с Тбилиси возможен после признания реальности и подписания соглашения о неприменении силы.
— Подписание соглашения о неприменении силы — один из ваших приоритетов во внешней политике?
— Да. Наш приоритет — жить в мире со всеми соседями. Мы хотим добрососедских отношений с Грузией, чтобы ее руководство осознало: перед ними — независимое государство, не желающее ни войны, ни конфликта. Этот приоритет был задан еще в рамках национально-освободительного движения Владиславом Ардзинбой, и он не изменится.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Атака украинских дронов в канун Дня Победы дала ошеломляющий результат
9 мая, 08:00
 
ИнтервьюАбхазияБадра ГунбаВладислав АрдзинбаГрузияМосква
 
 
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