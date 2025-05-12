https://ria.ru/20250512/gunba-2016413921.html

Президент Абхазии назвал атаки БПЛА на Россию государственным терроризмом

Президент Абхазии назвал атаки БПЛА на Россию государственным терроризмом - РИА Новости, 12.05.2025

Президент Абхазии назвал атаки БПЛА на Россию государственным терроризмом

Атаки украинских беспилотников на территорию России в канун Дня Победы являются проявлением государственного терроризма и попыткой стереть память о подвиге... РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T06:41:00+03:00

2025-05-12T06:41:00+03:00

2025-05-12T09:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

киев

абхазия

бадра гунба

владимир путин

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Атаки украинских беспилотников на территорию России в канун Дня Победы являются проявлением государственного терроризма и попыткой стереть память о подвиге советского народа, заявил в интервью РИА Новости президент Абхазии Бадра Гунба. "Это государственный терроризм. Украинские власти выступают против самой памяти", – сказал Гунба. Он добавил, что если бы не герои советского периода, возможно, не существовало бы и самой Украины в ее прежней форме. По его словам, подобные действия — это проявления неофашизма, направленные на то, чтобы испортить праздник миллионам людей, однако такие попытки обречены на провал. Перед 9 мая в ряде регионов России были зафиксированы атаки БПЛА, в том числе на объекты в Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях. Минобороны РФ регулярно сообщает о перехватах целей. Российские власти подчеркивают, что Киев ведет кампанию против исторической памяти, используя как символические действия, так и прямые удары. Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляла перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. По данным Минобороны, Киевский режим более 14 тысяч раз нарушал перемирие. Как заявлял президент России Владимир Путин, Киев вообще не откликнулся на предложение России о прекращении огня. Читайте полный текст интервью Бадры Гунбы >>

https://ria.ru/20250509/drony-2015784870.html

https://ria.ru/20250511/peremirie-2016285190.html

россия

киев

абхазия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киев, абхазия, бадра гунба, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне