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"Как в бункере Гитлера": в США резко высказались о риторике ЕС по России - РИА Новости, 12.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
04:47 12.05.2025
https://ria.ru/20250512/evropa-2016408439.html
"Как в бункере Гитлера": в США резко высказались о риторике ЕС по России
"Как в бункере Гитлера": в США резко высказались о риторике ЕС по России - РИА Новости, 12.05.2025
"Как в бункере Гитлера": в США резко высказались о риторике ЕС по России
Глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен занимается пустословием, когда говорит о конфликте с Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на РИА Новости, 12.05.2025
2025-05-12T04:47:00+03:00
2025-05-12T04:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
москва
урсула фон дер ляйен
джон миршаймер
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен занимается пустословием, когда говорит о конфликте с Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube."Нужно знать числа, нужно знать баланс сил на фронте, сколько солдат с каждой стороны &lt;…&gt; Ни одного ответа мы не видим, она (глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен. — Прим. ред.) просто говорит, что Украина выстоит, не предоставляя доказательств. Она делает пустые заявления, которые ничего не говорят &lt;…&gt; Это банальное пустословие, как будто эти люди находятся в бункере Гитлера в апреле 1945 года", — сказал он.Профессор также отметил, что победа в войне на истощение остается за Россией, у которой есть преимущества по всем фронтам."Я хочу подчеркнуть, что на фронте погибают украинцы. Не европейцы, не немцы, не американцы. Когда умирают не свои люди, становится неожиданно легко говорить о продолжении войны &lt;…&gt; Если бы на Украине начали погибать французы и немцы, конфликт давно бы закончился", — заключил Миршаймер.Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа поменяли на менее агрессивное — "Готовность-2030" — из-за протеста нескольких стран ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается получить из бюджетов европейских государств (около 650 миллиардов). Еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом ЕК предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность-2030" предполагает увеличение расходов стран Европейского союза на оборону на 1,5 процента ВВП.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250512/evrosoyuz-2016402008.html
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россия, украина, москва, урсула фон дер ляйен, джон миршаймер, еврокомиссия, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Москва, Урсула фон дер Ляйен, Джон Миршаймер, Еврокомиссия, Евросоюз
"Как в бункере Гитлера": в США резко высказались о риторике ЕС по России

Профессор Миршаймер: фон Дер Ляйен будто находится в бункере Гитлера

© AP Photo / Pascal Bastien Урсула фон дер Ляйен
 Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 12.05.2025
© AP Photo / Pascal Bastien
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен занимается пустословием, когда говорит о конфликте с Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube.
"Нужно знать числа, нужно знать баланс сил на фронте, сколько солдат с каждой стороны <…> Ни одного ответа мы не видим, она (глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен. — Прим. ред.) просто говорит, что Украина выстоит, не предоставляя доказательств. Она делает пустые заявления, которые ничего не говорят <…> Это банальное пустословие, как будто эти люди находятся в бункере Гитлера в апреле 1945 года", — сказал он.
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ЕС и Лондон готовят пакт об обороне и безопасности, пишут СМИ
00:55
Профессор также отметил, что победа в войне на истощение остается за Россией, у которой есть преимущества по всем фронтам.
"Я хочу подчеркнуть, что на фронте погибают украинцы. Не европейцы, не немцы, не американцы. Когда умирают не свои люди, становится неожиданно легко говорить о продолжении войны <…> Если бы на Украине начали погибать французы и немцы, конфликт давно бы закончился", — заключил Миршаймер.
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10 мая, 16:43
Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа поменяли на менее агрессивное — "Готовность-2030" — из-за протеста нескольких стран ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается получить из бюджетов европейских государств (около 650 миллиардов). Еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом ЕК предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность-2030" предполагает увеличение расходов стран Европейского союза на оборону на 1,5 процента ВВП.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаМоскваУрсула фон дер ЛяйенДжон МиршаймерЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
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