Косачев оценил перспективы участия США в урегулировании по Украине
Косачев: США может переложить бремя по урегулированию конфликта на Украине на ЕС
Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. США стремятся выполнить предвыборные обещания американского президента Дональда Трампа по урегулированию на Украине, но в дальнейшем Вашингтон может переложить бремя по разрешению конфликта на европейских союзников, не исключил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Был бы рад ошибиться, но пока я роль и позицию США оцениваю весьма скептически. Да, молодцы американцы, что с первых дней президентства Трампа активно попытались включиться в украинскую ситуацию. Но, с другой стороны, по прошествии, вот уже более чем 100 дней мы видим в этой позиции неоднократные риски разворота и, с моей точки зрения, общее непонимание того, что хотели бы в этой ситуации получить американцы, кроме немедленного выполнения предвыборных обещаний Трампа о немедленном прекращении конфликта как такового", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24".
По его мнению, у США не все получается, "и поэтому, с моей точки зрения, американцы сейчас все более непредсказуемы, потому что они могут поддержать и ту, и другую сторону, лишь бы из этой ситуации побыстрее выскочить самим, заняться чем-то более для них важным, скинув бремя урегулирования украинского кризиса уже на своих европейских союзников".
Поэтому заявления Трампа звучат, в России их слышат, но какими в конечном итоге будут подходы, добавил политик. "Были обнадёживающие заявления о том, что у этого кризиса есть первопричины, и нужно ими заниматься. Об этом говорил и Трамп, и его советники. Но в последнее время об этих первопричинах говорится значительно меньше, значительно больше говорится о необходимости перемирия или прекращения огня", - сказал Косачев.
При этом парламентарий отметил, что перемирие ради перемирия – это не решение украинского кризиса. "И я надеюсь, что в Соединенных Штатах Америки все-таки серьёзные политики это понимают так же внятно, как это понимаем мы у себя в России", - сказал сенатор.