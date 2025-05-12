В Госдуме прокомментировали закрытие российского генконсульства в Кракове
Депутат Занко: Польша демонстрирует неблагодарность, закрывая генконсульство РФ
Здание Генерального консульства РФ в Кракове. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Польша демонстрирует вопиющую неблагодарность, закрывая генконсульство России в Кракове, считает депутат Госдумы Ольга Занко ("Единая Россия").
"Польша демонстрирует вопиющую неблагодарность, закрывая генконсульство России в Кракове - городе, который был спасён от нацизма советскими воинами", - написала она в своем Telegram-канале.
Депутат напомнила, что в январе 1945 года именно солдаты Красной армии предотвратили взрыв немцами Рожновской плотины на реке Дунаец, что могло привести к затоплению всего города.
"Вместо благодарности за освобождение от нацизма и спасение тысяч жизней, польские власти выбирают политику конфронтации. Если они не помнят - мы напомним", - заключила парламентарий.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
В конце прошлого года Польша потребовала закрыть генконсульство РФ в Познани и освободить помещения. Это решение было связано с задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого Варшава не привела. Российское консульство официально прекратило свою работу 28 ноября. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге.
После решения закрыть генконсульство в Кракове в Польше останется только одно генконсульство в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве. В России работают польские консульства в Иркутске, Калининграде и Москве.