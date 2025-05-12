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В Петербурге возбудили дело против Егора Крида из-за клипа
В Петербурге возбудили дело против Егора Крида из-за клипа - РИА Новости, 12.05.2025
В Петербурге возбудили дело против Егора Крида из-за клипа
Санкт-петербургское УФАС возбудило дело в отношении исполнителей Егора Крида и Андрея Смелянского (Toxis) из-за рекламы алкоголя в клипе в соцсети "ВКонтакте",... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T14:48:00+03:00
2025-05-12T14:48:00+03:00
2025-05-12T14:48:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Санкт-петербургское УФАС возбудило дело в отношении исполнителей Егора Крида и Андрея Смелянского (Toxis) из-за рекламы алкоголя в клипе в соцсети "ВКонтакте", сообщает пресс-служба ведомства. "В управление обратился гражданин с жалобой на клип Егора Крида и Toxis. Причина – реклама алкоголя", - говорится в сообщении пресс-службы УФАС по Петербургу. Специалисты УФАС ознакомились с клипом и установили, что в клипе присутствует демонстрация виски, а пометка о рекламе отсутствует, как и предупреждение о вреде ее чрезмерного потребления алкогольной продукции. Кроме того, ролик, размещенный в социальной сети "ВКонтакте", содержит бранные слова. В УФАС указали на нарушения Закона о рекламе: реклама алкогольной продукции не должна использовать образы людей; размещение рекламы в интернете должно сопровождаться пометкой "реклама"; реклама алкогольной продукции в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о вреде ее чрезмерного потребления. Кроме того, в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений. Управление возбудило дело по соответствующим статьям. "Сотрудники проверят все обстоятельства. Если вина будет доказана – нарушителям грозит штраф", - добавили в пресс-службе ведомства.
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санкт-петербург, егор крид, уфас
Шоубиз, Санкт-Петербург, Егор Крид, УФАС
В Петербурге возбудили дело против Егора Крида из-за клипа
УФАС возбудило дело против Егора Крида из-за рекламы алкоголя в клипе
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая - РИА Новости. Санкт-петербургское УФАС возбудило дело в отношении исполнителей Егора Крида и Андрея Смелянского (Toxis) из-за рекламы алкоголя в клипе в соцсети "ВКонтакте", сообщает пресс-служба ведомства.
"В управление обратился гражданин с жалобой на клип Егора Крида
и Toxis. Причина – реклама алкоголя", - говорится в сообщении пресс-службы УФАС
по Петербургу
.
Специалисты УФАС ознакомились с клипом и установили, что в клипе присутствует демонстрация виски, а пометка о рекламе отсутствует, как и предупреждение о вреде ее чрезмерного потребления алкогольной продукции. Кроме того, ролик, размещенный в социальной сети "ВКонтакте", содержит бранные слова.
В УФАС указали на нарушения Закона о рекламе: реклама алкогольной продукции не должна использовать образы людей; размещение рекламы в интернете должно сопровождаться пометкой "реклама"; реклама алкогольной продукции в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о вреде ее чрезмерного потребления. Кроме того, в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений. Управление возбудило дело по соответствующим статьям.
"Сотрудники проверят все обстоятельства. Если вина будет доказана – нарушителям грозит штраф", - добавили в пресс-службе ведомства.