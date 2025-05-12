Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге возбудили дело против Егора Крида из-за клипа - РИА Новости, 12.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:48 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/krid-2016492206.html
В Петербурге возбудили дело против Егора Крида из-за клипа
В Петербурге возбудили дело против Егора Крида из-за клипа - РИА Новости, 12.05.2025
В Петербурге возбудили дело против Егора Крида из-за клипа
Санкт-петербургское УФАС возбудило дело в отношении исполнителей Егора Крида и Андрея Смелянского (Toxis) из-за рекламы алкоголя в клипе в соцсети "ВКонтакте",... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:48:00+03:00
2025-05-12T14:48:00+03:00
шоубиз
санкт-петербург
егор крид
уфас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910434991_0:99:3072:1827_1920x0_80_0_0_afafb359c9edf90dfe2ea96d14dc2185.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Санкт-петербургское УФАС возбудило дело в отношении исполнителей Егора Крида и Андрея Смелянского (Toxis) из-за рекламы алкоголя в клипе в соцсети "ВКонтакте", сообщает пресс-служба ведомства. "В управление обратился гражданин с жалобой на клип Егора Крида и Toxis. Причина – реклама алкоголя", - говорится в сообщении пресс-службы УФАС по Петербургу. Специалисты УФАС ознакомились с клипом и установили, что в клипе присутствует демонстрация виски, а пометка о рекламе отсутствует, как и предупреждение о вреде ее чрезмерного потребления алкогольной продукции. Кроме того, ролик, размещенный в социальной сети "ВКонтакте", содержит бранные слова. В УФАС указали на нарушения Закона о рекламе: реклама алкогольной продукции не должна использовать образы людей; размещение рекламы в интернете должно сопровождаться пометкой "реклама"; реклама алкогольной продукции в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о вреде ее чрезмерного потребления. Кроме того, в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений. Управление возбудило дело по соответствующим статьям. "Сотрудники проверят все обстоятельства. Если вина будет доказана – нарушителям грозит штраф", - добавили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20240910/krid-1971949480.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/13/1910434991_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_83dfca3fff171488485dc495d5f283dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, егор крид, уфас
Шоубиз, Санкт-Петербург, Егор Крид, УФАС
В Петербурге возбудили дело против Егора Крида из-за клипа

УФАС возбудило дело против Егора Крида из-за рекламы алкоголя в клипе

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПевец Егор Крид
Певец Егор Крид - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Певец Егор Крид. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Санкт-петербургское УФАС возбудило дело в отношении исполнителей Егора Крида и Андрея Смелянского (Toxis) из-за рекламы алкоголя в клипе в соцсети "ВКонтакте", сообщает пресс-служба ведомства.
"В управление обратился гражданин с жалобой на клип Егора Крида и Toxis. Причина – реклама алкоголя", - говорится в сообщении пресс-службы УФАС по Петербургу.
Специалисты УФАС ознакомились с клипом и установили, что в клипе присутствует демонстрация виски, а пометка о рекламе отсутствует, как и предупреждение о вреде ее чрезмерного потребления алкогольной продукции. Кроме того, ролик, размещенный в социальной сети "ВКонтакте", содержит бранные слова.
В УФАС указали на нарушения Закона о рекламе: реклама алкогольной продукции не должна использовать образы людей; размещение рекламы в интернете должно сопровождаться пометкой "реклама"; реклама алкогольной продукции в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о вреде ее чрезмерного потребления. Кроме того, в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений. Управление возбудило дело по соответствующим статьям.
"Сотрудники проверят все обстоятельства. Если вина будет доказана – нарушителям грозит штраф", - добавили в пресс-службе ведомства.
Певец Егор Крид во время выступления - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Егор Крид объяснил кадры с "избиением" в Telegram
10 сентября 2024, 22:45
 
ШоубизСанкт-ПетербургЕгор КридУФАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала