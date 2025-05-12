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Гунба рассказал об обстановке в Абхазии после избирательной кампании - РИА Новости, 12.05.2025
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08:33 12.05.2025 (обновлено: 09:21 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/gunba-2016420110.html
Гунба рассказал об обстановке в Абхазии после избирательной кампании
Гунба рассказал об обстановке в Абхазии после избирательной кампании - РИА Новости, 12.05.2025
Гунба рассказал об обстановке в Абхазии после избирательной кампании
Ситуация в Абхазии стабилизировалась после избирательной кампании, и власти продолжат работу по обеспечению мира и устойчивости, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T08:33:00+03:00
2025-05-12T09:21:00+03:00
абхазия
в мире
бадра гунба
аслан бжания
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Ситуация в Абхазии стабилизировалась после избирательной кампании, и власти продолжат работу по обеспечению мира и устойчивости, заявил в интервью РИА Новости президент Абхазии Бадра Гунба."Да, обстановка стабилизировалась", – сказал Гунба.Он отметил, что сохранение стабильности — это основа развития, экономики, социальной жизни и безопасности граждан. Гунба добавил, что никогда не стремился дестабилизировать страну ради политических целей и ощущал ответственность за происходящее еще до избрания.Выборы президента Абхазии прошли 1 марта 2025 года. Бадра Гунба, ранее исполнявший обязанности президента после отставки Аслана Бжании, одержал победу и официально вступил в должность. Одной из ключевых тем кампании стала необходимость внутренней консолидации и экономического роста.Читайте полный текст интервью Бадры Гунбы &gt;&gt;
https://ria.ru/20250512/lidergunba-2016418976.html
https://ria.ru/20250512/abkhaziya-2016416462.html
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абхазия, в мире, бадра гунба, аслан бжания
Абхазия, В мире, Бадра Гунба, Аслан Бжания
Гунба рассказал об обстановке в Абхазии после избирательной кампании

Лидер Абхазии Гунба: ситуация стабилизировалась после избирательной кампании

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБадра Гунба
Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бадра Гунба. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Ситуация в Абхазии стабилизировалась после избирательной кампании, и власти продолжат работу по обеспечению мира и устойчивости, заявил в интервью РИА Новости президент Абхазии Бадра Гунба.
"Да, обстановка стабилизировалась", – сказал Гунба.
Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
Гунба высказался об отношениях Абхазии и Грузии
08:15
Он отметил, что сохранение стабильности — это основа развития, экономики, социальной жизни и безопасности граждан. Гунба добавил, что никогда не стремился дестабилизировать страну ради политических целей и ощущал ответственность за происходящее еще до избрания.
Выборы президента Абхазии прошли 1 марта 2025 года. Бадра Гунба, ранее исполнявший обязанности президента после отставки Аслана Бжании, одержал победу и официально вступил в должность. Одной из ключевых тем кампании стала необходимость внутренней консолидации и экономического роста.
Читайте полный текст интервью Бадры Гунбы >>
Избранный президент Абхазии Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
У Абхазии есть инструменты для обеспечения законности, заявил Гунба
07:33
 
АбхазияВ миреБадра ГунбаАслан Бжания
 
 
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