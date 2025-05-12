https://ria.ru/20250512/gunba-2016420110.html

Гунба рассказал об обстановке в Абхазии после избирательной кампании

Гунба рассказал об обстановке в Абхазии после избирательной кампании - РИА Новости, 12.05.2025

Гунба рассказал об обстановке в Абхазии после избирательной кампании

Ситуация в Абхазии стабилизировалась после избирательной кампании, и власти продолжат работу по обеспечению мира и устойчивости, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T08:33:00+03:00

2025-05-12T08:33:00+03:00

2025-05-12T09:21:00+03:00

абхазия

в мире

бадра гунба

аслан бжания

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Ситуация в Абхазии стабилизировалась после избирательной кампании, и власти продолжат работу по обеспечению мира и устойчивости, заявил в интервью РИА Новости президент Абхазии Бадра Гунба."Да, обстановка стабилизировалась", – сказал Гунба.Он отметил, что сохранение стабильности — это основа развития, экономики, социальной жизни и безопасности граждан. Гунба добавил, что никогда не стремился дестабилизировать страну ради политических целей и ощущал ответственность за происходящее еще до избрания.Выборы президента Абхазии прошли 1 марта 2025 года. Бадра Гунба, ранее исполнявший обязанности президента после отставки Аслана Бжании, одержал победу и официально вступил в должность. Одной из ключевых тем кампании стала необходимость внутренней консолидации и экономического роста.Читайте полный текст интервью Бадры Гунбы >>

https://ria.ru/20250512/lidergunba-2016418976.html

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абхазия, в мире, бадра гунба, аслан бжания