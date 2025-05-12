https://ria.ru/20250512/evropa-2016408439.html

"Как в бункере Гитлера": в США резко высказались о риторике ЕС по России

"Как в бункере Гитлера": в США резко высказались о риторике ЕС по России - РИА Новости, 12.05.2025

"Как в бункере Гитлера": в США резко высказались о риторике ЕС по России

Глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен занимается пустословием, когда говорит о конфликте с Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на РИА Новости, 12.05.2025

2025-05-12T04:47:00+03:00

2025-05-12T04:47:00+03:00

2025-05-12T04:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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москва

урсула фон дер ляйен

джон миршаймер

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен занимается пустословием, когда говорит о конфликте с Россией, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube."Нужно знать числа, нужно знать баланс сил на фронте, сколько солдат с каждой стороны <…> Ни одного ответа мы не видим, она (глава Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен. — Прим. ред.) просто говорит, что Украина выстоит, не предоставляя доказательств. Она делает пустые заявления, которые ничего не говорят <…> Это банальное пустословие, как будто эти люди находятся в бункере Гитлера в апреле 1945 года", — сказал он.Профессор также отметил, что победа в войне на истощение остается за Россией, у которой есть преимущества по всем фронтам."Я хочу подчеркнуть, что на фронте погибают украинцы. Не европейцы, не немцы, не американцы. Когда умирают не свои люди, становится неожиданно легко говорить о продолжении войны <…> Если бы на Украине начали погибать французы и немцы, конфликт давно бы закончился", — заключил Миршаймер.Еврокомиссия 19 марта представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа поменяли на менее агрессивное — "Готовность-2030" — из-за протеста нескольких стран ЕС. Стратегия предусматривает привлечение порядка 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств предлагается получить из бюджетов европейских государств (около 650 миллиардов). Еще 150 миллиардов задействуют в виде кредитов, при этом ЕК предоставит бюджетные послабления для стран ЕС, а также перенаправит на военные расходы средства, предусмотренные на развитие регионов. Кроме того, "Готовность-2030" предполагает увеличение расходов стран Европейского союза на оборону на 1,5 процента ВВП.В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250512/evrosoyuz-2016402008.html

https://ria.ru/20250510/evropa-2016224569.html

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