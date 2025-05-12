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Президент Абхазии назвал атаки БПЛА на Россию государственным терроризмом - РИА Новости, 12.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:41 12.05.2025 (обновлено: 09:22 12.05.2025)
https://ria.ru/20250512/gunba-2016413921.html
Президент Абхазии назвал атаки БПЛА на Россию государственным терроризмом
Президент Абхазии назвал атаки БПЛА на Россию государственным терроризмом - РИА Новости, 12.05.2025
Президент Абхазии назвал атаки БПЛА на Россию государственным терроризмом
Атаки украинских беспилотников на территорию России в канун Дня Победы являются проявлением государственного терроризма и попыткой стереть память о подвиге... РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T06:41:00+03:00
2025-05-12T09:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
абхазия
бадра гунба
владимир путин
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Атаки украинских беспилотников на территорию России в канун Дня Победы являются проявлением государственного терроризма и попыткой стереть память о подвиге советского народа, заявил в интервью РИА Новости президент Абхазии Бадра Гунба. "Это государственный терроризм. Украинские власти выступают против самой памяти", – сказал Гунба. Он добавил, что если бы не герои советского периода, возможно, не существовало бы и самой Украины в ее прежней форме. По его словам, подобные действия — это проявления неофашизма, направленные на то, чтобы испортить праздник миллионам людей, однако такие попытки обречены на провал. Перед 9 мая в ряде регионов России были зафиксированы атаки БПЛА, в том числе на объекты в Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях. Минобороны РФ регулярно сообщает о перехватах целей. Российские власти подчеркивают, что Киев ведет кампанию против исторической памяти, используя как символические действия, так и прямые удары. Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляла перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. По данным Минобороны, Киевский режим более 14 тысяч раз нарушал перемирие. Как заявлял президент России Владимир Путин, Киев вообще не откликнулся на предложение России о прекращении огня. Читайте полный текст интервью Бадры Гунбы &gt;&gt;
https://ria.ru/20250509/drony-2015784870.html
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россия, киев, абхазия, бадра гунба, владимир путин, 80-летие победы в великой отечественной войне
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев, Абхазия, Бадра Гунба, Владимир Путин, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Абхазии назвал атаки БПЛА на Россию государственным терроризмом

Президент Абхазии Гунба назвал атаки БПЛА на Россию государственным терроризмом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИзбранный президент Абхазии Бадра Гунба
Избранный президент Абхазии Бадра Гунба - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Избранный президент Абхазии Бадра Гунба. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Атаки украинских беспилотников на территорию России в канун Дня Победы являются проявлением государственного терроризма и попыткой стереть память о подвиге советского народа, заявил в интервью РИА Новости президент Абхазии Бадра Гунба.
"Это государственный терроризм. Украинские власти выступают против самой памяти", – сказал Гунба.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2025
Атака украинских дронов в канун Дня Победы дала ошеломляющий результат
9 мая, 08:00
Он добавил, что если бы не герои советского периода, возможно, не существовало бы и самой Украины в ее прежней форме. По его словам, подобные действия — это проявления неофашизма, направленные на то, чтобы испортить праздник миллионам людей, однако такие попытки обречены на провал.
Перед 9 мая в ряде регионов России были зафиксированы атаки БПЛА, в том числе на объекты в Крыму, Белгородской, Брянской и Курской областях. Минобороны РФ регулярно сообщает о перехватах целей. Российские власти подчеркивают, что Киев ведет кампанию против исторической памяти, используя как символические действия, так и прямые удары.
Россия по решению президента РФ Владимира Путина объявляла перемирие в дни 80-летней годовщины Победы: с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. По данным Минобороны, Киевский режим более 14 тысяч раз нарушал перемирие. Как заявлял президент России Владимир Путин, Киев вообще не откликнулся на предложение России о прекращении огня.
Читайте полный текст интервью Бадры Гунбы >>
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Федеральном просветительском марафоне Знание. Первые в Музее Победы на Поклонной горе - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
В Кремле рассказали о свидетелях нарушений перемирия со стороны Киева
Вчера, 02:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевАбхазияБадра ГунбаВладимир Путин80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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