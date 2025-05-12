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Косачев оценил перспективы участия США в урегулировании по Украине - РИА Новости, 12.05.2025
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12:51 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/kosachev-2016462873.html
Косачев оценил перспективы участия США в урегулировании по Украине
Косачев оценил перспективы участия США в урегулировании по Украине - РИА Новости, 12.05.2025
Косачев оценил перспективы участия США в урегулировании по Украине
США стремятся выполнить предвыборные обещания американского президента Дональда Трампа по урегулированию на Украине, но в дальнейшем Вашингтон может переложить... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T12:51:00+03:00
2025-05-12T12:51:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. США стремятся выполнить предвыборные обещания американского президента Дональда Трампа по урегулированию на Украине, но в дальнейшем Вашингтон может переложить бремя по разрешению конфликта на европейских союзников, не исключил вице-спикер Совфеда Константин Косачев. "Был бы рад ошибиться, но пока я роль и позицию США оцениваю весьма скептически. Да, молодцы американцы, что с первых дней президентства Трампа активно попытались включиться в украинскую ситуацию. Но, с другой стороны, по прошествии, вот уже более чем 100 дней мы видим в этой позиции неоднократные риски разворота и, с моей точки зрения, общее непонимание того, что хотели бы в этой ситуации получить американцы, кроме немедленного выполнения предвыборных обещаний Трампа о немедленном прекращении конфликта как такового", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24". По его мнению, у США не все получается, "и поэтому, с моей точки зрения, американцы сейчас все более непредсказуемы, потому что они могут поддержать и ту, и другую сторону, лишь бы из этой ситуации побыстрее выскочить самим, заняться чем-то более для них важным, скинув бремя урегулирования украинского кризиса уже на своих европейских союзников". Поэтому заявления Трампа звучат, в России их слышат, но какими в конечном итоге будут подходы, добавил политик. "Были обнадёживающие заявления о том, что у этого кризиса есть первопричины, и нужно ими заниматься. Об этом говорил и Трамп, и его советники. Но в последнее время об этих первопричинах говорится значительно меньше, значительно больше говорится о необходимости перемирия или прекращения огня", - сказал Косачев. При этом парламентарий отметил, что перемирие ради перемирия – это не решение украинского кризиса. "И я надеюсь, что в Соединенных Штатах Америки все-таки серьёзные политики это понимают так же внятно, как это понимаем мы у себя в России", - сказал сенатор.
https://ria.ru/20250510/makron-2016216283.html
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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), дональд трамп, константин косачев, совет федерации рф
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Константин Косачев, Совет Федерации РФ
Косачев оценил перспективы участия США в урегулировании по Украине

Косачев: США может переложить бремя по урегулированию конфликта на Украине на ЕС

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. США стремятся выполнить предвыборные обещания американского президента Дональда Трампа по урегулированию на Украине, но в дальнейшем Вашингтон может переложить бремя по разрешению конфликта на европейских союзников, не исключил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Был бы рад ошибиться, но пока я роль и позицию США оцениваю весьма скептически. Да, молодцы американцы, что с первых дней президентства Трампа активно попытались включиться в украинскую ситуацию. Но, с другой стороны, по прошествии, вот уже более чем 100 дней мы видим в этой позиции неоднократные риски разворота и, с моей точки зрения, общее непонимание того, что хотели бы в этой ситуации получить американцы, кроме немедленного выполнения предвыборных обещаний Трампа о немедленном прекращении конфликта как такового", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24".
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По его мнению, у США не все получается, "и поэтому, с моей точки зрения, американцы сейчас все более непредсказуемы, потому что они могут поддержать и ту, и другую сторону, лишь бы из этой ситуации побыстрее выскочить самим, заняться чем-то более для них важным, скинув бремя урегулирования украинского кризиса уже на своих европейских союзников".
Поэтому заявления Трампа звучат, в России их слышат, но какими в конечном итоге будут подходы, добавил политик. "Были обнадёживающие заявления о том, что у этого кризиса есть первопричины, и нужно ими заниматься. Об этом говорил и Трамп, и его советники. Но в последнее время об этих первопричинах говорится значительно меньше, значительно больше говорится о необходимости перемирия или прекращения огня", - сказал Косачев.
При этом парламентарий отметил, что перемирие ради перемирия – это не решение украинского кризиса. "И я надеюсь, что в Соединенных Штатах Америки все-таки серьёзные политики это понимают так же внятно, как это понимаем мы у себя в России", - сказал сенатор.
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