https://ria.ru/20250512/konsulstvo-2016480088.html

В Госдуме прокомментировали закрытие российского генконсульства в Кракове

В Госдуме прокомментировали закрытие российского генконсульства в Кракове - РИА Новости, 12.05.2025

В Госдуме прокомментировали закрытие российского генконсульства в Кракове

Польша демонстрирует вопиющую неблагодарность, закрывая генконсульство России в Кракове, считает депутат Госдумы Ольга Занко ("Единая Россия"). РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T13:50:00+03:00

2025-05-12T13:50:00+03:00

2025-05-12T13:51:00+03:00

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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Польша демонстрирует вопиющую неблагодарность, закрывая генконсульство России в Кракове, считает депутат Госдумы Ольга Занко ("Единая Россия"). Ранее Польша приняла решение закрыть генеральное консульство России в Кракове, сообщил глава польского МИД. "Польша демонстрирует вопиющую неблагодарность, закрывая генконсульство России в Кракове - городе, который был спасён от нацизма советскими воинами", - написала она в своем Telegram-канале. Депутат напомнила, что в январе 1945 года именно солдаты Красной армии предотвратили взрыв немцами Рожновской плотины на реке Дунаец, что могло привести к затоплению всего города. "Вместо благодарности за освобождение от нацизма и спасение тысяч жизней, польские власти выбирают политику конфронтации. Если они не помнят - мы напомним", - заключила парламентарий. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским. В конце прошлого года Польша потребовала закрыть генконсульство РФ в Познани и освободить помещения. Это решение было связано с задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого Варшава не привела. Российское консульство официально прекратило свою работу 28 ноября. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге. После решения закрыть генконсульство в Кракове в Польше останется только одно генконсульство в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве. В России работают польские консульства в Иркутске, Калининграде и Москве.

https://ria.ru/20250512/zakharova-2016463951.html

https://ria.ru/20250512/polsha-2016448826.html

https://ria.ru/20250512/polsha-2016460535.html

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