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В Госдуме прокомментировали закрытие российского генконсульства в Кракове - РИА Новости, 12.05.2025
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13:50 12.05.2025 (обновлено: 13:51 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/konsulstvo-2016480088.html
В Госдуме прокомментировали закрытие российского генконсульства в Кракове
В Госдуме прокомментировали закрытие российского генконсульства в Кракове - РИА Новости, 12.05.2025
В Госдуме прокомментировали закрытие российского генконсульства в Кракове
Польша демонстрирует вопиющую неблагодарность, закрывая генконсульство России в Кракове, считает депутат Госдумы Ольга Занко ("Единая Россия"). РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T13:50:00+03:00
2025-05-12T13:51:00+03:00
в мире
польша
россия
варшава
ольга занко
госдума рф
единая россия
краков
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Польша демонстрирует вопиющую неблагодарность, закрывая генконсульство России в Кракове, считает депутат Госдумы Ольга Занко ("Единая Россия"). Ранее Польша приняла решение закрыть генеральное консульство России в Кракове, сообщил глава польского МИД. "Польша демонстрирует вопиющую неблагодарность, закрывая генконсульство России в Кракове - городе, который был спасён от нацизма советскими воинами", - написала она в своем Telegram-канале. Депутат напомнила, что в январе 1945 года именно солдаты Красной армии предотвратили взрыв немцами Рожновской плотины на реке Дунаец, что могло привести к затоплению всего города. "Вместо благодарности за освобождение от нацизма и спасение тысяч жизней, польские власти выбирают политику конфронтации. Если они не помнят - мы напомним", - заключила парламентарий. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским. В конце прошлого года Польша потребовала закрыть генконсульство РФ в Познани и освободить помещения. Это решение было связано с задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого Варшава не привела. Российское консульство официально прекратило свою работу 28 ноября. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге. После решения закрыть генконсульство в Кракове в Польше останется только одно генконсульство в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве. В России работают польские консульства в Иркутске, Калининграде и Москве.
https://ria.ru/20250512/zakharova-2016463951.html
https://ria.ru/20250512/polsha-2016448826.html
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в мире, польша, россия, варшава, ольга занко, госдума рф, единая россия, краков
В мире, Польша, Россия, Варшава, Ольга Занко, Госдума РФ, Единая Россия, Краков
В Госдуме прокомментировали закрытие российского генконсульства в Кракове

Депутат Занко: Польша демонстрирует неблагодарность, закрывая генконсульство РФ

© Фото : Генеральное консульство России в КраковеЗдание Генерального консульства РФ в Кракове
Здание Генерального консульства РФ в Кракове - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© Фото : Генеральное консульство России в Кракове
Здание Генерального консульства РФ в Кракове. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Польша демонстрирует вопиющую неблагодарность, закрывая генконсульство России в Кракове, считает депутат Госдумы Ольга Занко ("Единая Россия").
Ранее Польша приняла решение закрыть генеральное консульство России в Кракове, сообщил глава польского МИД.
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Вчера, 12:56
"Польша демонстрирует вопиющую неблагодарность, закрывая генконсульство России в Кракове - городе, который был спасён от нацизма советскими воинами", - написала она в своем Telegram-канале.
Депутат напомнила, что в январе 1945 года именно солдаты Красной армии предотвратили взрыв немцами Рожновской плотины на реке Дунаец, что могло привести к затоплению всего города.
"Вместо благодарности за освобождение от нацизма и спасение тысяч жизней, польские власти выбирают политику конфронтации. Если они не помнят - мы напомним", - заключила парламентарий.
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
Генеральное консульство России в Кракове - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
МИД Польши предположил ответ России на закрытие генконсульства в Кракове
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В конце прошлого года Польша потребовала закрыть генконсульство РФ в Познани и освободить помещения. Это решение было связано с задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве якобы по заданию российских спецслужб. Никаких доказательств этого Варшава не привела. Российское консульство официально прекратило свою работу 28 ноября. В ответ на этот шаг МИД России принял решение об отзыве с 10 января 2025 года согласия на функционирование генерального консульства Польши в Санкт-Петербурге.
После решения закрыть генконсульство в Кракове в Польше останется только одно генконсульство в Гданьске и консульский отдел посольства в Варшаве. В России работают польские консульства в Иркутске, Калининграде и Москве.
Полицейские у здания Генерального консульства России в Кракове - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
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