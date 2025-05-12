https://ria.ru/20250512/gunba-2016418813.html

Гунба призвал Грузию смириться с независимостью Абхазии

Гунба призвал Грузию смириться с независимостью Абхазии - РИА Новости, 12.05.2025

Гунба призвал Грузию смириться с независимостью Абхазии

Руководство Грузии должно смириться с независимостью Абхазии, заявил в интервью РИА Новости президент республики Бадра Гунба. РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T08:11:00+03:00

2025-05-12T08:11:00+03:00

2025-05-12T09:21:00+03:00

грузия

абхазия

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Руководство Грузии должно смириться с независимостью Абхазии, заявил в интервью РИА Новости президент республики Бадра Гунба."Политическая элита Грузии не смирилась с реальностью. Абхазия — независимое государство", — сказал собеседник агентства.По его словам, диалог с Тбилиси возможен только при условии признания суверенитета Абхазии и подписания соглашения о неприменении силы."Наш приоритет — жить в мире со всеми соседями. Мы хотим добрососедских отношений с Грузией, чтобы ее руководство осознало: перед ними — независимое государство", — пояснил Гунба.Политик отметил, что этот курс был задан еще в годы национально-освободительного движения под руководством Владислава Ардзинбы и остается неизменным. Он подчеркнул, что Абхазия не хочет ни войны, ни конфликта, а стремится к диалогу и стабильности в регионе.Гунба добавил, что республика свободно развивает свою культуру и традиции, именно в этом выражается ее самостоятельность.После военного конфликта 1992-1993 годов Абхазия провозгласила независимость от Грузии, а в 2008-м ее признала Россия. С тех пор Тбилиси называет регион "оккупированной территорией", а Сухум настаивает на признании своего международного статуса и добрососедском диалоге на равных.Читайте полный текст интервью Бадры Гунбы >>

https://ria.ru/20250407/gruziya-2009721230.html

https://ria.ru/20250424/abkhaziya-2013087955.html

https://ria.ru/20250414/gruziya-2011060450.html

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